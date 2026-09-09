Bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt 10 triệu đồng

Người bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính có thể bị phạt 5-10 triệu đồng.

Bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng tài khoản ngân hàng, ví điện tử có thể bị phạt 5-10 triệu đồng. Ảnh: Anh Quân.

Nghị định 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 19/8, quy định mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, Điều 14 quy định xử phạt các hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, hành vi bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng thông tin tài khoản số của chính mình có thể bị phạt 5-10 triệu đồng.

Các tài khoản thuộc phạm vi này gồm tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản tiền di động, chứng khoán, tài khoản giao dịch, bảo hiểm, thuế và các tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Như vậy, không chỉ việc mua bán tài khoản ngân hàng, hành vi cho người khác thuê, mượn hoặc tặng tài khoản để sử dụng cũng có thể thuộc trường hợp bị xử phạt.

Ngoài phạt tiền, tang vật, phương tiện và tiền trong tài khoản liên quan đến hành vi vi phạm còn có thể bị tịch thu theo quy định.

Ở khung phạt 10-20 triệu đồng, Nghị định xử lý các hành vi liên quan đến danh tính giả và giao dịch tài chính trái phép.

Trong đó có việc sử dụng danh tính, giấy tờ hoặc hồ sơ giả; dùng trái phép thông tin của người khác để thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký tài khoản có chức năng giao dịch tài chính.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi sử dụng tài khoản số làm công cụ trung gian để nhận, chuyển tiền hoặc thanh toán khi chưa được cấp phép; thuê, cho thuê dịch vụ nhận tin nhắn, cuộc gọi để xác thực tài khoản; hoặc dùng tài khoản số để mua bán, quy đổi ngoại tệ trái phép.

Với các hành vi như thiết lập trang thông tin điện tử, tài khoản số hoặc thực hiện giao dịch điện tử gây nhầm lẫn về chủ thể cung cấp thông tin, mức phạt có thể tăng lên 20-30 triệu đồng.

Khung phạt này còn áp dụng với một số hành vi như sử dụng trái phép thông tin đăng nhập, quyền truy cập tài khoản số; cung cấp, chia sẻ nội dung số vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ; hoặc vận hành sàn giao dịch, nền tảng số khi chưa đáp ứng đủ điều kiện pháp lý.

Khung phạt cao nhất tại Điều 14 là 70-100 triệu đồng, áp dụng đối với tổ chức trong một số trường hợp.

Cụ thể, tổ chức mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục hoặc duy trì tài khoản giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp có thể bị xử phạt ở mức này.

Việc mở tài khoản số cho người thuộc danh sách bị cấm mở và sử dụng tài khoản cũng chịu mức phạt tương tự.

Theo Nghị định 330, hộ kinh doanh, hộ gia đình và cộng đồng dân cư khi vi phạm hành chính được áp dụng mức phạt như đối với cá nhân.