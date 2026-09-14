iPhone 18 Pro Max tại Mỹ vẫn khác biệt

Tại Mỹ, iPhone 18 Pro Max trang bị modem mạng từ bên thứ ba, không phải Apple C2 như những thị trường khác.

iPhone 18 Pro Max màu xanh dương. Ảnh: Gizmodo.

Trên mạng xã hội X, phóng viên Nicolas Lellouche từ trang tin công nghệ Numerama (Pháp) cho biết Apple đã cập nhật bảng thông số kỹ thuật cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Khác biệt lớn nhất đến từ các thị trường trang bị modem mạng C2.

Cụ thể, iPhone 18 Pro trang bị modem C2 trên toàn cầu, trong khi iPhone 18 Pro Max sẽ sử dụng C2 ở mọi quốc gia ngoại trừ Mỹ.

Sau khi phân tích mã nguồn iOS 27, chuyên gia rò rỉ @itspdfu cho biết thay vì C2, iPhone 18 Pro Max tại Mỹ trang bị modem từ Qualcomm.

Apple chưa đưa ra lý do về sự khác biệt. Theo suy đoán từ MacRumors, việc dùng chip Qualcomm trên iPhone 18 Pro Max có thể nhằm tuân thủ điều khoản hợp đồng. Trước đó vào 2023, Qualcomm cho biết sẽ tiếp tục cung cấp modem mạng cho Apple đến hết 2026.

So với C1 hay C1X, C2 hỗ trợ băng tần 5G mmWave tại Mỹ với tốc độ cao hơn. Trước khi Apple ra mắt C1, các mẫu iPhone 12 trở lên dùng modem Qualcomm đều hỗ trợ mmWave.

Khi giới thiệu tại sự kiện ngày 9/9, Apple cho biết C2 nhanh hơn tối đa 50% so với C1X, tiêu thụ năng lượng ít hơn 15%. Modem mới cũng sử dụng AI để cải thiện độ ổn định kết nối, đặc biệt trong khu vực có sóng yếu.

Modem C1 được Apple trang bị lần đầu trên iPhone 16e vào tháng 2/2025, trong khi C1X xuất hiện sau đó 7 tháng trên iPhone Air.

Theo MacRumors, việc trang bị C2 cho iPhone 18 Pro, iPhone Duo (toàn cầu) và iPhone 18 Pro Max (ngoại trừ Mỹ) đánh dấu bước tiếp theo trong kế hoạch chuyển đổi sang linh kiện tự phát triển của Apple, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Qualcomm.

Dynamic Island có thể chứa 3 hoạt động cùng lúc trên iPhone 18 Pro Max. Ảnh: The Verge.

Hiện chưa rõ iPhone 18 Pro Max tại Mỹ sử dụng modem nào từ Qualcomm. Có khả năng Táo khuyết sẽ chọn Snapdragon X85. Các bài đánh giá thực tế trong thời gian tới có thể so sánh hiệu năng và mức tiêu thụ năng lượng giữa 2 modem này.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sở hữu thiết kế giống bản tiền nhiệm với màu đỏ rượu làm chủ đạo, cùng lỗ khuyết Dynamic Island được thu nhỏ. Giá khởi điểm của 2 thiết bị lần lượt 1.200 USD (iPhone 18 Pro) và 1.300 USD (iPhone 18 Pro Max).

Nâng cấp đáng chú ý trên iPhone 18 Pro đến từ camera chính 48 MP với khả năng thay đổi khẩu độ. Hãng cũng mở rộng công cụ chỉnh thông số camera trên ứng dụng chụp ảnh gốc, cho phép chỉnh tốc độ màn trập, lấy nét thủ công và vài giá trị cơ bản.

Phần cứng của iPhone 18 Pro được nâng cấp với chip xử lý A20 Pro tiến trình 2 nm, hiệu năng GPU tăng 40%, hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn và thời lượng pin kéo dài so với bản tiền nhiệm.

'Quái vật camera' iPhone 18 Pro Max Trong khi iPhone Duo thu hút sự chú ý, iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn có những nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình.