Xe máy điện Việt mới lại được giới thiệu - phá cách hay liều lĩnh?

Sau 'thất bại' với xe điện phân khối lớn, Nuen Moto trở lại với một mẫu xe máy điện thực dụng hơn, mang nhiều giấc mơ về doanh số và thị phần hơn.

Nuen Moto - hãng xe máy điện nội địa Việt từng giới thiệu mẫu xe phân khối lớn thuần điện đầu tiên trên thị trường vừa đăng tải loạt ảnh chi tiết cho mẫu sản phẩm mới, mở màn cho thương hiệu con Volty sau khi ngừng dự án Nuen Moto.

Thiết kế tuy lạ mà quen

Mẫu xe được giới thiệu mang tên Volty U1. Xe được giới thiệu như một mẫu xe máy đa dụng, hướng đến khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp muốn vận hành dịch vụ vận tải hàng hóa.

Nhìn vào kiểu dáng của U1, có thể thấy mẫu xe trông khá đặc biệt nếu đứng cạnh những mẫu xe máy điện thịnh hành hiện tại. U1 không được sở hữu kiểu dáng lấy cảm hứng từ xe tay ga, không có cốp lớn cũng không được thiết kế với chìa khóa thông minh hay màn hình hiển thị thông tin hiện đại.

Nếu nhìn vào kiểu dáng tổng thể của Volty U1, có thể thấy phong cách cá tính hay mạnh mẽ được thể hiện rõ rệt, tương tự một số mẫu xe chơi kiểu backbone. Khung xe được lộ nhiều chi tiết, ở đầu xe là cụm đèn chiếu sáng hình tròn cùng ghi đông trần, mang ý tưởng từ các mẫu xe classic.

Thiết kế tổng thể của Volty U1. Ảnh: Nuen Moto.

Trung tâm thân xe, ngay dưới yên là phần hộc chứa pin. Video từng được Nuen đăng tải cho thấy chiếc U1 được trang bị 2 viên pin bên dưới cốp, cùng phần ốp thân có khả năng tùy chỉnh thiết kế theo nhu cầu. Phía sau là cặp đèn LED nhỏ, đặt ngay bên dưới yên kim loại để đồ.

Song đây không phải một thiết kế quá lạ. Thời điểm vừa giới thiệu thị trường Việt, Dat Bike cũng từng "gây bão" với Weaver+, mẫu xe máy điện mang thiết kế khá tương tự U1. Khác biệt lớn nhất có lẽ là mục tiêu và định vị sản phẩm.

Tham vọng bán được cho nhiều nhóm khách hàng

Theo Nuen, khu vực này có thể tùy chỉnh, biến chiếc xe trở thành phương tiện vận tải hàng hóa với khách hàng doanh nghiệp, thậm chí thành nơi gắn vật dụng cho những chuyến đi dã ngoại của khách hàng cá nhân. Điều này có nghĩa là Nuen Moto không chỉ muốn làm ra một mẫu xe cho người giao hàng, doanh nghiệp vận tải mà còn mong muốn biến U1 thành một xe chơi với người trẻ nhờ kiểu dáng.

Đặc biệt, Nuen Moto còn giới thiệu đây sẽ là một mẫu xe chơi có thể đổi pin ở các trạm (dù chưa có kế hoạch xây trụ đổi pin nào), thay vì sạc trực tiếp vào xe.

Thời gian mở bán hay chi tiết thông số của Volty U1 vẫn đang được giữ kín. Trên trang chủ của Nuen, thương hiệu này cập nhật quá trình sản xuất và phân phối vẫn chưa triển khai vì cần hoàn tất các thủ tục chứng nhận xe.

Các chi tiết được quảng cáo có thể tùy ý nâng cấp. Ảnh: Nuen Moto.

Nhìn chung việc chuyển đổi mô hình sản xuất từ một sản phẩm moto điện phân khối lớn giá cao sang một mẫu xe điện thực dụng hơn rõ ràng là bước đi dễ hiểu của Nuen.

Tuy nhiên, một sản phẩm mang trên mình quá nhiều mục tiêu, được tô vẽ về sự "tiện lợi" quá nhiều nhưng chưa chứng minh được gì có lẽ tiếp tục là một sự mạo hiểm của hãng xe Việt này.

Và biết đâu nếu thật sự tạo được một mẫu xe điện chất lượng, có hệ thống đổi pin ở trạm như quảng cáo, Nuen Moto có thể thoát kiếp "dự án khởi nghiệp", bước chân vào nhóm thương hiệu xe điện nội địa Việt như cách họ tự so sánh sản phẩm của mình với xe Dat Bike hay VinFast trên trang chủ.