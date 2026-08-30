Hơn 27.000 xe điện Lucid Air phải bị triệu hồi

NHTSA cho biết hơn 27.000 xe điện Lucid Air nằm trong diện triệu hồi do lỗi mạch điện có thể quá nhiệt, làm tăng nguy cơ cháy xe.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) sẽ triệu hồi 27.185 chiếc sedan hạng sang Lucid Air tại Mỹ do một mạch điện liên quan đến hệ thống chiếu sáng bên ngoài có thể bị quá nhiệt.

Theo thông báo từ NHTSA, 27.185 chiếc sedan hạng sang Lucid Air tại Mỹ nằm trong diện triệu hồi vì nguyên nhân kỹ thuật. Số lượng xe bị ảnh hưởng thậm chí còn lớn hơn doanh thu của hãng trong năm 2025.

Mạch điện bị lỗi không chỉ tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và gây cháy mà còn có thể khiến hệ thống đèn ngoại thất bị mất chức năng. Điều này làm giảm khả năng nhận diện của xe trong điều kiện thiếu sáng và gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo thông báo triệu hồi, NHTSA yêu cầu chủ xe đỗ phương tiện ở bên ngoài và cách xa các công trình, tòa nhà cho đến khi biện pháp khắc phục được triển khai. Lucid đã phát hành bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) để khắc phục vấn đề. NHTSA cho biết hãng đã xác định 20.719 xe trong diện triệu hồi đã được cập nhật phần mềm.

Một mạch điện liên quan đến hệ thống chiếu sáng bên ngoài có thể bị quá nhiệt. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và gây cháy mà còn có thể khiến hệ thống đèn ngoại thất bị mất chức năng.

Đợt triệu hồi này có quy mô lớn nhất trong lịch sử Lucid, khi số lượng xe bị ảnh hưởng lớn hơn doanh số trong cả năm 2025. Trong năm ngoái, thương hiệu này chỉ bàn giao 15.841 xe.

Đây không phải lần đầu Lucid phải triệu hồi xe trong năm nay. Vào tháng 5/2026, hãng triệu hồi 2.039 xe do nguy cơ mất lực truyền động. Trước đó vào tháng 1/2026, hơn 10.000 xe cũng bị triệu hồi do vấn đề liên quan đến hình ảnh hiển thị từ camera quan sát phía sau.

Lucid Air là dòng xe chủ lực của hãng, cạnh tranh trong phân khúc sedan thuần điện hạng sang với các đối thủ như Tesla Model S và Porsche Taycan. Tại Mỹ, mẫu EV này được phân phối với 4 phiên bản với giá từ 70.900 USD .

Lucid Air là dòng xe chủ lực của hãng, cạnh tranh trong phân khúc sedan thuần điện hạng sang với các đối thủ như Tesla Model S và Porsche Taycan. Tại Mỹ, mẫu EV này được phân phối với 4 phiên bản Pure, Touring, Grand Touring và Shapphire với giá khởi điểm lần lượt là 70.900, 79.900, 114.900 và 249.000 USD . Thương hiệu này được hậu thuẫn bởi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF).