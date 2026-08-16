Porsche Taycan được cho là sẽ dừng sản xuất từ năm 2030 do doanh số lao dốc và nhu cầu suy yếu trên toàn cầu, khép lại vòng đời một thập kỷ của mẫu xe điện đầu tiên của hãng.

Porsche được cho là đang lên kế hoạch dừng sản xuất mẫu xe thuần điện Porsche Taycan vào năm 2030, trong bối cảnh nhu cầu suy yếu mạnh và công suất nhà máy tại Stuttgart bị sử dụng dưới mức đáng kể.

Porsche Taycan sẽ sớm bị khai tử vào năm 2030?

Theo WirtschaftsWoche, Porsche dự kiến duy trì sản xuất Taycan đến năm 2029 hoặc 2030 trước khi chính thức kết thúc vòng đời mẫu xe này. Nếu đúng kế hoạch, Taycan sẽ có thời gian sản xuất khoảng một thập kỷ kể từ khi bước vào sản xuất hàng loạt năm 2019.

Theo một số nguồn tin, Porsche dự kiến duy trì sản xuất Taycan đến năm 2029 hoặc 2030 trước khi chính thức kết thúc vòng đời mẫu EV đầu tiên của thương hiệu này.

Trước đó, Porsche từng cân nhắc chuyển hoạt động sản xuất Taycan từ Stuttgart sang Leipzig, đồng thời xem xét khả năng kết thúc vòng đời mẫu xe sớm hơn. Tuy nhiên, kế hoạch chuyển nhà máy hiện không còn được thảo luận. Hãng được cho là đã đạt thỏa thuận với hội đồng công nhân về việc dừng sản xuất Taycan vào năm 2030, dù thỏa thuận này chưa được lập thành văn bản.

Quyết định được cho là xuất phát từ doanh số suy giảm mạnh. Porsche đã giao gần 41.000 chiếc Taycan trong năm 2023, nhưng con số này giảm xuống chỉ còn khoảng 16.000 xe trong năm 2025, tương đương mức giảm khoảng hai phần ba.

Mặc dù không được xác nhận, nguyên nhân khiến doanh số Porsche Taycan giảm trong thời gian gần đây đến từ nhu cầu EV toàn cầu sụt giảm, đồng thời đối mặt với sự cạnh tranh của những hãng xe điện Trung Quốc.

Xu hướng đi xuống tiếp tục trong năm 2026, khi Porsche chỉ giao hơn 6.000 chiếc Taycan trong nửa đầu năm. WirtschaftsWoche cho biết sản xuất Taycan tại Stuttgart đã nhiều lần phải tạm dừng trong những tháng gần đây do nhu cầu yếu. Điều này khiến công suất sản xuất của mẫu xe điện thể thao bị dư thừa đáng kể.

Tương lai bất định của Porsche Taycan

Porsche chưa chính thức xác nhận kế hoạch khai tử Taycan. Cuối tháng 7/2026, CEO Michael Leiters nói với Frankfurter Allgemeine Zeitung rằng hãng chưa có kế hoạch dừng Taycan ngay lập tức và vẫn sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường. Việc Porsche vừa cập nhật Taycan cho đời 2027 cũng cho thấy mẫu xe này vẫn còn được duy trì trong ngắn hạn.

Ở phiên bản đời 2027, Porsche Taycan được bổ sung tùy chọn hộp số ảo mô phỏng quá trình sang số bằng những cú giật rõ rệt, với chi phí khoảng 1.000 Euro.

Ở phiên bản đời 2027, Porsche Taycan được bổ sung tùy chọn hộp số ảo mô phỏng quá trình sang số bằng những cú giật rõ rệt, với chi phí khoảng 1.000 Euro. Hãng cho biết danh mục phiên bản và giá bán không thay đổi.

Porsche Taycan tiếp tục được cung cấp với 3 kiểu thân xe gồm sedan truyền thống, Sport Turismo và Cross Turismo. Tổng cộng có 18 phiên bản, với công suất từ 300 đến 760 kW (408 đến 1.033 mã lực). Giá bán tại châu Âu dao động từ 102.600 đến 241.100 Euro.

Nếu kế hoạch trên trở thành hiện thực, Taycan sẽ trở thành một trong những mẫu xe điện có vòng đời tương đối ngắn của Porsche, đồng thời đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược EV của hãng.

Nếu kế hoạch trên trở thành hiện thực, Taycan sẽ trở thành một trong những mẫu xe điện có vòng đời tương đối ngắn của Porsche, đồng thời đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược EV của hãng khi nhu cầu thị trường không đạt kỳ vọng.