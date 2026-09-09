BYD đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 2,5 triệu xe vào năm 2027

BYD dự kiến lượng xe xuất khẩu sẽ vượt 2,5 triệu chiếc vào năm 2027, khi hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh mở rộng thị phần ở nước ngoài và tăng sản xuất tại các thị trường quốc tế.

Theo 2 công ty chứng khoán lớn dẫn lời ban lãnh đạo hãng sau một cuộc họp với nhà đầu tư hôm thứ Ba, BYD đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 2,5 triệu xe trong năm 2027. Tuy vậy, hãng xe Trung Quốc này chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

BYD đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 2,5 triệu xe trong năm 2027

Mục tiêu trên được hỗ trợ bởi thị phần ngày càng tăng tại các thị trường nước ngoài, đội tàu vận chuyển ôtô chuyên dụng mở rộng và mạng lưới sản xuất quốc tế ngày càng lớn.

Theo các nguồn tin nội bộ, thương hiệu Trung Quốc này đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 2,5 triệu xe trong năm 2027. Trước đó, hãng đã dự báo lượng xe xuất khẩu năm 2026 đạt 1,9-2 triệu chiếc.

BYD dự báo lượng xe xuất khẩu năm 2026 đạt 1,9-2 triệu chiếc, gần gấp đôi mức của năm ngoái. Công ty cho biết năng lực vận chuyển đang hạn chế doanh số ở nước ngoài trong năm nay và lượng xe xuất khẩu có thể đã cao hơn nếu không gặp những trở ngại về logistics.

BYD đang tăng khả năng vận chuyển bằng đội tàu chuyên dụng nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Đồng thời, hãng đẩy mạnh xây dựng các cơ sở sản xuất tại nước ngoài để giảm chi phí logistics và tác động từ hàng rào thuế quan.

Nhà máy tại Hungary dự kiến bắt đầu lắp ráp xe vào tháng 11 hoặc 12/2026. Công ty cũng đang đánh giá thêm các địa điểm sản xuất ở nước ngoài.

Nhà máy tại Hungary dự kiến hoạt động vào tháng 11 hoặc 12/2026. Công ty cũng đang đánh giá thêm các địa điểm sản xuất ở nước ngoài. Việc sản xuất tại địa phương có thể giúp BYD tránh mức thuế khoảng 27% của Liên minh châu Âu và 34% tại Brazil đối với xe thuần điện. Khoản tiết kiệm có thể vượt 40.000 NDT (khoảng 5.961 USD ) mỗi xe, đủ để bù đắp chi phí trong giai đoạn tăng công suất.

Tham vọng của BYD trong và ngoài Trung Quốc

Chiến lược mở rộng sản xuất ở nước ngoài diễn ra khi các hãng xe Trung Quốc đối mặt với ngày càng nhiều rào cản thương mại tại các thị trường lớn. Việc sản xuất ngay tại thị trường tiêu thụ có thể giúp BYD giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu từ trong nước.

Chiến lược mở rộng sản xuất ở nước ngoài diễn ra khi các hãng xe Trung Quốc đối mặt với ngày càng nhiều rào cản thương mại tại các thị trường lớn. Tại thị trường nội địa, BYD đặt mục tiêu nâng thị phần ôtô lên 25%.

Tại thị trường nội địa, BYD đặt mục tiêu nâng thị phần ôtô lên 25%. Theo Deutsche Bank, thị phần của hãng đã tăng lên 18% trong tháng 7, từ khoảng 8% vào đầu năm 2026.

BYD cũng đang mở rộng đầu tư vào hạ tầng sạc. Công ty đặt mục tiêu xây dựng 90.000 trạm sạc flash-charging vào năm 2028, trong đó 20.000 trạm dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, thêm 30.000 trạm trong năm 2027 và 40.000 trạm trong năm 2028.

Việc kết hợp xuất khẩu, vận tải biển chuyên dụng, sản xuất tại địa phương và đầu tư hạ tầng trạm sạc có thể giúp hãng giảm dần những hạn chế về logistics và thuế quan.

Việc đồng thời mở rộng xuất khẩu, đội tàu vận chuyển, sản xuất tại địa phương và hạ tầng sạc cho thấy BYD đang đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa, trong bối cảnh hãng tìm cách duy trì đà tăng trưởng bên ngoài Trung Quốc.