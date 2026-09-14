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Công nghệ Mobile

Smartphone không viền trở lại

  • Thứ hai, 14/9/2026 08:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù chưa có kế hoạch thương mại hóa, sản phẩm từ Tecno mang đến cái nhìn thực tế về smartphone hoàn toàn không viền.

smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 1

Thu nhỏ viền màn hình từng được nhiều hãng smartphone theo đuổi từ thập kỷ trước. Sau vài năm lắng xuống, Tecno bất ngờ khơi lại chi tiết này khi giới thiệu Bezelless, mẫu smartphone được mô tả gần như không có viền. Ảnh: The Verge.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 2

Dù mới dừng ở mức ý tưởng (concept), The Verge nhận định Bezelless là minh chứng cho thấy các hãng có thể thu gọn viền màn hình quanh smartphone, tuy không thể loại bỏ hoàn toàn khung kim loại bao quanh máy. Ảnh: The Verge.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 3

Tecno trưng bày Bezelless tại triển lãm điện tử IFA 2026. Ngay khi nhìn vào mặt trước, người dùng sẽ thấy sản phẩm không có viền đen bao quanh màn hình, ngoại trừ khung kim loại rất mảnh, chỉ thấy rõ khi quan sát từ góc nghiêng. Ảnh: The Verge.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 4

Khi nhìn trực diện, phần hiển thị trên máy tạo cảm giác tràn khỏi các cạnh. Màn hình có kích thước 6,78 inch, tần số quét 144 Hz với độ phân giải 1,5K. Ảnh: The Verge.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 5

Tấm nền OLED vẫn có phần mép không hiển thị hình ảnh, song Tecno giấu chi tiết này dưới khung máy. Nhà sản xuất cho biết sử dụng 2 lớp kính bảo vệ, lớp trên cùng kéo đến mép khung, trong khi lớp bên dưới và tấm nền OLED dài hơn. Ảnh: Tecno.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 6

Cách thiết kế này đòi hỏi đảo ngược quy trình lắp ráp điện thoại, màn hình được gắn từ mặt lưng thay vì phía trước. Hãng còn sử dụng lớp keo chuyên dụng để cố định màn hình với khung máy và lớp kính bên dưới. Ảnh: The Verge.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 7

Theo trải nghiệm từ The Verge, thân hình của Bezelless dày hơn đôi chút so với đa số smartphone khác, dù rất khó cảm nhận. Khi đặt cạnh Galaxy S26+ từ Samsung (trái), độ dày của viền màn hình là khác biệt rõ nhất. Ảnh: The Verge.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 8

Tecno tự tin tuyên bố Bezelless "tái định nghĩa" cách người dùng tương tác với điện thoại trong kỷ nguyên AI. Tuy nhiên, chưa rõ hãng áp dụng điều này bằng cách nào, bởi thu nhỏ viền màn hình chủ yếu xoay quanh tính thẩm mỹ và thiết kế. Ảnh: The Verge.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 9

Dù vậy, trải nghiệm với Bezelless vẫn khá thú vị. Nhờ phần khung bạc sáng, màn hình tạo cảm giác rộng hơn. Về phần cứng, máy trang bị chip MediaTek Dimensity 7400e, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB và pin 6.000 mAh. Do chỉ là ý tưởng phát triển, The Verge cho rằng thông số kỹ thuật không phải yếu tố quan trọng trên thiết bị. Ảnh: Android Authority.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 10

Nhìn vào mặt sau, người dùng dễ nhầm rằng Bezelless trang bị 3 camera. Thực tế, máy chỉ có 2 ống kính với camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 8 MP, bên cạnh camera selfie 32 MP ở mặt trước. Hãng không sử dụng công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Ảnh: Android Authority.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 11

Điểm nhấn trên mặt lưng của Bezelless đến từ đèn LED thông báo màu đỏ cùng họa tiết cánh bướm 3D. Thiết kế này gợi nhớ đến những ý tưởng mà Tecno từng mang đến triển lãm MWC hồi đầu năm, gồm điện thoại với mặt lưng E-Ink đổi màu, hoặc tích hợp nam châm để gắn thêm phụ kiện. Ảnh: The Verge.
smartphone không viền, Tecno Bezelless phone, điện thoại không viền, viền màn hình ảnh 12

Chưa rõ Tecno có kế hoạch thương mại hóa Bezelless trong tương lai gần hay không. Nhiều tin đồn cho biết Apple cũng đang phát triển mẫu iPhone không viền, dự kiến ra mắt vào 2027 để kỷ niệm 20 năm dòng iPhone ra đời. Ảnh: Android Authority.

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Phúc Thịnh

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