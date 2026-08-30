Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Hơn 27.000 xe điện Lucid Air phải bị triệu hồi

  • Chủ nhật, 30/8/2026 14:21 (GMT+7)
  • 25 phút trước

NHTSA cho biết hơn 27.000 xe điện Lucid Air nằm trong diện triệu hồi do lỗi mạch điện có thể quá nhiệt, làm tăng nguy cơ cháy xe.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) sẽ triệu hồi 27.185 chiếc sedan hạng sang Lucid Air tại Mỹ do một mạch điện liên quan đến hệ thống chiếu sáng bên ngoài có thể bị quá nhiệt.

lucid air, lucid, air, mỹ, triệu hồi, thuần điện, ev, porsche, porsche taycan, tesla, tesla model s ảnh 1

Theo thông báo từ NHTSA, 27.185 chiếc sedan hạng sang Lucid Air tại Mỹ nằm trong diện triệu hồi vì nguyên nhân kỹ thuật. Số lượng xe bị ảnh hưởng thậm chí còn lớn hơn doanh thu của hãng trong năm 2025.

Mạch điện bị lỗi không chỉ tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và gây cháy mà còn có thể khiến hệ thống đèn ngoại thất bị mất chức năng. Điều này làm giảm khả năng nhận diện của xe trong điều kiện thiếu sáng và gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo thông báo triệu hồi, NHTSA yêu cầu chủ xe đỗ phương tiện ở bên ngoài và cách xa các công trình, tòa nhà cho đến khi biện pháp khắc phục được triển khai. Lucid đã phát hành bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) để khắc phục vấn đề. NHTSA cho biết hãng đã xác định 20.719 xe trong diện triệu hồi đã được cập nhật phần mềm.

lucid air, lucid, air, mỹ, triệu hồi, thuần điện, ev, porsche, porsche taycan, tesla, tesla model s ảnh 2

Một mạch điện liên quan đến hệ thống chiếu sáng bên ngoài có thể bị quá nhiệt. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và gây cháy mà còn có thể khiến hệ thống đèn ngoại thất bị mất chức năng.

Đợt triệu hồi này có quy mô lớn nhất trong lịch sử Lucid, khi số lượng xe bị ảnh hưởng lớn hơn doanh số trong cả năm 2025. Trong năm ngoái, thương hiệu này chỉ bàn giao 15.841 xe.

Đây không phải lần đầu Lucid phải triệu hồi xe trong năm nay. Vào tháng 5/2026, hãng triệu hồi 2.039 xe do nguy cơ mất lực truyền động. Trước đó vào tháng 1/2026, hơn 10.000 xe cũng bị triệu hồi do vấn đề liên quan đến hình ảnh hiển thị từ camera quan sát phía sau.

lucid air, lucid, air, mỹ, triệu hồi, thuần điện, ev, porsche, porsche taycan, tesla, tesla model s ảnh 3

Lucid Air là dòng xe chủ lực của hãng, cạnh tranh trong phân khúc sedan thuần điện hạng sang với các đối thủ như Tesla Model S và Porsche Taycan. Tại Mỹ, mẫu EV này được phân phối với 4 phiên bản với giá từ 70.900 USD.

Lucid Air là dòng xe chủ lực của hãng, cạnh tranh trong phân khúc sedan thuần điện hạng sang với các đối thủ như Tesla Model S và Porsche Taycan. Tại Mỹ, mẫu EV này được phân phối với 4 phiên bản Pure, Touring, Grand Touring và Shapphire với giá khởi điểm lần lượt là 70.900, 79.900, 114.900 và 249.000 USD. Thương hiệu này được hậu thuẫn bởi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF).

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Hãng xe điện Mỹ Lucid Motors bác tin đồn sắp phá sản

Lucid Motors phủ nhận thông tin đang cân nhắc hủy niêm yết hoặc nộp đơn xin bảo hộ phá sản, khẳng định công ty vẫn đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động đến năm sau.

16:52 15/7/2026

Khoảng 655.000 xe Toyota Camry toàn cầu nằm trong diện triệu hồi

Hãng xe Nhật Bản phát lệnh triệu hồi khoảng 655.000 chiếc Toyota Camry do lỗi phần mềm khiến bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể không hiển thị các thông tin.

10:28 13/8/2026

Stellantis triệu hồi hơn 1,5 triệu xe bán tải Ram 1500 trên toàn cầu

Stellantis triệu hồi hơn 1,5 triệu xe bán tải Ram 1500 trên toàn cầu do lỗi lắp đặt điểm neo dây đai an toàn hàng ghế sau, có thể làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.

16:21 3/8/2026

Thu Uyên

lucid air lucid air mỹ triệu hồi thuần điện ev porsche porsche taycan tesla tesla model s lucid air lucid air mỹ triệu hồi thuần điện ev porsche porsche taycan tesla tesla model s

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý