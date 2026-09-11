Điều Apple chưa nói về iPhone Duo

Chuẩn kháng nước/bụi IP68 . Bảng thông số của Apple cho thấy iPhone Duo đạt chuẩn kháng nước/bụi IP68, tương đương các mẫu iPhone thông thường. Để so sánh, Google Pixel 11 Pro Fold đạt tiêu chuẩn tương tự, trong khi Samsung Galaxy Z Fold8 chỉ sở hữu IP48, đồng nghĩa khả năng chống bụi kém hơn. Apple cho biết máy có thể chịu nước ở độ sâu tối đa 6 mét trong 30 phút. Dù vậy, hãng nhấn mạnh khả năng kháng nước và bụi không thể duy trì vĩnh viễn, hiệu quả bảo vệ giảm dần trong quá trình sử dụng thông thường. Ảnh: Bloomberg.

Loại bỏ nút Action . Website từ Apple cũng xác nhận iPhone Duo không có nút Action. Máy chỉ trang bị nút chỉnh âm lượng ở cạnh trên, nút nguồn và Camera Control ở cạnh phải, cổng USB-C bên dưới, cùng hệ thống loa và micro ở 2 cạnh trên dưới. Hãng lần đầu tích hợp nút Action trên iPhone 15 Pro, hỗ trợ kích hoạt nhanh tác vụ (bao gồm bật/tắt chuông) bằng cách nhấn giữ. Do không thể gán phím cho chế độ chuông, người dùng iPhone Duo chỉ có thể điều chỉnh phần này thông qua Control Center. Ảnh: The Verge.

Hỗ trợ MagSafe . Trái ngược với một số tin đồn, iPhone Duo vẫn trang bị hệ thống nam châm MagSafe. Bảng thông số cho biết sản phẩm hỗ trợ sạc MagSafe với công suất tối đa 25 W, tương đương iPhone 18 Pro. Nếu sử dụng phụ kiện Qi2 từ bên thứ ba, công suất sạc không dây tối đa vẫn đạt 25 W. Về sạc có dây, thiết bị có thể sạc 50% pin trong 20 phút, chậm hơn so với iPhone 18 Pro (sạc 50% pin trong 15 phút). Ảnh: Gizmodo.

Hé lộ ngày ra mắt iOS 27.1 . Apple cho biết iPhone Duo sẽ cài sẵn iOS 27.1 khi lên kệ. Theo MacRumors, thông tin này phần nào hé lộ thời điểm phát hành bản cập nhật lớn đầu tiên cho iOS 27. Với việc bán ra iPhone Duo vào ngày 23/10, nhiều khả năng Táo khuyết sẽ phát hành rộng rãi iOS 27.1 trước thời điểm này. Bản cập nhật bao gồm các tinh chỉnh giao diện cho thiết kế 2 màn hình của sản phẩm. Trong khi đó, iOS 27 sẽ chính thức phát hành vào 14/9, 4 ngày trước khi dòng iPhone 18 Pro lên kệ. Ảnh: Gizmodo.

Chỉ hỗ trợ Apple Pencil đời cũ . Apple xác nhận iPhone Duo chỉ tương thích với bút cảm ứng Pencil phiên bản USB-C, không phải Pencil Pro. Nguyên nhân có thể do thiết bị thiếu dải nam châm để sạc Pencil Pro, trong khi Pencil USB-C hỗ trợ sạc qua cổng USB-C ẩn dưới nắp bút. So với Pencil Pro, Pencil USB-C rẻ hơn nhưng không tích hợp các tính năng như nhận diện lực nhấn, chạm 2 lần, phản hồi xúc giác, bóp thân bút và Find My. Hãng cho biết Pencil sẽ hoạt động với cả màn hình trong và ngoài của iPhone Duo. Khả năng hỗ trợ bút sẽ được cập nhật vào cuối năm nay. Ảnh: Apple.

Sự thật về nếp gấp . Website của Apple gồm câu hỏi về việc iPhone Duo có nếp gấp hay không. Hãng trả lời rằng thiết bị sở hữu "màn hình phẳng phiu và mượt mà tuyệt vời" khi mở ra, nhưng không khẳng định về nếp gấp. Apple cho biết thiết bị sử dụng công nghệ nano-texture, giúp giảm độ chói và phản xạ, mang đến trải nghiệm liền mạch. Trong thông cáo báo chí, Táo khuyết cho biết màn hình trên máy được thiết kế để "giảm thiểu tối đa nếp gấp", bản lề gồm hơn 100 linh kiện dù không công bố chu kỳ gập mở cụ thể. Ảnh: The Verge.

Thời lượng pin phụ thuộc vào màn hình sử dụng . Apple gọi iPhone Duo là chiếc iPhone đầu tiên sở hữu hệ thống 2 pin, mỗi viên nằm ở một bên, được tối ưu không gian để ưu tiên dung lượng pin. Hãng tuyên bố máy có thể xem phim liên tục trong 31 tiếng với màn hình trong (7,6 inch), hoặc 44 tiếng với màn hình ngoài (5,4 inch). Nếu sử dụng 2 màn hình với tác vụ thông thường (nhắn tin, chụp ảnh, nghe nhạc, mạng xã hội, xem video, chơi game, duyệt web và bản đồ), thời lượng pin đạt tối đa 24 tiếng. Theo Apple, thời lượng sử dụng được tối ưu nhờ thiết kế 2 pin, chỉ dùng eSIM, modem C2 và chip A20 Pro mới. Ảnh: The Verge.

Ốp lưng với thiết kế mới . Apple còn giới thiệu 2 phụ kiện riêng cho iPhone Duo, gồm ốp lưng và bao da kèm chân đế (ảnh). Mẫu ốp truyền thống gồm 2 phần giúp bảo vệ mặt lưng và khung viền mặt trước, cố định bằng nam châm, chất liệu nhựa polycarbonate với lớp phủ nhám. Trong khi đó, bao da dùng vải TechWoven và chỉ bảo vệ 2 mặt, không bao gồm cạnh viền. Phụ kiện này tích hợp chân đế ở mặt lưng, có thể dựng máy để xem video hay gọi FaceTime. Hãng nhấn mạnh cả 2 mẫu ốp trải qua hàng nghìn giờ thử nghiệm, tuân thủ quy trình đảm bảo chất lượng tương tự các sản phẩm khác. Ảnh: Apple.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.