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Xe EV

BYD xây 10.000 trạm sạc siêu tốc, đầy pin 9 phút trong nửa năm

  • Thứ sáu, 28/8/2026 08:44 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Trong chưa đầy 6 tháng, khoảng 10.000 trạm sạc siêu tốc của BYD đã thành hình, trong tương lai, hệ thống trạm sạc nhanh này cũng sẽ được lắp đặt ở các thị trường quốc tế.

Tập đoàn BYD đã chính thức đạt mốc 10.000 trạm sạc trên toàn Trung Quốc sau chưa đầy 6 tháng kể từ khi công bố chiến lược trạm sạc siêu nhanh (Flash Charging).

Chiến lược mở rộng mạng lưới trạm sạc của BYD nhận được sự hỗ trợ từ thỏa thuận hợp tác chiến lược ký kết ngày 3/6 với Sinopec, tập đoàn sở hữu hơn 30.000 cây xăng tại Trung Quốc.

Điều này đồng nghĩa với việc thay vì chuyển đổi toàn bộ cây xăng, 2 bên sẽ tích hợp các trụ sạc Flash Charging ngay tại các trạm dịch vụ hiện hữu của Sinopec. Điển hình như trạm flagship Hongqiao tại Thượng Hải đi vào hoạt động từ ngày 6/8, trong đó các cây xăng truyền thống đã được thay thế bằng cụm trụ sạc siêu nhanh 1.500 kW làm mát bằng chất lỏng.

BYD, trạm sạc ảnh 1

Khoảng 10.000 trạm sạc siêu nhanh đã được xây dựng tại Trung Quốc. Ảnh: BYD.

Việc đạt mốc 10.000 trạm sạc đồng nghĩa với việc BYD đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch. Trước đó, hãng từ công bố mục tiêu hoàn thiện 20.000 trạm sạc tại Trung Quốc trong năm 2026. Trong tương lai, BYD cũng dự kiến triển khai 6.000 trạm Flash Charging tại thị trường quốc tế, trong đó bao gồm 3.000 trạm tại khu vực Châu Âu.

Hệ thống trạm siêu sạc này sở hữu công suất mỗi vòi sạc khoảng 1.500 kW, cho khả năng sạc đầy 10-70% trong 5 phút. Thời gian sạc từ 10-97% pin cũng được rút ngắn còn khoảng 9 phút.

Dây sạc làm mát bằng chất lỏng treo trên hệ thống ray trượt T-rail, trang bị vòi sạc nhỏ gọn nặng chỉ khoảng 2 kg. Trạm sạc cũng tích hợp sẵn hệ thống pin lưu trữ năng lượng (ESS) nội bộ để giảm áp lực lên lưới điện địa phương.

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Đan Thanh

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