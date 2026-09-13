Đại lý đã thu hàng trăm tỷ chỉ sau một ngày mở đặt hàng iPhone 18 Pro

Dù mới chỉ mở đặt hàng chưa đầy một ngày, dựa trên số liệu đặt trước, các đại lý có thể đã nhận hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng tiền cọc.

Với mức cọc 1-2 triệu đồng mỗi máy, tiền cọc tại các hệ thống có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Từ 19h ngày 12/9, iPhone 18 Pro và Pro Max bắt đầu được đặt trước tại Việt Nam. Chỉ sau ít phút, một số phiên bản đã hết suất giao sớm trên Apple Store Online, trong khi lượng đặt tại các hệ thống bán lẻ trong nước tăng nhanh.

Riêng Thế Giới Di Động, bao gồm TopZone và Điện Máy Xanh, thông báo ghi nhận hơn 150.000 lượt đặt máy chỉ sau vài phút. Tính đến chiều 13/9, hệ thống này thông báo hơn 190.000 lượt đặt, trong đó hơn 177.000 khách đã đặt cọc.

Trong khi đó, các hệ thống khác cũng công bố những con số lớn, như CellphoneS gần 40.000 lượt đặt cọc, Viettel Store 57.000 lượt, hay Hoàng Hà Mobile dự kiến khoảng 18.000 đơn sau 24 giờ.

Với mức cọc phổ biến 1-2 triệu đồng mỗi máy, khoản tiền các hệ thống nhận trước có thể nhanh chóng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tiền cọc có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng

Mức cọc iPhone 18 Pro tại các hệ thống lớn hiện dao động 1-2 triệu đồng mỗi máy. Cụ thể TopZone, CellphoneS và Hoàng Hà Mobile thu 1 triệu đồng, trong khi FPT Shop, F.Studio và ShopDunk áp dụng mức 2 triệu đồng.

Khi lượng khách đặt hàng tăng lên hàng chục nghìn, con số này trở nên rất lớn.

Tới chiều 13/9, Thế Giới Di Động, bao gồm TopZone và Điện Máy Xanh, cho biết ghi nhận hơn 177.000 khách đặt cọc iPhone mới. Với mức 1 triệu đồng mỗi máy, lượng tiền hệ thống tiếp nhận tương ứng đã vượt 170 tỷ đồng trước ngày giao hàng.

Ở những chuỗi thu 2 triệu đồng mỗi máy, chỉ cần 10.000 lượt đặt cọc, số tiền nhận trước đã đạt khoảng 20 tỷ đồng .

Dù vậy, đây chưa phải doanh thu bán iPhone. Máy chưa được giao, trong khi khách vẫn có quyền hủy đơn và nhận lại tiền theo chính sách của từng hệ thống. Khoản tiền cọc vì thế chủ yếu được nhà bán lẻ sử dụng như một căn cứ để cân đối lượng hàng trong thời gian chờ tới ngày giao hàng.

Ở chiều ngược lại, người mua đã đặt cọc thành công có quyền ưu tiên nhận máy, đặc biệt với những phiên bản khan hàng trong đợt đầu.

Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 150.000 khách đặt cọc iPhone mới trong tối 12/9, tương ứng hơn 150 tỷ đồng nếu tính theo mức cọc 1 triệu đồng mỗi máy. Ảnh: Phượng Tú.

Ngay sau khi Apple mở đặt trước, iPhone 18 Pro Max phiên bản 256 GB đã hết suất giao trong ngày 18/9 trên Apple Store Online. 2 màu Burgundy và Xanh Băng Thanh cũng bị đẩy lịch nhận sang những ngày sau.

Khi nguồn hàng giao sớm có giới hạn, tiền cọc trở thành cách để khách giữ đúng phiên bản, dung lượng và màu sắc mong muốn. Tuy nhiên, quyền ưu tiên này cũng đi kèm thời hạn khá chặt.

TopZone và Thế Giới Di Động chỉ giữ suất trong 8 giờ kể từ khi thông báo nhận máy. ShopDunk áp dụng khoảng 12 giờ với những phiên bản được quan tâm cao, FPT Shop là 24 giờ, còn CellphoneS kéo dài tới 48 giờ.

Nếu khách không đến đúng hạn, suất mua có thể bị hủy hoặc chuyển sang đợt hàng sau để thiết bị được phân bổ cho người khác. Với những mẫu đang thiếu hàng, cách làm này giúp các chuỗi hạn chế tình trạng máy bị giữ quá lâu trong khi vẫn còn nhiều khách chờ.

Tiền cọc đi kèm loạt điều kiện giữ suất

Không chỉ yêu cầu khách hàng đặt cọc để giữ máy, các hệ thống bán lẻ cũng đưa ra những cam kết riêng nếu giao hàng chậm hoặc phát sinh thay đổi.

TopZone hỗ trợ 1 triệu đồng nếu giao máy trễ so với lịch đã hẹn. FPT Shop áp dụng voucher trị giá 500.000-1 triệu đồng trong một số trường hợp giao chậm, còn CellphoneS có thể hoàn cọc kèm quà hỗ trợ.

Chính sách hoàn tiền cũng khác nhau giữa các hệ thống. CellphoneS cho phép hoàn cọc ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, trong khi FPT Shop cần khoảng 3-5 ngày làm việc, còn ShopDunk có thể mất 5-7 ngày.

Bên cạnh thời gian giữ máy, một số chuỗi còn giới hạn số lượng thiết bị mỗi khách được đặt. TopZone, Thế Giới Di Động, CellphoneS và ShopDunk chủ yếu giới hạn một máy, trong khi FPT Shop cho phép tối đa 2 máy.

Những quy định này giúp các hệ thống hạn chế tình trạng giữ chỗ số lượng lớn, đồng thời xác định sát hơn nhu cầu thực trong giai đoạn nguồn hàng đầu tiên còn hạn chế.

iPhone 18 Pro Max cháy hàng sau vài phút mở đặt trước. Ảnh: thegioididong.

Các đại lý ủy quyền cũng phải tuân thủ thời điểm mở bán do Apple quy định, đồng nghĩa thiết bị không được kích hoạt trước ngày phát hành chính thức. Vì vậy, dù tiền cọc đã được nhận từ nhiều ngày trước, máy vẫn chỉ được bàn giao theo lịch của hãng.

Với nhà bán lẻ, giá trị của giai đoạn đặt trước vì thế không chỉ nằm ở khoản tiền nhận trước. Lượng đơn cọc còn cho biết sớm phiên bản, dung lượng và màu sắc nào được quan tâm, qua đó hỗ trợ việc phân bổ hàng trước ngày mở bán.

Dữ liệu đặt trước giúp đại lý phân bổ nguồn hàng

Ngoài khoản tiền nhận trước, lượng đặt cọc còn giúp nhà bán lẻ sớm nhận ra nhu cầu đang tập trung vào phiên bản nào. Từ số đơn đã ghi nhận, các hệ thống có thể biết khách ưu tiên Pro hay Pro Max, dung lượng nào được chọn nhiều và màu sắc nào có nguy cơ thiếu hàng.

Thông tin này đặc biệt quan trọng với iPhone, bởi lượng máy Apple phân bổ cho từng cấu hình không giống nhau.

Diễn biến trên Apple Store Online phần nào cho thấy sự chênh lệch đó. iPhone 18 Pro Max nhanh chóng hết suất giao sớm, trong khi một số màu mới cũng bị lùi lịch nhận máy chỉ sau vài phút.

Từ dữ liệu đặt trước, các chuỗi bán lẻ có thể chủ động hơn trong việc điều phối hàng giữa các cửa hàng và khu vực, ưu tiên những cấu hình có nhu cầu cao, đồng thời hạn chế tình trạng thiếu hoặc dư hàng cục bộ.

Từ lượng đơn đặt trước, các hệ thống có thể sớm xác định phiên bản, dung lượng và màu sắc được người dùng quan tâm nhiều nhất. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Ở chiều ngược lại, tình trạng hết suất giao sớm hay lịch nhận máy liên tục bị kéo dài cũng góp phần tạo thêm sức nóng cho đợt mở bán. Với những người còn phân vân, nguy cơ phải chờ sang đợt hàng sau có thể khiến quyết định mua được đưa ra sớm hơn.

Lượng đặt trước lớn cho thấy sức hút ban đầu của iPhone 18, nhưng chưa thể xem là doanh số thực tế. Một phần khách hàng vẫn có thể thay đổi lựa chọn, hủy đơn hoặc chuyển sang hệ thống khác trước ngày nhận máy.

Sức mua thực tế vì thế chỉ rõ hơn khi iPhone 18 Pro và Pro Max bắt đầu được giao từ ngày 18/9. Trước thời điểm đó, các hệ thống bán lẻ đã có trong tay lượng tiền cọc đáng kể, đồng thời nắm khá rõ những phiên bản đang được người dùng quan tâm nhất.