Có ngáng chân xe Trung Quốc được mãi?

Trong khi Mỹ đang nỗ lực giữ các hãng xe Trung Quốc đứng ngoài thị trường, ở các châu lục khác, thương hiệu từ đất nước tỷ dân tiếp tục bành trướng và cố gắng tìm kiếm thị phần.

Liên minh Đổi mới Ôtô (Alliance for Automotive Innovation), tổ chức đại diện cho hầu hết thương hiệu xe lớn đang kinh doanh tại Mỹ như GM, Ford, Toyota, BMW, Hyundai, Honda, Volkswagen, Mercedes, Kia và Volvo, vừa gửi thư yêu cầu Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua luật cấm vĩnh viễn xe kết nối thông minh, phần cứng và phần mềm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Nỗ lực ngăn chặn "Mỹ tiến"

Hiệp hội này hối thúc các lập pháp thông qua đạo luật trước khi khóa họp Quốc hội hiện tại kết thúc vào ngày 3/1.

Mặc dù các rào cản thuế quan nghiêm ngặt cùng những hạn chế đối với công nghệ xe kết nối đang ngăn cản xe điện Trung Quốc tiến vào Mỹ, thậm chí buộc thương hiệu Polestar phải rút khỏi thị trường này, các nhà sản xuất ôtô Mỹ vẫn lo ngại những biện pháp phòng thủ này có thể bị dỡ bỏ trong tương lai.

"Hiện tại, các hãng xe Trung Quốc đang bán phá giá các dòng xe được trợ cấp kèm theo phần mềm và phần cứng kết nối trên khắp thế giới. Trung Quốc đang chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại Châu Âu, Australia, Đông Nam Á, Mexico và Nam Mỹ với những chiếc xe có khả năng thu thập, xử lý và truyền tải dữ liệu nhạy cảm của người tiêu dùng", ông John Bozzella, CEO của Liên minh Đổi mới Ôtô đã chia sẻ trong thư gửi Quốc hội, được truyền thông quốc tế đăng tải.

Các hãng xe từ Detroit đang nỗ lực thúc đẩy chính phủ ban hành lệnh cấm vĩnh viễn với xe Trung Quốc. Ảnh: Ford Field.

Một dự luật từng được Ủy ban Thương mại Thượng viện thông qua vào tháng 7 đưa ra hạn mức sở hữu tối đa của Trung Quốc là dưới 15%. Tỷ lệ này có nguy cơ khiến cả Mercedes-Benz văng khỏi thị trường Mỹ. Do đó, Liên minh đang nỗ lực vận động một giải pháp "cân bằng" nhằm không tự ngáng chân các thành viên trong đội nhà.

Có cản được xe Trung Quốc?

Trong khi nước Mỹ loay hoay tìm cách "khóa chặt cửa", các thương hiệu Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng ở những thị trường khác.

Tại châu Âu, Xiaomi chuẩn bị mở bán xe điện từ năm sau thông qua 8 đại lý tại Đức, gia nhập cùng BYD, Xpeng, Leapmotor và Nio. Hiện tại, cứ 10 chiếc xe bán ra tại Châu Âu thì có hơn 1 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc.

Chính phủ Canada vừa mở thêm đợt hạn ngạch nhập khẩu mới cho 33.397 xe điện và hybrid Trung Quốc với mức thuế ưu đãi MFN 6,1%. Các mẫu xe của BYD, Chery và Geely đang tích cực hoàn tất thủ tục chứng nhận để đổ bộ thị trường này.

Tại một sự kiện triễn lãm ôtô tại Đông Nam Á, các hãng xe Trung Quốc chiếm đa số gian hàng. Ảnh: Đan Thanh.

Còn tại Việt Nam, các hãng xe Trung Quốc cũng đang cho thấy những sự đổ bộ ồ ạt khi ngày càng có nhiều thương hiệu mới xuất hiện.

Có thể thấy dù ngành công nghiệp Mỹ muốn Quốc hội đóng chặt cánh cửa, ngay cả lãnh đạo cấp cao của Ford cũng nhận định đây chỉ là giải pháp tạm thời. CEO của Ford từng nhận định với nhân viên rằng sự xuất hiện của các hãng xe Trung Quốc tại Mỹ là điều khó tránh khỏi trong vòng 5 đến 10 năm tới.