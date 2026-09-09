Lý do nên suy nghĩ trước khi mua iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro sắp ra mắt, nhưng loạt thay đổi được đồn đoán trên iPhone 20 có thể khiến người dùng muốn chờ thêm một năm.

Những đồn đoán cho rằng iPhone 20 sẽ mang đến thậm chí nhiều thay đổi hơn. Ảnh: Macrumors.

iPhone 18 Pro sẽ được Apple giới thiệu vào rạng sáng ngày 10/9, nhưng những người không quá cần đổi điện thoại có thể cân nhắc chờ thêm một năm. Theo MacRumors, hàng loạt thay đổi lớn được đồn đoán sẽ xuất hiện trên mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027.

iPhone 18 Pro được cho là tiếp tục ngôn ngữ thiết kế hiện tại, tập trung nhiều hơn vào nâng cấp camera, chip và các tính năng bên trong. Trong khi đó, Apple được đồn đoán đang chuẩn bị một cuộc đại tu lớn cho thế hệ iPhone 20, tương tự cách iPhone X từng tạo ra bước ngoặt nhân dịp 10 năm iPhone.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất có thể nằm ở thiết kế. Nhà sản xuất có thể phát triển màn hình cong ở cả bốn cạnh, giúp phần khung máy gần như biến mất khỏi tầm nhìn. Màn hình nhiều khả năng sử dụng công nghệ OLED mới, mỏng hơn, sáng hơn và tiết kiệm điện hơn.

Đáng chú ý hơn, Apple có khả năng đang hướng tới việc đưa Face ID và camera selfie xuống dưới màn hình. Nếu thành công, Dynamic Island có thể biến mất, giúp mặt trước iPhone tiến gần hơn tới thiết kế toàn màn hình. Tuy nhiên, công nghệ này đã nhiều lần được dự đoán nhưng liên tục trì hoãn.

Bên trong máy cũng có thể xuất hiện hàng loạt nâng cấp. Tin đồn cho rằng Apple sẽ sử dụng chip A21 Pro trên tiến trình 2 nm thế hệ mới, đồng thời nghiên cứu loại pin silicon-anode có mật độ năng lượng cao hơn. Những thay đổi này có thể giúp iPhone vừa mạnh hơn vừa có thời lượng pin tốt hơn mà không cần tăng đáng kể kích thước máy.

Camera cũng có thể bước sang một giai đoạn mới khi Apple có khả năng đang phát triển cảm biến hình ảnh do chính hãng thiết kế. Ngoài ra, các nguồn tin cho rằng công ty đang nghiên cứu bộ nhớ băng thông cao dành cho các tác vụ AI, khi ngày càng nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo được xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Nút bấm cũng nằm trong các thay đổi cần chú ý. Apple có thể chuyển các nút vật lý sang dạng cảm ứng với phản hồi xúc giác, với ý tưởng về một chiếc iPhone gần như hoàn toàn bằng kính.

Kích thước màn hình tăng nhẹ, với iPhone 20 Pro có thể sở hữu màn hình 6,4 inch và bản Pro Max lên tới 7 inch. Khi kết hợp với viền màn hình mỏng hơn, trải nghiệm hiển thị có thể khác biệt đáng kể so với những thế hệ trước.

Dù vậy, đây vẫn là những thông tin rò rỉ và kế hoạch của Apple hoàn toàn có thể thay đổi. Đặc biệt, những công nghệ phức tạp như Face ID dưới màn hình hay màn hình cong bốn cạnh vẫn có nguy cơ bị trì hoãn.

Người dùng không hẳn nên bỏ qua iPhone 18 Pro. Nếu đang dùng iPhone cũ, những nâng cấp trong năm nay vẫn có thể đủ hấp dẫn. Nhưng nếu đang sử dụng một mẫu iPhone tương đối mới và chưa có nhu cầu cấp thiết, người dùng có thể cân nhắc chờ thêm một năm nữa.

Theo Macrumors, nếu iPhone 20 thực sự mang đến màn hình không còn Dynamic Island, thiết kế kính cong, camera và pin thế hệ mới, đây có thể là một trong những lần thay đổi lớn nhất của iPhone kể từ iPhone X.