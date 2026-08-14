Doanh số xe Trung Quốc giảm tháng thứ 10 liên tiếp

Doanh số của thị trường ôtô thứ hai thế giới đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp, buộc các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế.

Thị trường xe Trung Quốc tiếp tục ghi nhận những tín hiệu kém tích cực khi doanh số trong nước giảm tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 7/2026, dù tốc độ sụt giảm đã chậm hơn so với các tháng trước.

Doanh số ôtô Trung Quốc giảm 21,1% trong tháng 7/2026

Trái ngược với bức tranh ảm đạm ở thị trường nội địa, hoạt động xuất khẩu vẫn tăng trưởng mạnh, phản ánh xu hướng đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài nhằm bù đắp cho cuộc cạnh tranh khốc liệt tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu do Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố, doanh số bán xe du lịch trong nước trong tháng 7 đạt khoảng 1,47 triệu xe, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến này cũng cho thấy những khó khăn kéo dài của nền kinh tế Trung Quốc, khi chi tiêu của các hộ gia đình vẫn ở mức thấp, khiến xuất khẩu ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn.

Theo dữ liệu do Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố, doanh số bán xe du lịch trong nước trong tháng 7 đạt khoảng 1,47 triệu xe, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng xe xuất khẩu tăng tới 88,2%, đạt khoảng 923.000 xe.

Doanh số của nhóm xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV) trong tháng 7/2026 tại thị trường Trung Quốc lại giảm 3,9%, trong khi lượng xe xuất khẩu tăng tới 147,8%.

Tổng thư ký CPCA Cui Dongshu cho biết mức suy giảm của thị trường nghiêm trọng hơn dự báo. Theo ông, giá nhiên liệu ở mức cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số các mẫu xe sử dụng động cơ xăng, trong khi nhu cầu đối với các mẫu sedan cỡ nhỏ giá rẻ cũng tiếp tục suy yếu.

Trong khi thị trường nội địa gặp khó khăn, nhu cầu từ nước ngoài vẫn tăng mạnh, đặc biệt đối với xe năng lượng mới. Xuất khẩu xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV) trong tháng 7/2026 tăng tới 147,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo CPCA, giá nhiên liệu ở mức cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số các mẫu xe sử dụng động cơ xăng, trong khi nhu cầu đối với các mẫu sedan cỡ nhỏ giá rẻ cũng tiếp tục suy yếu.

Doanh số của nhóm xe này tại thị trường Trung Quốc lại giảm 3,9%. Tính theo lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh số xe du lịch tại thị trường nội địa giảm 20,5%, thấp hơn 2,65 triệu xe so với cùng kỳ năm trước.

Các hãng xe Trung Quốc "chuyển lửa" sang thị trường quốc tế

Trước bối cảnh đó, các hãng xe Trung Quốc đang tăng tốc mở rộng hoạt động tại nhiều khu vực như châu Âu, Đông Nam Á, Mỹ Latin và Trung Đông, tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa nhu cầu trong nước và nhu cầu quốc tế.

Trước bối cảnh thị trường nội địa kém triển vọng, các hãng xe Trung Quốc đang tăng tốc mở rộng hoạt động tại nhiều khu vực như châu Âu, Đông Nam Á, Mỹ Latin và Trung Đông

Ngay tại thị trường nội địa, nhiều hãng xe cũng đang chuyển hướng sang phân khúc cao cấp với các mẫu xe lớn hơn, nhiều công nghệ hơn. Một trong những ví dụ là dòng SUV SkyNomad sử dụng hệ truyền động EREV của Xiaomi.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, xu hướng này có thể chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Trong báo cáo công bố hồi tháng 7/2026, các nhà phân tích của HSBC nhận định nhu cầu thay thế xe đã chậm lại sau khi các chương trình trợ giá trước đây kích thích người dân mua xe sớm hơn kế hoạch.

Song song với việc mở rộng thị trường xuất khẩu, nhiều hãng xe Trung Quốc cũng đang tìm cách tận dụng các nhà máy hoạt động dưới công suất của các hãng xe truyền thống để nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường.

Đồng thời, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước số lượng mẫu xe mới liên tục được tung ra và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường. Ông Cui Dongshu cũng cho rằng khoảng cách giữa chiến lược của các hãng xe và mong muốn của khách hàng đang ngày càng rõ rệt.

Ông cho biết: "Điều người tiêu dùng mong muốn là những mẫu xe có giá trị sử dụng cao so với số tiền bỏ ra, chứ không nhất thiết phải là xe cao cấp. Các hãng muốn tiến lên phân khúc cao hơn, nhưng khách hàng lại tìm kiếm những chiếc xe có giá cả phải chăng".