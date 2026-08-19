Zalo được ghi nhận tại Diễn đàn Năng suất Chất lượng quốc gia

Tại Diễn đàn Năng suất Chất lượng Quốc gia 2026, Ông Lê Bá An Bình, Giám đốc Thương mại Zalo, đã có phần chia sẻ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng tương tác và năng lực CSKH.

Diễn đàn do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, với chủ đề “Bứt phá năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Việt Nam tiến nhanh tới Tầm nhìn 2045”. Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo, cùng đại diện các cơ quan trung ương, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp.

Zalo đồng hành trên toàn hành trình điểm chạm doanh nghiệp

Với 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, Zalo là nền tảng giao tiếp quen thuộc của đại đa số người Việt. Đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, đời sống xã hội, Zalo Official Account (OA) được xem như “cầu nối số” quan trọng giữa các cơ quan, doanh nghiệp với người dân.

Diễn giả và đại diện các doanh nghiệp tham gia Diễn đàn Năng suất Chất lượng Quốc gia 2026.

Đến nay, hệ sinh thái Zalo đã tích hợp hàng loạt giải pháp số giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và quản trị tương tác với khách hàng. Bên cạnh kênh Zalo OA, các công cụ như Tin nhắn mẫu ZBS giúp doanh nghiệp tương tác với các mẫu tin nhắn cá nhân hóa và gửi tự động theo hành trình khách hàng; Zalo Mini App, Zalo Ads, Zalo Video cũng tạo ra trải nghiệm tương tác đa chiều liền mạch. Từ đó, giúp doanh nghiệp tiếp cận, chuyển đổi, giao dịch và CSKH ngay trên một nền tảng.

Zalo được ghi nhận vì sự đồng hành và những đóng góp cho năng suất và chất lượng Việt Nam.

Hỗ trợ tiến trình chuyển đổi số cho đa dạng khối, ngành

Thực tế triển khai cho thấy 94% người dùng ưu tiên nhận thông tin từ doanh nghiệp qua Zalo và tỷ lệ chuyển đổi từ nhận tin sang tương tác đạt 87%. Điều này đồng nghĩa cứ 10 người nhận tin thì gần 9 người có tương tác với thông điệp từ doanh nghiệp. Trên toàn hành trình khách hàng từ tiếp cận, khám phá đến chuyển đổi, giao dịch, CSKH, gắn kết lâu dài, Zalo ghi nhận chất lượng lead (khách hàng tiềm năng) tăng gấp 4 lần, chuyển đổi từ lead sang tư vấn tăng 20%, thời gian CSKH giảm 60% nhờ tự động hóa, khiếu nại giảm 89%.

Ông Lê Bá An Bình, Giám đốc Thương mại Zalo, trình bày về chủ đề “Zalo đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng tương tác & năng lực CSKH”.

Tiêu biểu trong nhóm ngành giáo dục, VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ dùng Lead Form tích hợp Zalo OA đã nâng tỷ lệ tương tác khách hàng từ 15% lên 41%, giảm 30% thời gian xử lý dữ liệu; Đại học HUTECH tăng 45.000 người quan tâm OA mùa tuyển sinh 2026, giảm 60% thời gian CSKH và tăng 50% lead chất lượng. Ở nhóm ngành F&B, Zalo giúp Highlands Coffee và Ming Coffee & More dùng số hóa chủ động cho toàn hành trình trên nền tảng quen thuộc, giảm chi phí và tăng doanh thu chỉ trong vài tuần triển khai.

Thông qua việc tích điểm trên Zalo Mini App và gửi voucher trên tin nhắn ZBS, Highland Coffee đã vượt mục tiêu chiến dịch gấp 3 lần. Cũng tăng doanh số gấp 3 lần, Ming Coffee & More là điển hình của nhóm SMEs F&B xây dựng Zalo Mini App, số hóa toàn hành trình đặt món - thanh toán - tích điểm, giảm phụ thuộc vào food app.

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, bộ công cụ số trên Zalo cũng là “cầu nối” đắc lực cho khối cơ quan nhà nước và tiện ích công. Trang Zalo OA Thông tin Chính phủ có hơn 6,5 triệu lượt theo dõi, liên tục cập nhật thông tin, quy định quan trọng của Chính phủ. Kênh Zalo OA Bệnh viện Bãi Cháy sau 4 năm triển khai cũng đạt hơn 96.000 người quan tâm. Tích hợp các chức năng như đặt khám hay trả kết quả online, bệnh viện đã hạn chế tình trạng quá tải, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn.

Lộ trình 6 bước giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng tương tác

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Lê Bá An Bình nhấn mạnh doanh nghiệp hướng đến tối ưu năng suất không nên bỏ rơi chất lượng tương tác đầu ra, bởi chất lượng là tối thượng, đồng thời không nên đánh đổi chi phí với chất lượng tương tác vì chính các tương tác có ý nghĩa và chất lượng cao sẽ mang lại giá trị bền vững và lâu dài.

Phiên thảo luận tại Hội thảo chuyên đề 2 Chuyển đổi số để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Để tối ưu chất lượng tương tác, ông Bình gợi ý lộ trình 6 bước giúp doanh nghiệp xây dựng hội thoại với khách hàng trên Zalo. Ba bước đầu tập trung thiết lập nền tảng với việc tạo và xác thực tài khoản Zalo OA để khách hàng tìm kiếm doanh nghiệp trên Zalo; xây dựng tệp người theo dõi để đón khách từ mọi kênh; chủ động tương tác với khách hàng. Ba bước tiếp theo là nâng cao năng lực vận hành: Thiết lập kịch bản chăm sóc nâng cao, cá nhân hoá theo hành trình khách hàng; tự động hoá quy trình khi đã sẵn sàng thông qua chatbot hoặc tích hợp AI Agent, CRM, CDP, ERP qua openAPI; theo dõi các chỉ số phản hồi, tuân thủ chính sách để không ngừng nâng cao chất lượng hội thoại.

Thông điệp “Tối ưu năng suất, nhưng đừng bỏ rơi chất lượng tương tác đầu ra” cũng là tinh thần chung của diễn đàn: Đưa năng suất thành nhiệm vụ trung tâm và thước đo điều hành, đồng thời chuyển hóa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành giá trị thực.