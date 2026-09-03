Chi tiết Ferrari Amalfi Spider mới ra mắt, đóng mở mui trong 13,5 giây

Tại Malaysia, một chiếc Ferrari Amalfi Spider có giá khởi điểm khoảng 3 triệu RM, tương đương khoảng 742.000 USD . Mẫu xe này thường được đặt cùng bàn cân với Aston Martin Vantage Roadster, Mercedes-AMG SL 63 hay Maserati MC20 Cielo.