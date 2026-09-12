Bán tải VinFast VF Wild chốt lịch ra mắt ngay trong tháng 9?

Thông tin trên fanpage chính thức của VinFast hé lộ một mẫu xe sắp ra mắt ngay tháng 9, nhiều khả năng là bán tải VF Wild.

Trên fanpage chính thức, VinFast vừa xác nhận sẽ ra mắt một mẫu ôtô mới ngay trong tháng 9 này. Dựa vào hình ảnh đính kèm, khả năng cao đây chính là mẫu bán tải VF Wild.

Theo đó, hình ảnh kèm bài đăng với nội dung "Sắp ra mắt tháng 9/2026" không cho thấy quá nhiều chi tiết, nhưng tổng thể phác thảo một mẫu xe với nửa thân trước cao hơn nửa thân sau.

Thiết kế này thường bắt gặp trên các dòng bán tải, do vậy rất có thể mẫu xe sắp ra mắt là bán tải VF Wild đang được nhiều khách hàng mong chờ.

VF Wild chuẩn bị ra mắt cũng trùng khớp với các nguồn tin từ đại lý. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, nhiều đại lý VinFast tại Việt Nam đã thông báo bắt đầu nhận cọc VF Wild, giá khởi điểm dự kiến 800 triệu đồng, giao xe ngay tháng 10.

Cho đến hiện tại, các thông số kỹ thuật chính thức của VF Wild vẫn được giữ kín. Một số tin đồn cho rằng mẫu bán tải đầu tiên của thương hiệu Việt sẽ trang bị hệ dẫn động cầu trước, kết hợp thiết lập xe điện phạm vi mở rộng EREV khác biệt so với thị trường bán tải phổ thông hiện tại.

Trong thiết lập EREV, motor điện đóng vai trò vận hành chủ đạo, động cơ xăng chỉ hoạt động như máy phát điện, cấp nguồn cho pin và motor điện. Với hệ truyền động EREV, người dùng có được trải nghiệm xe điện mà không cần quá lo lắng về vấn đề sạc pin.

Nếu nguồn tin trên là chính xác, VinFast VF Wild sẽ trở thành bán tải điện hóa đầu tiên ra mắt khách hàng Việt Nam. Phân khúc bán tải hiện chỉ gồm các mẫu xe chạy động cơ xăng, dầu như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max và Nissan Navara.

Sau 8 tháng đầu năm, Ford Ranger vẫn tạm thời là bán tải bán chạy nhất Việt Nam khi bán được 8.688 xe cho khách hàng.

Toyota Hilux và Mitsubishi Triton lần lượt xếp sau, doanh số tương ứng 5.261 xe và 2.826 xe. Isuzu D-Max tiếp tục cầm "đèn đỏ" phân khúc với 454 xe sau 8 tháng, tương đương gần 57 xe/tháng.

Sự xuất hiện của VF Wild nhiều khả năng tạo ra những xáo trộn cho phân khúc bán tải. Thậm chí, sự mới mẻ ở kiểu loại hệ truyền động có thể giúp VF Wild đe dọa vị thế dẫn đầu mà Ford Ranger đã nắm giữ từ lâu.