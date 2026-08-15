Cuộc chiến giá ôtô Trung Quốc đã trở lại Việt Nam?

Ngày càng nhiều ôtô Trung Quốc chào sân khách Việt với giá bán dễ tiếp cận, phần nào phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của các hãng tại thị trường Việt Nam.

Thị trường ôtô Trung Quốc từng có thời gian dài chứng kiến cuộc chiến giá giữa các hãng nội địa. Ưu đãi địa phương hỗ trợ hoạt động sản xuất, chính sách trợ giá mua xe từ Chính phủ quốc gia tỷ dân đã giúp thị trường xe điện Trung Quốc phát triển khá mạnh.

Các hãng còn tích cực tung ra các chương trình giảm giá, thậm chí công bố giá niêm yết ở mức cạnh tranh để cố gắng giành lấy phần lớn thị phần một cách cực đoan, đồng thời thị uy trước các đối thủ đồng hương.

Sau thời gian khá dài diễn ra ở Trung Quốc, cuộc chiến giá khốc liệt kia dường như đã bắt đầu lan đến Việt Nam.

Xe điện Trung Quốc cạnh tranh bằng giá

Khi làn sóng ôtô điện Trung Quốc bắt đầu quay trở lại thị trường Việt Nam từ khoảng năm 2024, câu chuyện "xe Trung Quốc giá rẻ" dường như không còn được nhắc đến quá nhiều.

Lấy trường hợp BYD Seal làm ví dụ. Sedan điện này là một trong 3 mẫu xe chào sân của thương hiệu tại Việt Nam, được bán với giá 1,119- 1,359 tỷ đồng cho 2 phiên bản.

MPV cỡ lớn GAC M8 cũng ra mắt khách Việt với giá bán cao vượt mặt bằng phổ thông, dao động từ 1,699 tỷ đến 2,199 tỷ đồng .

Chiến lược này từng được xem là cách mà các hãng ôtô Trung Quốc phá vỡ định kiến xe giá rẻ, thay vào đó bán những sản phẩm chất lượng đã được kiểm chứng, đi kèm mức giá có thể thuyết phục người dùng Việt xuống tiền.

Ôtô Trung Quốc trải qua khoảng 2 năm theo đuổi chiến lược này, nhưng cho đến gần đây bắt đầu có những nhen nhóm về một cuộc chiến giá diễn ra nội bộ giữa các hãng đồng hương.

Mới đây nhất, Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá bán cho dòng Jaecoo J5 tại Việt Nam. Phiên bản thuần xăng J5 Premium có giá 569 triệu đồng, hai phiên bản SHS-H gồm Premium và Flagship có giá lần lượt 629 triệu và 699 triệu đồng. Biến thể thuần điện duy nhất Jaecoo J5 EV Flagship được công bố giá niêm yết 699 triệu đồng.

Jaecoo J5 được công bố giá và ngay lập tức có ưu đãi cao nhất 100 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Tuy nhiên, thương hiệu quốc tế của tập đoàn Chery cũng nhanh chóng công bố các chương trình ưu đãi mở bán cho toàn bộ dòng J5 tại Việt Nam, dưới dạng miễn phí đổ xăng hoặc miễn phí sạc điện.

Nhờ đó, Jaecoo J5 xăng có giá ưu đãi 499 triệu đồng, 2 phiên bản J5 SHS-H đang có giá ưu đãi 599-669 triệu đồng. Riêng Jaecoo J5 EV Flagship được miễn phí sạc 30 năm, quy đổi ưu đãi giúp giá bán giảm xuống còn 599 triệu đồng.

Mức giá sau quy đổi khiến Jaecoo J5 EV trở thành một lựa chọn có phần hấp dẫn hơn so với BYD Atto 2. SUV điện cỡ B của thương hiệu BYD hiện có giá 669 triệu đồng.

Khi đặt cạnh VinFast VF 6 (646-699 triệu đồng), Jaecoo J5 EV sau ưu đãi cũng là một mẫu xe dễ tiếp cận hơn. Tại một thị trường vốn khá "nhạy cảm" với yếu tố giá bán như Việt Nam, việc được khuyến mại với giá trị quy đổi 100 triệu đồng có thể trở thành lợi thế cạnh tranh dành cho tân binh Trung Quốc trong phân khúc SUV đô thị chạy điện.

Trước khi Jaecoo J5 EV ra mắt kèm chương trình ưu đãi giá trị lớn, màn ra mắt của Geely EX2 và BYD Dolphin 2026 cũng thu hút sự quan tâm của thị trường.

Định vị trong phân khúc hatchback điện cỡ B, Geely EX2 có giá bán 459-499 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất Geely EX2 Max còn được trang bị vài tính năng ADAS, khá hiếm gặp trong phân khúc.

BYD Dolphin 2026 chuyển nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc sang Thái Lan, giúp giá niêm yết giảm về 569 triệu đồng. Tuy nhiên, hatchback điện cỡ B này được áp dụng giá ưu đãi 499 triệu đồng, giới hạn cho 1.000 khách hàng đầu tiên.

Ôtô Trung Quốc trong tầm giá 500 triệu đồng giờ không hiếm. Ảnh: Phúc Hậu.

Như vậy, giá bán thực tế của Geely EX2 và BYD Dolphin đều nằm dưới ngưỡng 500 triệu đồng. Tầm giá này đặt EX2 và Dolphin vào thế cạnh tranh trực tiếp nhóm xe gầm thấp cỡ A như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo, dù khác biệt về phân khúc và kiểu loại hệ truyền động.

Ở phân khúc cao hơn, Geely Okavango chào sân khách hàng Việt Nam với giá 739-799 triệu đồng cũng là điểm đáng chú ý trên thị trường ôtô nửa đầu năm nay. Định vị là một mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ D nhưng giá bán dưới 800 triệu đồng gần như đặt Okavango vào thế "cô đơn" trên mặt bằng giá.

Nhìn chung, cuộc chiến giá ôtô Trung Quốc dường như đã bắt đầu nhen nhóm tại Việt Nam dù chưa có dấu hiệu rõ ràng. Sau thời gian nỗ lực khẳng định giá trị thương hiệu và chất lượng xe, các hãng Trung Quốc dường như đang muốn chuyển sang chiến lược chiếm lĩnh thị phần bằng định giá thấp.

Chờ đợi điều gì?

Sau khoảng 2 năm có mặt trên thị trường Việt, doanh số và thị phần vẫn là bài toán khiến các hãng xe Trung Quốc phải đau đầu. Khách Việt có thể đã tin tưởng hơn vào ôtô Trung Quốc, nhưng để mua xe Trung Quốc nhiều như xe Hàn, Nhật, Mỹ ở thời điểm này gần như bất khả thi.

Việc các hãng xe Trung Quốc chuyển hướng sang chiến lược giá rẻ do vậy là điều có thể dự đoán được. Câu chuyện xe Trung Quốc giá rẻ giờ đây đã khác so với cách đây khoảng chục năm, bởi xe Trung Quốc dễ mua không còn tương đồng với sản phẩm chất lượng thấp hay nỗi lo khách hàng bị "đem con bỏ chợ".

Công nghệ thường là lợi thế của ôtô Trung Quốc so với xe cùng phân khúc và tầm giá. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Thậm chí nếu buộc phải mang ra so sánh, ở cùng tầm giá, ôtô Trung Quốc tỏ ra nhỉnh hơn các đối thủ Hàn Quốc, Nhật Bản về trang bị hay công nghệ theo xe. Ôtô Trung Quốc ngày càng rẻ sẽ khiến các đối thủ không thể ngồi yên, buộc phải tung ra nhiều ưu đãi để lôi kéo khách hàng.

Chẳng hạn, Toyota Yaris Cross đang được ưu đãi 50 triệu đồng phí trước bạ cho cả 2 phiên bản, bất chấp thực tế đang là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu tại Việt Nam. Trong khi đó, cả 3 phiên bản Mitsubishi Xforce 2026 cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị ưu đãi 60-72 triệu đồng.

VinFast hồi giữa tháng 7 cũng công bố giá bán mới cho loạt ôtô tại Việt Nam. Dù với bất kỳ lý do nào, việc giá xe điện VinFast giảm nhiều nhất 170 triệu đồng cũng là diễn biến có lợi cho khách hàng Việt.

Nhìn nhận một cách tích cực, cuộc chiến giá xe, dù khơi mào bởi bất kỳ cái tên nào, đều là cách mà khách hàng có thể hưởng lợi. Mặt bằng giá giảm xuống, cơ hội sở hữu xe tăng lên, nhưng chất lượng nhìn chung không đổi và số lượng lựa chọn đáng mua lại ngày càng trở nên đa dạng.

Chưa rõ cuộc chiến giá tại thị trường Việt Nam sẽ kéo dài trong bao lâu, cũng như bao nhiêu hãng đủ tiềm lực "tất tay" cho chiến lược này. Trước mắt, người dùng là bên hưởng lợi, nhưng nếu cuộc chiến giá kéo dài, các hãng xe Trung Quốc có thể sẽ tự bắn vào chân mình.

Việc liên tục "phá đáy" giá bán không những ảnh hưởng giá trị thanh khoản của xe trên thị trường thứ cấp, mà còn phá vỡ nỗ lực xây dựng định vị thương hiệu chất lượng cao. Ôtô Trung Quốc vì vậy có thể sẽ bị đưa về định kiến "xe giá rẻ" - điều mà nhiều hãng xe từ quốc gia tỷ dân đang nỗ lực xóa bỏ.