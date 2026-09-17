Canon khác lạ

Dòng máy ảnh full-frame phổ thông mới của Canon có thiết kế khác xa kiểu DSLR hay Mirroless của hãng duy trì hàng chục năm qua.

R8 II có thiết kế vuông vức, sắc cạnh.

Canon vừa giới thiệu EOS R8 Mark II, mẫu mirrorless full-frame mới hướng đến người dùng phổ thông. Sản phẩm có ngoại hình gần như tách biệt với ngôn ngữ thiết kế Canon nhiều năm qua. Các dòng EOS R từ R5, R6 đến R8 thế hệ đầu thường sử dụng thân máy bo tròn, phần kính ngắm nổi cao và tay cầm được vuốt mềm. EOS R8 Mark II đi theo hướng ngược lại, với các mặt phẳng, đường cắt thẳng và phần kính ngắm thấp, vuông vức hơn.

PetaPixel nhận xét R8 II “không giống bất kỳ mẫu EOS R nào khác” và khó tìm thấy một chiếc máy kế nhiệm nào thay đổi ngoại hình nhiều như vậy.

Canon cho biết ngoại hình mới được phát triển dựa trên di sản máy ảnh của hãng, đặc biệt là EOS 650 ra mắt năm 1987. Đây cũng là chiếc máy đầu tiên mang thương hiệu EOS. Hãng gọi R8 II là cách diễn giải hiện đại của kiểu dáng pentaprism truyền thống, kết hợp các đường thẳng với bề mặt cong.

Tuy nhiên, phong cách mới khiến người hâm mộ nhiếp ảnh cho rằng nó trông quá giống Sony hay Nikon.

Thiết bị vẫn đảm bảo công thái học, nhiều vòng xoay và phím cứng để thao tác.

Dù thay đổi hình dáng, Canon không từ bỏ thế mạnh về công thái học. Thân máy vẫn dễ cầm, các nút tập trung chủ yếu bên phải và có thể thao tác bằng một tay. Điểm đáng chú ý là joystick chọn điểm lấy nét, tính năng vốn thường xuất hiện trên các model cao cấp hơn nhưng vắng mặt ở R8 đời đầu.

Máy nặng 546 g gồm pin và thẻ nhớ, biến mẫu máy ảnh trở thành thiết bị nhẹ nhất trong phân khúc của nó.

Phần cứng hình ảnh từ R8 II lại khá quen thuộc. Máy tiếp tục sử dụng cảm biến full-frame CMOS 24,2 MP, có nguồn gốc từ EOS R6 Mark II. Tốc độ chụp tối đa vẫn đạt 40 hình/giây với màn trập điện tử. Canon bổ sung Pre-Continuous Shooting, có thể lưu lại khoảng 0,5 giây hình ảnh trước thời điểm người dùng nhấn hoàn toàn nút chụp.

Với video, R8 II quay 4K/60p toàn chiều rộng cảm biến, thu gom từ dữ liệu 6K, hỗ trợ CLog 3. Tuy nhiên, một số hạn chế của R8 vẫn tồn đọng. Máy chỉ có một khe SD, kính ngắm 2,36 triệu điểm và màn hình 1,62 triệu điểm. Canon tiếp tục sử dụng viên pin LP-E17 nhỏ khiến thời gian hoạt động khó cạnh tranh với các đối thủ.

Trên thế giới, R8 II có giá 1.900 USD (tương đương khoảng 50 triệu đồng). Tuy nhiên, người dùng Việt Nam được lợi khi hãng bán máy chính hãng từ mốc 45 triệu, rẻ hơn đáng kể so với các thị trường toàn cầu.