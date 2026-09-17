Đây là tính năng trên iPhone 18 Pro mà Duo không có

Hệ thống bảo mật mới giúp xác nhận tính nguyên bản trên ảnh chụp bởi iPhone 18 Pro, không bị can thiệp hay tạo bởi AI.

Cụm camera sau của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Ảnh: The Verge.

Apple vừa chia sẻ thông tin chi tiết về cách hoạt động của Reference Image. Đây là tính năng mới xuất hiện trên iPhone 18 Pro, giúp xác thực tính nguyên bản của ảnh chụp từ camera chính, không bị chỉnh sửa hay tạo bởi AI.

Đáng chú ý, tính năng này không được hãng liệt kê trên iPhone Duo, nhiều khả năng do không đáp ứng được về mặt phần cứng.

Theo Apple, ý tưởng phát triển Reference Image đến từ việc các công cụ tạo, chỉnh sửa ảnh bằng công nghệ tổng hợp ngày càng dễ tiếp cận. Tuy có các tiêu chuẩn dạng "căn cước số" như C2PA, chúng vẫn dễ bị can thiệp trong quy trình chỉnh sửa ảnh.

Giải pháp từ Apple tận dụng cách xác thực và mã hóa mới để đảm bảo tính riêng tư. Hãng còn khẳng định đây là "hệ thống xác thực nguồn gốc ảnh duy nhất cung cấp khả năng bảo vệ an toàn trước mối đe dọa từ máy tính lượng tử".

Xác thực ngay từ phần cứng

Apple sử dụng các thuật ngữ nhiếp ảnh truyền thống trong phần giải thích, chẳng hạn như "âm bản số an toàn" (secure digital negative) gồm dữ liệu điểm ảnh gốc, siêu dữ liệu (metadata), mốc thời gian (timestamp) gắn với chữ ký số. Dữ liệu được xử lý trong môi trường bảo mật trên máy chủ Private Cloud Compute.

Theo 9to5Mac, đây chỉ là một trong 3 tiêu chí quan trọng mà Apple đưa ra cho hệ thống xác thực nguồn gốc ảnh độ tin cậy cao. 2 yếu tố còn lại gồm khả năng chống chịu trước hành vi can thiệp và bảo vệ quyền riêng tư.

Quy trình bảo mật bắt đầu ngay khi cảm biến camera được thiết lập trong quá trình sản xuất iPhone. Cảm biến sẽ tạo ra cặp khóa số: khóa bí mật nằm trong phần cứng, khóa công khai gửi đến trạm ghi nhận tại nhà máy.

Chế độ Reference Image giúp xác thực tính nguyên bản của ảnh chụp trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Apple.

Khóa công khai được ký bởi cơ quan cấp chứng chỉ của nhà máy. Dữ liệu sau đó được ghi vào bản kê khai phần cứng của iPhone. Trong khi đó, khóa bí mật được gán vào mọi bức ảnh chụp ở chế độ Reference Image. Chữ ký này gắn với điểm ảnh thô và siêu dữ liệu tạo bởi cảm biến, trước khi ảnh được chuyển đến hệ thống iOS để xử lý tiếp.

Apple cũng mã hóa mốc thời gian (timestamp) để xác định thời điểm chụp ảnh. Thay vì chỉ dựa vào mốc thời gian do hệ điều hành cung cấp (vốn dễ bị chỉnh sửa hoặc làm giả), iPhone sẽ định kỳ nhận token chứa mốc thời gian gốc làm dữ liệu lớp dưới.

Thiết bị sẽ yêu cầu thêm một token sau khi chụp, đóng vai trò lớp dữ liệu phía trên, giúp Apple xác nhận bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian giữa 2 mốc này.

Hệ thống Secure Enclave (Vùng bảo mật) ký xác thực các siêu dữ liệu bổ sung, không xuất phát trực tiếp từ cảm biến. Tiếp theo, máy chủ Private Cloud Compute sẽ đánh giá các chữ ký, xác nhận rằng chữ ký bởi cảm biến và Secure Enclave đến từ cùng một thiết bị, đồng thời kiểm tra mốc thời gian trước khi xử lý âm bản số an toàn.

Bảo vệ quyền riêng tư người chụp

Khi các bước kiểm tra hoàn tất, Private Cloud Compute chuyển âm bản thành file ảnh tham chiếu hoàn thiện với định dạng JPEG. Máy chủ cũng ký lên ảnh, chữ ký này được mã hóa bởi phương pháp truyền thống kết hợp mã hóa hậu lượng tử (post-quantum cryptography).

Apple cho biết phương pháp này giúp đảm bảo tính xác thực của hình ảnh, kể cả khi đối mặt các cuộc tấn công bằng máy tính lượng tử trong tương lai.

Trong trường hợp hệ thống bị xâm nhập, thiết bị sẽ kích hoạt tính năng thu hồi quyền truy cập. Nếu hệ thống xác định cảm biến có điểm tin cậy thấp và thu hồi quyền ký, máy chủ sẽ từ chối ký xác nhận toàn bộ ảnh tham chiếu được chụp bởi cảm biến tương ứng.

Giao diện camera trên iPhone 18 Pro. Ảnh: The Verge.

Tương tự, từng ảnh tham chiếu riêng lẻ cũng có thể bị thu hồi tính nguyên bản nếu phát hiện hành vi can thiệp. Các thiết bị Apple sẽ thường xuyên cập nhật danh sách ảnh bị thu hồi.

Trong tài liệu, Apple giải thích thêm rằng ảnh tham chiếu được thiết kế để người xem không thể xác định người hay thiết bị chụp. Họ cũng không thể biết liệu 2 ảnh tham chiếu khác nhau có được chụp bởi cùng một máy hay không.

Apple nhấn mạnh giải pháp này rất quan trọng với nhiếp ảnh gia làm việc trong môi trường nhạy cảm, nơi cần chứng minh tính nguyên bản của ảnh nhưng không được làm lộ danh tính.

"Hệ thống này tạo ra một mô hình xác thực giúp mang lại niềm tin mới cho nhiếp ảnh gia, tòa soạn tin tức và người dùng phổ thông rằng hình ảnh họ đang xem thực sự được chụp bởi máy ảnh", tài liệu của Táo khuyết khẳng định.

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