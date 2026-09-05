Volkswagen xác nhận cắt giảm thêm 50.000 việc làm

Volkswagen sẽ tái cấu trúc quy mô lớn, cắt thêm 50.000 việc làm và thu hẹp danh mục sản phẩm nhằm cải thiện sức cạnh tranh và lợi nhuận.

Theo Reuters, Hội đồng Giám sát Volkswagen AG đã thông qua kế hoạch tái cấu trúc toàn diện mang tên "Future Plan 2030", nhằm khôi phục khả năng cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu suy yếu và sức ép ngày càng lớn từ các hãng xe Trung Quốc.

Volkswagen chốt cắt giảm thêm 50.000 việc làm

Theo kế hoạch, Volkswagen cắt thêm khoảng 50.000 việc làm, bao gồm cả các vị trí quản lý. Tập đoàn cũng phải xử lý tình trạng dư thừa công suất tại châu Âu, hiện lên tới hơn 500.000 xe. Volkswagen chưa thể đảm bảo kế hoạch sản xuất cho các nhà máy tại Emden, Zwickau, Hanover và Neckarsulm trong giai đoạn 2031-2034 và đang đánh giá phương án sử dụng thay thế.

Theo kế hoạch tái cấu trúc toàn diện mang tên "Future Plan 2030", Volkswagen sẽ cắt thêm khoảng 50.000 việc làm, bao gồm cả các vị trí quản lý. Tập đoàn cũng phải xử lý tình trạng dư thừa công suất tại châu Âu, hiện lên tới hơn 500.000 xe.

Về sản phẩm, Volkswagen đặt mục tiêu đến năm 2035 giảm khoảng 50% số lượng mẫu xe và 75% mức độ phức tạp, tập trung vào những mẫu có sản lượng lớn hơn để cải thiện hiệu quả kinh tế theo quy mô. Các nền tảng, hệ thống điện tử và công nghệ hỗ trợ người lái cũng sẽ được điều chỉnh theo từng khu vực thị trường.

Tập đoàn đặt mục tiêu bán 9 triệu xe mỗi năm và đạt biên lợi nhuận hoạt động 9% vào năm 2030, so với 3,8% trong nửa đầu năm 2026. Một chương trình nâng cao hiệu quả trên toàn tập đoàn sẽ tập trung vào cắt giảm chi phí, đơn giản hóa quy trình và tăng năng suất.

Tương lai nào đang chờ Volkswagen?

Bắc Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là những thị trường trọng tâm. Volkswagen sẽ tập trung vào các phân khúc có lợi nhuận cao tại Bắc Mỹ, điều chỉnh kỳ vọng tăng trưởng tại Trung Quốc và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường phía nam bán cầu.

Bắc Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là những thị trường trọng tâm. Volkswagen sẽ tập trung vào các phân khúc có lợi nhuận cao tại Bắc Mỹ, điều chỉnh kỳ vọng tăng trưởng tại Trung Quốc.

Dù cắt giảm mạnh chi phí, Volkswagen vẫn dự kiến đầu tư 135 tỷ Euro cho chi tiêu vốn và nghiên cứu & phát triển trong giai đoạn 2027-2031 nhằm củng cố thương hiệu và công nghệ, đặc biệt là EV.

Tập đoàn cũng sẽ tinh giản bộ máy quản lý, rút ngắn quá trình ra quyết định và giảm khoảng 1/3 số doanh nghiệp, khoản đầu tư sở hữu. Hệ thống đánh giá hiệu quả và thưởng thống nhất dành cho lãnh đạo sẽ được áp dụng để tăng trách nhiệm.

Volkswagen cũng sẽ tái cấu trúc danh mục sản phẩm. Đến năm 2035, tập đoàn đặt mục tiêu giảm khoảng 50% số lượng mẫu xe và cắt giảm khoảng 75% mức độ phức tạp trong hoạt động phát triển, sản xuất.

Đại diện người lao động ủng hộ kế hoạch nhưng nhấn mạnh gánh nặng không thể chỉ đặt lên nhân viên, đồng thời yêu cầu Volkswagen xây dựng triển vọng lâu dài cho tất cả nhà máy và bảo vệ càng nhiều việc làm càng tốt.