Trung Quốc siết chất lượng ôtô nội địa

Các cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu các hãng xe chủ động lập kế hoạch triệu hồi đối với mọi lỗi được phát hiện qua quá trình tự kiểm tra, trong chiến dịch kéo dài 1 năm.

Ngày 28/8, các cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu các nhà sản xuất ôtô tiến hành kiểm tra toàn diện chất lượng sản phẩm, độ tin cậy, độ bền cũng như hoạt động thử nghiệm và xác nhận công nghệ mới tại doanh nghiệp và các nhà cung cấp chủ chốt.

Các hãng xe phải hoàn tất và gửi báo cáo kiểm tra cho chính quyền địa phương trước cuối năm 2026. Nếu phát hiện sản phẩm có lỗi, doanh nghiệp phải nhanh chóng gửi kế hoạch triệu hồi và thực hiện triệu hồi tự nguyện.

Theo tuyên bố của cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cùng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Công an và Bộ Sinh thái và Môi trường, các hãng xe phải hoàn tất và gửi báo cáo kiểm tra cho chính quyền địa phương trước cuối năm 2026.

Đáng chú ý, nếu phát hiện sản phẩm có lỗi trong quá trình tự kiểm tra, doanh nghiệp phải nhanh chóng gửi kế hoạch triệu hồi tới cơ quan quản lý thị trường và thực hiện triệu hồi tự nguyện đối với những phương tiện bị ảnh hưởng.

Các cuộc kiểm tra sẽ đánh giá năng lực của nhà sản xuất EV trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu, cập nhật phần mềm, giám sát sự cố và khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu tăng cường giám sát, đồng thời bảo đảm các công nghệ mới trên ôtô phải trải qua quá trình xác nhận an toàn nghiêm ngặt trước khi được đưa vào sử dụng. Chiến dịch không chỉ tập trung vào các lỗi cơ khí hoặc chất lượng sản xuất.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra độ an toàn của các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và công nghệ lái xe tự động. Các cuộc kiểm tra sẽ đánh giá năng lực của nhà sản xuất trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu, cập nhật phần mềm, giám sát sự cố và khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Trước đó, Tesla cùng 8 hãng xe điện khác đã công bố các biện pháp khắc phục liên quan đến tổng cộng khoảng 4,3 triệu phương tiện tại nước này, bắt nguồn từ những lo ngại về cơ chế mở cửa khẩn cấp.

Trước đó, Tesla cùng 8 hãng xe điện Trung Quốc đã công bố các biện pháp khắc phục liên quan đến tổng cộng khoảng 4,3 triệu phương tiện tại nước này. Đây là đợt triệu hồi ôtô lớn nhất từng được thực hiện tại nước này, bắt nguồn từ những lo ngại về cơ chế mở cửa khẩn cấp.