Zalo Video và IHRAI hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực số

Viện Khoa học Quản trị Nhân lực và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (IHRAI) cùng Zalo Video chính thức hợp tác, tập trung phát triển cộng đồng sáng tạo nội dung, thúc đẩy AI.

Trọng tâm của buổi hợp tác hướng đến việc phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, truyền thông, phát triển cộng đồng học viên, Creator, KOC, KOL, MCN. Đồng thời, hai bên thống nhất nghiên cứu và triển khai hoạt động liên quan đến Live Commerce, AI Commerce và các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, thế mạnh của mỗi đơn vị.

Phát huy thế mạnh mỗi bên để xây dựng giá trị bền vững

Với vai trò là tổ chức khoa học và công nghệ, IHRAI hướng đến việc kết nối nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn, thúc đẩy chuyển giao tri thức, chuẩn hóa năng lực, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Đại diện hai bên ký biên bản hợp tác.

Phía Zalo Video sẽ phối hợp phát huy thế mạnh trong kết nối cộng đồng, phát triển đối tác, truyền thông và mở rộng hệ sinh thái nội dung số; đồng thời cùng nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, tạo điều kiện kết nối giữa người học, chuyên gia, doanh nghiệp, cũng như cộng đồng nhà sáng tạo nội dung.

Đại diện Zalo Video và IHRAI cùng các chuyên gia, khách mời, đơn vị đồng hành tham dự buổi ký kết thỏa thuận hợp tác.

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực gắn với thực tiễn

Một trong những trọng tâm của việc hợp tác giữa IHRAI và Zalo Video là đưa hoạt động đào tạo đến gần hơn nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Hai bên thống nhất nghiên cứu, triển khai các chương trình đào tạo, workshop, hội thảo, tọa đàm, huấn luyện, cố vấn, thực hành và các hoạt động trải nghiệm chuyên môn; đồng thời phát triển nội dung liên quan đến sáng tạo nội dung số, livestream, live commerce và AI commerce.

Thạc sĩ Đặng Tuấn Tiến, Viện trưởng IHRAI, phát biểu tại lễ ký kết.

Chia sẻ về hợp tác chiến lược với Zalo Video, Thạc sĩ Đặng Tuấn Tiến, Viện trưởng IHRAI, cho biết: "IHRAI luôn tin rằng để Việt Nam phát triển mạnh trong kỷ nguyên AI và kinh tế số, điều cốt lõi không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở chất lượng nguồn nhân lực. Thông qua sự hợp tác với Zalo Video, chúng tôi kỳ vọng góp phần xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa khoa học, công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo nội dung; trong đó tri thức được chuyển hóa thành năng lực thực tiễn, đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường và nguồn nhân lực được phát triển theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo, bền vững".

Tăng cường kết nối khoa học và doanh nghiệp

Sau lễ ký kết, đoàn đại biểu đã tham quan văn phòng làm việc của Zalo, tìm hiểu môi trường làm việc, hệ sinh thái công nghệ và trao đổi về xu hướng phát triển nền tảng số, trí tuệ nhân tạo cũng như những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực trong thời đại số.

Hoạt động này không chỉ góp phần tăng cường sự kết nối giữa tổ chức khoa học và doanh nghiệp công nghệ mà còn tạo thêm cơ sở thực tiễn để các chương trình đào tạo trong tương lai được xây dựng sát với nhu cầu của thị trường và xu hướng phát triển của nền kinh tế số.

Đoàn đại diện IHRAI chụp ảnh lưu niệm trong chuyến tham quan văn phòng Zalo.

Trong hành trình phát triển nguồn nhân lực thời đại AI, việc kết nối các tổ chức khoa học, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo nội dung sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để tri thức được chuyển hóa thành năng lực thực tiễn, công nghệ được ứng dụng hiệu quả và con người trở thành trung tâm của quá trình phát triển bền vững. Với tinh thần đó, IHRAI và Zalo Video kỳ vọng cùng xây dựng một hệ sinh thái hợp tác lâu dài - nơi đào tạo gắn với thực tiễn, tri thức đồng hành cùng công nghệ và nguồn nhân lực được phát triển phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế số.