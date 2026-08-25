Hơn 90.000 xe Geely gặp lỗi cảm biến, 2 mẫu có bán tại Việt Nam

Trong số 5 mẫu xe bị "nhắc tên", có đến 2 cái tên đang được tập đoàn Geely phân phối tại Việt Nam là Lynk & Co 900 và Lynk & Co 08.

Cơ quan Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc (SAMR) thông báo Tập đoàn Ôtô Geely (Zhejiang Geely Automobile) đang chính thức khởi động 2 đợt triệu hồi với tổng số lượng 92.915 phương tiện. Đợt triệu hồi ảnh hưởng trực tiếp đến 5 dòng xe thuộc 2 thương hiệu Lynk & Co và Geely Galaxy.

Nguyên nhân xuất phát từ biến động trong quy trình sản xuất của nhà cung cấp cảm biến LiDAR.

Cụ thể, vi mạch quản lý nguồn (Power IC) bên trong một số cụm LiDAR có nguy cơ bị hỏng trong quá trình lắp ráp. Khi tính năng hỗ trợ lái nâng cao kích hoạt, sự cố này có thể khiến hệ thống không thể nhận diện, cảnh báo hoặc xử lý chính xác các chướng ngại vật phía trước trong các tình huống vận hành khắc nghiệt.

Khoảng 74.037 xe từ Lynk & Co bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi gồm các mẫu Lynk & Co 900, Lynk & Co 10 EM-P, Lynk & Co 07 và Lynk & Co 08. Ngoài ra, 18.878 chiếc Geely Galaxy M9 Hybrid cũng bị triệu hồi.

Lynk & Co 08 là một trong những mẫu xe bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này. Ảnh: Phong Vân.

Theo dữ liệu từ Jiemian News, tổng doanh số của 4 mẫu xe Lynk & Co bị ảnh hưởng trong năm 2025 đạt khoảng 147.800 xe. Như vậy, đợt triệu hồi này tác động tới gần 50% số lượng xe đã giao tới tay khách hàng. Cụm LiDAR trên các dòng xe Lynk & Co bị ảnh hưởng được cung cấp bởi RoboSense, đối tác công nghệ chiến lược của Geely.

Đợt triệu hồi chính thức diễn ra sau nhiều tháng ghi nhận làn sóng khiếu nại gia tăng từ người dùng. Từ tháng 6/2026, nhiều chủ xe liên tục nhận được cảnh báo "lỗi chức năng LiDAR phía trước", khiến các tính năng tự lái thông minh bị vô hiệu hóa. Ban đầu, một số đại lý 4S từng giải thích nguyên nhân đến từ kính chắn gió bị bẩn, gây bức xúc cho khách hàng.

Bên cạnh lỗi kỹ thuật, dịch vụ hậu mãi của Lynk & Co cũng đối mặt với nhiều chỉ trích do chính sách đền bù thiếu nhất quán giữa các đại lý. Ngoài ra, quy trình thay thế LiDAR đòi hỏi phải tháo dỡ một phần trần xe nội thất, khiến nhiều chủ xe lo ngại về nguy cơ gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng đến độ kín khít và làm giảm giá trị xe khi bán lại.

Khủng hoảng chất lượng diễn ra trong thời điểm khó khăn đối với Lynk & Co. Doanh số tháng 7/2026 của hãng đã sụt giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng lượng xe tiêu thụ đạt 160.600 chiếc, mới hoàn thành chưa đầy 40% chỉ tiêu 400.000 xe đề ra cho cả năm.

Đáng nói, trong số các mẫu xe bị triệu hồi, Lynk & Co 900 và Lynk & Co 08 là 2 đại diện đang được phân phối tại Việt Nam. Hiện cũng chưa rõ thông tin này có ảnh hưởng đến các mẫu xe đã bàn giao đến tay khách hàng Việt hay không.