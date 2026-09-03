Hành động trên mạng xã hội của Apple sau khi có CEO mới

Tài khoản chính thức của Apple trên X đã bỏ theo dõi Tim Cook và chỉ còn theo dõi tân CEO John Ternus, ngay sau khi cuộc chuyển giao quyền lực hoàn tất.

John Ternus và Tim Cook có mối quan hệ tốt tại Apple. Ảnh: Bloomberg.

Một thay đổi nhỏ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý sau khi Apple có CEO mới. Theo ghi nhận của Huxiu ngày 2/9, tài khoản chính thức của Apple trên X đã ngừng theo dõi Tim Cook. Danh sách theo dõi của tài khoản này khi đó chỉ còn John Ternus, người vừa tiếp quản vị trí CEO.

Động thái diễn ra ngay sau khi quá trình chuyển giao lãnh đạo tại Apple hoàn tất. Ternus chính thức trở thành CEO từ ngày 1/9. Trong khi đó, Tim Cook chuyển sang vị trí Chủ tịch Điều hành của hội đồng quản trị.

Việc bỏ theo dõi Cook không đồng nghĩa ông rời khỏi Apple. Theo thông báo của công ty, cựu CEO này vẫn tham gia một số hoạt động nội bộ của Táo khuyết. Trong đó, ông sẽ làm việc với các nhà hoạch định chính sách trên thế giới và hỗ trợ Ternus trong giai đoạn đầu chuyển giao.

Bản thân Ternus cũng không cho thấy dấu hiệu muốn tách khỏi người tiền nhiệm.

Ngay trong ngày đầu làm CEO, ông mở tài khoản X và đăng bài đầu tiên với nội dung ngắn gọn là "hello". Tài khoản của Ternus theo dõi Apple, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing Greg Joswiak và Tim Cook.

Thông điệp nội bộ đầu tiên của CEO mới cũng nhấn mạnh tính kế thừa. Ternus cảm ơn Cook vì đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chuyển giao. Ông đánh giá cao cách người tiền nhiệm dẫn dắt Apple bằng các giá trị, sự chính trực và tính nhân văn.

John Ternus đã làm việc tại Apple hơn 25 năm. Trước khi trở thành CEO, ông giữ chức Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng. Ông từng tham gia phát triển nhiều thế hệ Mac, iPad và iPhone.

Khi công bố kế hoạch kế nhiệm vào tháng 4, Táo khuyết cho biết quá trình chuyển giao là kết quả của tầm nhìn dài hạn và được hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Tim Cook khi đó cũng khẳng định hoàn toàn tin tưởng vào năng lực và phẩm chất của Ternus.

Vì vậy, thay đổi trên tài khoản X của Apple mang tính biểu tượng nhiều hơn là dấu hiệu cho thấy Cook bị loại khỏi công ty. Nó xuất hiện đúng thời điểm nhà sản xuất iPhone chuyển hình ảnh đại diện lãnh đạo từ một CEO đã tại vị 15 năm sang người kế nhiệm.

Sự chú ý giờ chuyển sang sự kiện ngày 9/9. Đây sẽ là lần đầu John Ternus xuất hiện tại một sự kiện sản phẩm lớn của Apple trên cương vị CEO.