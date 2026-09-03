Chi tiết Ferrari Amalfi Spider mới ra mắt, đóng mở mui trong 13,5 giây

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Ferrari Amalfi Spider vừa được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á. Đây là mẫu siêu xe thể thao được định vị trong nhóm Spider 2+ với cấu hình mui mềm.
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So với bản coupe, mẫu xe mới có thiết kế gần như tương đồng về kiểu dáng, duy trì tỷ lệ hình khối quen thuộc nhằm đảm bảo chiếc xe có thể vận hành ổn định khi mang trên mình cỗ máy V8.
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Phần đầu xe nổi bật với hốc gió cỡ lớn. Dải đèn LED phía trước kéo ngang đầu xe với dạng mảnh.
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Cận cảnh cặp đèn trước của xe, kết hợp với chi tiết bo tròn ở đầu nắp ca pô.
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Ferrari trang bị cho mẫu Amalfi Spider bộ mâm đa chấu 20 inch.
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Có thể thấy các chi tiết phối carbon dọc quanh ngoại thất xe, vừa nhằm tăng tính thể thao vừa giúp giảm khối lượng xe.
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Không gian được thiết kế theo kiểu dual-cockpit quen thuộc, cấu hình 2+. Ở trung tâm là màn hình cảm ứng 10,25 inch. Khu vực ghế phụ có thêm một màn hình kích thước 8,8 inch.
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Vô lăng cùng các lẫy chuyển số phía sau đều được bổ sung các phần ốp carbon giúp tăng tính thể thao. Phía sau vô lăng là hai núm xoay điều chỉnh âm lượng và lựa chọn kênh, cùng một nút điều khiển nguồn âm thanh.
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Nút chuyển số dạng cần gạt ở phần yên ngựa được làm từ nhôm nguyên khối. Đặc biệt, Ferrari đã mang nút khởi động Start/stop bằng nhôm trở lại trên Amalfi Spider mới, tạo sự khác biệt với các nút cảm ứng trên những mẫu xe hiện đại.
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Ghế ngồi bọc da cao cấp với tạo hình kiểu xe đua. Phần mui mềm độ dày khoảng 220 mm, có thể đóng mở kiểu chữ Z trong 13,5 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển ở vận tốc 60 km/h.
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Ferrari Amalfi Spider được trang bị động cơ V8 tăng áp kép dung tích 3.855 cc thuộc dòng F154. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 640 mã lực tại 7.500 vòng/phút. Vòng tua tối đa được nâng lên 7.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp.
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Là một mẫu xe thể thao, Amalfi Spider vẫn được trang bị hệ thống phanh điện tử cùng ABS Evo, công nghệ từng được xuất hiện trên Ferrari 296 GTB hay Purosangue, 12 Cilindri.
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Tại Malaysia, một chiếc Ferrari Amalfi Spider có giá khởi điểm khoảng 3 triệu RM, tương đương khoảng 742.000 USD. Mẫu xe này thường được đặt cùng bàn cân với Aston Martin Vantage Roadster, Mercedes-AMG SL 63 hay Maserati MC20 Cielo.
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