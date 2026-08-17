Chiến dịch trấn áp siêu xe tại Anh: đến Hoàng tử cũng không thoát

Hàng chục siêu xe trị giá hơn 8 triệu bảng Anh đã bị cảnh sát London tạm giữ trong chiến dịch mạnh tay nhằm trấn áp tình trạng lái xe vi phạm của các chủ xe nước ngoài.

Những tuyến phố sang trọng bậc nhất London như Mayfair, Park Lane, Chelsea hay King's Road tiếp tục trở thành điểm tụ hội của hàng loạt siêu xe đến từ Trung Đông. Tuy nhiên, thay vì tự do dạo phố như thường lệ, nhiều chủ xe đã phải chứng kiến phương tiện của mình bị cảnh sát thu giữ trong khuôn khổ chiến dịch Operation Noisy Car.

Hơn 90 siêu xe và xe sang bị tạm giữ tại London

Theo lực lượng chức năng, nhiều chủ sở hữu nước ngoài đang xem thủ đô nước Anh như một "đường đua", thường xuyên phóng nhanh, vượt đèn đỏ hoặc vi phạm các quy định giao thông mà gần như không bị xử lý do xe đăng ký ở nước ngoài.

Bên cạnh Monza SP1, Ferrari Monza SP2 là những mẫu xe đầu tiên trong dải sản phẩm cao cấp nhất Icona Series. Cả 2 phiên bản này chỉ được sản xuất giới hạn 499 chiếc trên toàn cầu.

Phóng viên The Sun đã theo chân Đội Kiểm soát Phương tiện của Cảnh sát London trong suốt chiến dịch. Điểm xuất phát là căn cứ tạm thời tại Hyde Park Corner. Từ đây, các tổ tuần tra liên tục kiểm tra biển số thông qua hệ thống kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia của cảnh sát để xác minh tình trạng pháp lý của phương tiện cũng như giấy phép lái xe.

Một trong những vụ việc gây chú ý nhất là chiếc Ferrari Monza SP2 phiên bản giới hạn, được vận chuyển từ Saudi Arabia chỉ 1 ngày trước đó. Chiếc xe mới lưu thông trên đường khoảng 20 phút thì bị cảnh sát dừng kiểm tra tại khu vực Mayfair vì nghi không có bảo hiểm hợp lệ. Sau đó, phương tiện bị đưa về bãi tạm giữ.

Do không xuất trình được giấy phép, chủ nhân của chiếc Range Rover Sport này đành phải để xe cho lực lượng chức năng tạm giữ. Để nhận lại phương tiện, chủ xe phải xuất trình giấy phép lái xe hợp lệ, bảo hiểm đầy đủ và nộp phí 192 bảng Anh.

Một chiếc Range Rover Sport màu xám do tài xế người Kuwait điều khiển đã bị dừng trên phố Park Lane. Dữ liệu cho thấy người này sở hữu cả bằng lái tạm của Anh và giấy phép lái xe Kuwait, đồng nghĩa với việc vẫn đủ điều kiện lái xe tại Anh trong vòng một năm trước khi phải thi lấy bằng chính thức.

Theo quy định, tài xế phải mang theo giấy phép khi điều khiển phương tiện. Do không xuất trình được giấy phép, chiếc Range Rover Sport đã bị tạm giữ và gia đình tài xế buộc phải gọi taxi rời đi. Trong khi đó, một nhà ngoại giao Arab điều khiển chiếc Polaris Slingshot cũng bị dừng kiểm tra tại khu vực Chelsea Embankment. Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ, người này được tiếp tục hành trình.

Cảnh sát Anh mạnh tay trấn áp, "không có vùng cấm"

Một trong những tình huống căng thẳng nhất xảy ra gần phố Sloane khi cảnh sát chặn một chiếc Ferrari 812 Superfast màu xám trị giá khoảng 350.000 bảng Anh do một người đàn ông Saudi Arabia 48 tuổi điều khiển. Tài xế không mang theo giấy phép lái xe hợp lệ và được thông báo chiếc Ferrari sẽ bị tạm giữ.

Nhiều tài xế bị tạm giữ do hành vi chống đối lại lực lượng chức năng. Cảnh sát cũng bắt giữ một nghi phạm liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Người này khẳng định giấy phép đang để tại nhà mẹ mình gần đó nhưng sau đó mất bình tĩnh, lớn tiếng cáo buộc cảnh sát phân biệt chủng tộc và yêu cầu họ "cứ mang chiếc xe đi". Cuối cùng, tài xế bị bắt giữ theo Đạo luật Trật tự Công cộng của Anh với cáo buộc gây "quấy rối, báo động và hoảng sợ", bị còng tay và đưa về đồn cảnh sát.

Một trường hợp khác thu hút nhiều sự chú ý là một hoàng tử Arab cầm lái chiếc Lamborghini Revuelto màu cam đăng ký tại UAE, trị giá khoảng 650.000 bảng Anh. Siêu xe này bị thu giữ tại Mayfair sau khi bị nghi chạy quá tốc độ.

Một trường hợp khác thu hút nhiều sự chú ý là một hoàng tử Arab cầm lái chiếc Lamborghini Revuelto màu cam đăng ký tại UAE, trị giá khoảng 650.000 bảng Anh. Siêu xe này bị thu giữ tại Mayfair sau khi bị nghi chạy quá tốc độ.

Lực lượng chức năng còn bắt giữ một tài xế điều khiển Mercedes-AMG GLC 63 gần cầu Vauxhall. Người này bị nghi liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp sau khi cảnh sát phát hiện trên xe có 9 thẻ tín dụng, 6 điện thoại di động cùng một lượng tiền mặt.

Thông điệp với giới siêu giàu từ Trung Đông

Riêng trong ngày 7/8, tổng cộng 22 siêu xe bị đưa về căn cứ trước khi được vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới các bãi tạm giữ của Cảnh sát London ở phía Nam và phía Tây thành phố. Để nhận lại phương tiện, chủ xe phải xuất trình giấy phép lái xe hợp lệ, bảo hiểm đầy đủ và nộp phí 192 bảng Anh.

Chiến dịch Operation Noisy Car của cảnh sát London cho thấy không có "vùng cấm" trong việc xử phạt các hành vi vi phạm giao thông tại nước này, đặc biệt đối với các đại gia giàu có đến từ Trung Đông.

Trong cả cuối tuần, gần 90 phương tiện, với tổng giá trị ước tính ít nhất 8 triệu bảng Anh (hơn 10,8 triệu USD ), đã bị thu giữ. Trong số đó có 15 chiếc bị xử lý theo quy định mới cho phép cảnh sát tạm giữ ngay những phương tiện bị cho là có hành vi lái xe gây mất trật tự công cộng.

Cứ mỗi mùa hè hàng năm, có rất nhiều công dân nước ngoài mang siêu xe đến London, đa phần đến từ các quốc gia giàu có tại Trung Đông. Do các phương tiện này không đăng ký tại Anh nên rất khó xử lý các hành vi vi phạm như vượt quá tốc độ hay vượt đèn đỏ. Khi các thông báo xử phạt được phát hành thì phần lớn chủ xe đã rời khỏi nước này.

Vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, các đại gia thường di chuyển đến London để tránh mùa hè khắc nghiệt của Trung Đông. Như thường lệ, giới siêu giàu cũng vận chuyển các mẫu siêu xe và xe thể thao đến thành phố này.

Chiến dịch lần này cũng gửi đi thông điệp rõ ràng rằng giới siêu giàu và những chiếc siêu xe đắt tiền sẽ không còn được xem là "ngoại lệ" trên đường phố London, nơi giới hạn tốc độ 20 dặm/giờ (khoảng 32 km/h) vẫn được áp dụng nghiêm ngặt cho tất cả mọi phương tiện.