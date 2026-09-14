Smartphone không viền trở lại

Chưa rõ Tecno có kế hoạch thương mại hóa Bezelless trong tương lai gần hay không. Nhiều tin đồn cho biết Apple cũng đang phát triển mẫu iPhone không viền, dự kiến ra mắt vào 2027 để kỷ niệm 20 năm dòng iPhone ra đời. Ảnh: Android Authority.