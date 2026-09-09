Ngày mở bán iPhone 18 Pro tại Việt Nam

Theo các đơn vị phân phối, thị trường Việt Nam vẫn nằm trong Apple sẽ bán sớm iPhone mới. Lịch trình phát hành bắt đầu từ 18/9.

Bản dựng mặt sau iPhone 18 Pro. Ảnh: Front page tech.

Rạng sáng ngày 10/9, Apple sẽ tổ chức sự kiện thường niên, nơi hãng trình làng dòng iPhone chủ lực. Trừ một số phiên bản đặc biệt, việc phát hành điện thoại của Táo khuyết thường tuân thủ theo lịch trình cố định, để đảm bảo hệ thống vận hành cung ứng, phân phối trên toàn cầu. Từ năm ngoái, Việt Nam thuộc nhóm thị trường được mở bán sớm iPhone 17, cùng ngày với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…

Các nhà phân phối, đơn vị bán lẻ chính hãng của Apple tại Việt Nam cho biết chính sách năm nay không thay đổi. Vì vậy, iPhone 18 series có thể phát hành vào ngày 18/9. Tuy nhiên, dải thiết bị có thể khác nhiều.

Cụ thể, chỉ hai chiếc iPhone 18 Pro và Pro Max xuất hiện ở đợt mở bán đầu tiên. Nhiều nguồn tin cho biết mẫu smartphone gập đầu tiên của Táo khuyết có thể bị trì hoãn phát hành toàn cầu bởi năng lực sản xuất hạn chế. Riêng thị trường Mỹ sẽ có máy ở tháng98. Phần còn lại sẽ dần được phân phối ở những nhịp tiếp theo. Người dùng Việt Nam có thể bắt đầu mua iPhone Ultra từ tháng 10.

Các biến thể iPhone 18 cơ bản và iPhone Air 2 không có nhiều thông tin rò rỉ. Hai thiết bị được dự đoán sẽ trình làng vào quý I/2027. Do vậy, các máy iPhone 17, iPhone Air sẽ tiếp tục được bán trong giai đoạn này.

Về giá, do biến động trên thị trường bán dẫn, tỉ giá ngoại tệ, mức Apple niêm yết cho 3 mẫu flagship có thể tăng mạnh. Chiếc iPhone 18 Pro/Pro Max có thể chạm ngưỡng 40-45 triệu đồng với bộ nhớ cơ bản tại Việt Nam. Trong khi chiếc iPhone 18 Ultra được dự báo sẽ soán ngôi Oppo Find N6, lấy danh hiệu điện thoại đắt nhất. Sản phẩm Oppo từng gây xôn xao khi được niêm yết ở mức 65 triệu đồng.

Về phần cứng, iPhone 18 Pro dự kiến trang bị chip A20 Pro trên tiến trình 2 nm, mang đến hiệu năng xử lý AI cao hơn. Màn hình trên máy sẽ dùng công nghệ LTPO+, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng nhưng vẫn duy trì trải nghiệm mượt mà.

Camera trên iPhone 18 Pro nhiều khả năng tích hợp hệ thống thay đổi khẩu độ cơ học, cải thiện khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh và dải tương phản động (dynamic range). Việc tối ưu hóa không gian bên trong giúp Apple tăng dung lượng pin cho cả 3 model.

Riêng iPhone Ultra, TrendForce dự đoán một số hạn chế về phần cứng, chẳng hạn như 2 camera sau và tích hợp cảm biến vân tay truyền thống.