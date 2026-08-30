Doanh số toàn cầu của Toyota giảm vì Trung Quốc và Trung Đông

Toyota ghi nhận doanh số và sản lượng toàn cầu giảm trong tháng 7/2026 khi thị trường Trung Quốc và Trung Đông lao dốc.

Toyota cho biết doanh số toàn cầu trong tháng 7/2026 đạt 856.125 xe, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng toàn cầu cũng giảm 2,1%. Số liệu trên đã bao gồm cả thương hiệu hạng sang Lexus.

Doanh số của Toyota giảm 4,8% trong tháng 7

Trung Quốc là một trong những nguyên nhân chính khiến doanh số Toyota đi xuống. Lượng xe bán ra tại thị trường này giảm 24,3%, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp sụt giảm.

Tập đoàn cho biết doanh số toàn cầu trong tháng 7/2026 đạt 856.125 xe, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khi thị trường Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng 11%, doanh số nhiều thị trường chủ chốt giảm mạnh.

Giá xăng tăng cao đã gây sức ép lên nhu cầu đối với cả xe hybrid lẫn xe sử dụng động cơ đốt trong tại Trung Quốc. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi hybrid từ lâu được xem là một trong những thế mạnh của Toyota trong quá trình chuyển đổi sang các dòng xe điện hóa.

Tại Mỹ, thị trường lớn nhất của hãng, doanh số cũng giảm nhưng ở mức nhẹ hơn, với 0,8%. Trong khi đó, doanh số tại Trung Đông giảm tới 44,5%. Những kết quả này đã lấn át mức tăng trưởng 11,0% tại Nhật Bản, nơi doanh số Toyota tiếp tục duy trì đà tích cực.

Sản lượng Toyota tại nhiều thị trường giảm mạnh

Về sản xuất, Trung Quốc tiếp tục là điểm gây sức ép lớn nhất khi sản lượng tại đây giảm 32,7% so với cùng kỳ. Sản lượng tại Mỹ cũng giảm 4,0%, trong khi sản xuất tại Nhật Bản tăng mạnh 12,4%.

Sản lượng tại Trung Quốc giảm đến 32,7%, tại Mỹ giảm 4% trong khi số lượng xe xuất xưởng tại Nhật Bản tăng 12,4%. Kết quả tháng 7 cho thấy hãng đang chịu sức ép ngày càng lớn từ những biến động tại các thị trường chủ chốt.

Lượng xe xuất khẩu từ Nhật Bản đạt hơn 196.000 chiếc trong tháng 7, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp xuất khẩu tăng trưởng, đồng thời đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2025.

Kết quả tháng 7 cho thấy Toyota đang chịu sức ép ngày càng lớn từ những biến động tại các thị trường chủ chốt. Trong khi Nhật Bản và hoạt động xuất khẩu tiếp tục hỗ trợ kết quả chung, sự suy giảm kéo dài tại Trung Quốc cùng mức giảm mạnh ở Trung Đông đang trở thành lực cản đáng kể đối với doanh số và sản lượng toàn cầu của hãng.