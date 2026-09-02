Xe điện Tesla bị tố sập gầm, hốc bánh xe cạ vào thành lốp

Hàng loạt chủ xe điện Tesla cho biết chiếc Model Y L tại Trung Quốc bất ngờ bị sụt gầm nghiêm trọng, ép sát vào thành lốp gây hiện tượng chòng chành.

Chỉ sau khoảng một năm kể từ khi ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 8/2025, xe điện Model Y L, mẫu SUV flagship 6 chỗ sản xuất tại nhà máy Gigafactory Thượng Hải, đang hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ người dùng. Nhiều chủ xe phản ánh tình trạng hệ thống treo sau bị "sụt gầm", khiến khoảng cách giữa hốc bánh xe và lốp bị thu hẹp bất thường.

Phần lớn khách hàng cho rằng đây là lỗi mang tính hệ thống theo lô sản xuất chứ không đơn thuần là sự cố cục bộ.

Theo các phản ánh được người dùng đăng tải trên Sina, khoảng cách giữa vòm bánh xe sau và lốp xe bị thu hẹp mạnh sau các chuyến đi xa hoặc khi chở đủ tải. Trong nhiều trường hợp nghiêm trọng, hốc bánh xe sụp xuống sâu đến mức không thể đút vừa dù chỉ một ngón tay.

Hình ảnh phần gầm của chiếc Tesla Model Y L bị sập gầm được người dùng chia sẻ. Ảnh: Sina.

Một chủ xe tại Hà Bắc cho biết sau 9.000 km di chuyển từ Trung Quốc đến Tây Tạng, chiếc xe đã bị sụt gầm nghiêm trọng. Một trường hợp khác ở Thượng Hải ghi nhận khoảng hở giữa hốc bánh và lốp xe chỉ còn cách nhau 2 ngón tay, sụt rõ rệt sau 30.000 km, khiến thân xe bị chòng chành và tăng nguy cơ cạ gầm.

Nguồn tin từ người dùng cho biết dịch vụ hậu mãi của Tesla đưa ra tiêu chuẩn chiều cao vòm bánh sau bình thường là784 mm, chênh lệch lớn nhất khoảng 20 mm. Hãng chỉ chấp nhận thay thế lò xo miễn phí theo diện bảo hành nếu thông số đo được thấp hơn 764 mm.

Tuy nhiên, quy trình xử lý này đang gặp nhiều bất cập. Tình trạng hạ gầm làm sai lệch độ chụm bánh xe, dẫn đến hiện tượng ăn lốp lệch về phía trong. Dù Tesla thay lò xo miễn phí, chi phí thay bộ lốp bị mòn sớm vẫn do khách hàng tự chi trả.

Theo chủ xe Model Y L, khoảng hở giữa hốc bánh và lốp xe thường cách nhau khoảng 4 ngón tay, nhưng nay sụt sát vào nhau. Ảnh: Sina.

Một chủ xe cho biết hệ thống treo tiếp tục bị sụp chỉ sau 10 ngày thay lò xo mới. Khi quay lại trung tâm dịch vụ, phía Tesla đã từ chối thay thế lần 2 với lý do chưa có giải pháp khắc phục triệt để.

Tesla Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc mà chỉ hướng dẫn khách hàng đặt lịch hẹn kiểm tra tại trung tâm dịch vụ. Bê bối hệ thống treo xuất hiện trong bối cảnh Tesla cũng đang chịu nhiều áp lực pháp lý tại Trung Quốc, đặc biệt sau các đợt triệu hồi quy mô lớn liên quan đến lỗi tay nắm cửa.