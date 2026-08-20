YouTube siết tài khoản gia đình, người bán gói Premium tháo chạy

YouTube siết kiểm tra thành viên Premium Family, khiến các seller phải liên tục đổi nhóm, bảo hành hoặc hoàn tiền khi tài khoản bị phát hiện khác hộ.

YouTube quy định người dùng gói gia đình phải ở chung một hộ. Ảnh: Shutterstock.

Thị trường mua bán YouTube Premium giá rẻ đang tiếp tục gặp khó khi YouTube tăng cường kiểm tra vị trí của các thành viên trong gói Family. Theo quy định của YouTube, những người dùng chung gói gia đình phải sống tại cùng địa chỉ với người quản lý nhóm.

Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra điện tử định kỳ 30 ngày để xác nhận điều kiện này. Quy định này đã có từ lâu nhưng đang được thực thi chặt chẽ hơn từ cuối năm 2025, theo ghi nhận của TechRadar.

Điều này đang tác động trực tiếp đến thị trường bán lại, chia sẻ tài khoản YouTube Premium giá rẻ tại Việt Nam. Thay vì mua gói Family chính thức và sử dụng ổn định, người dùng mua qua trung gian, đưa vào một nhóm gia đình có những thành viên không cùng sinh sống.

Đây cũng là lý do những tài khoản Premium được bán theo hình thức “vào nhóm gia đình” đang xuất hiện tình trạng bị yêu cầu xác minh lại hoặc mất quyền truy cập dù trước đó vẫn sử dụng bình thường. Khi hệ thống của YouTube phát hiện vị trí không phù hợp, chủ shop bán tài khoản phải đứng ra xử lý.

Trên các hội nhóm và kênh bán YouTube Premium, một số người bán tìm cách để duy trì dịch vụ cho khách. Các giải pháp bao gồm đổi nhóm gia đình, bảo hành khi tài khoản bị quét cho đến hoàn tiền phần thời gian chưa sử dụng.

Tuy nhiên, vì việc truy quét diễn ra đồng loạt, tìm các giải pháp lách luật, ứng phó với tiêu chuẩn mới của nền tảng không ổn định. Khách hàng cũng rơi vào thế khó khi bị cắt dịch vụ, còn việc xử lý bảo hành tài khoản hay chờ hoàn tiền phức tạp, nhiều bước phiền hà.

Những bên bán tài khoản YouTube Premium giá rẻ đang ráo riết tìm giải pháp.

Trong quy định sử dụng, YouTube đã nêu rõ người tham gia Family phải sống cùng địa chỉ cư trú với quản lý nhóm. Đồng thời người dùng chỉ có thể chuyển sang một nhóm gia đình khác một lần trong vòng 12 tháng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thiên Nhi, một người bán tài khoản YouTube Premium, cho biết nền tảng đã quét và huỷ nhiều tài khoản Family từ cuối năm 2025. Theo kinh nghiệm cá nhân, cô cũng gợi ý rằng việc mua YouTube Premium qua cổng thanh toán Apple sẽ ít bị quét hơn các nền tảng khác. Tuy nhiên, cũng không có gì đảm bảo trải nghiệm ổn định khi đây vốn là hành vi vi phạm tiêu chuẩn YouTube.

Ngoài ra, theo dự thảo Nghị định về An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được Bộ Công an lấy ý kiến, thuộc nhóm vi phạm: sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin xâm phạm trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hồi tháng 3, Bộ Công an đề xuất người kinh doanh tài khoản YouTube Premium, Netflix, Spotify dùng chung có thể bị phạt tới 50 triệu đồng. Đề xuất nêu tại dự thảo Nghị định về An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được Bộ Công an lấy ý kiến, thuộc nhóm vi phạm: sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin xâm phạm trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, hành vi "kinh doanh các loại tài khoản dùng chung (shared accounts) của các dịch vụ nội dung số trái quy định của nhà cung cấp" có thể bị xử phạt 25-50 triệu đồng.