Điều người Việt mong chờ ở bán tải VF Wild

Không còn những tranh luận về việc liệu VinFast VF Wild sẽ là ôtô tải pickup hay ôtô con pickup, khách Việt đang kỳ vọng điều gì ở mẫu bán tải đầu tiên của thương hiệu Việt?

Theo các nguồn tin hiện tại, khả năng cao VinFast VF Wild sẽ được hãng xe điện Việt cho ra mắt ngay trong tháng 9 này. Trừ cái tên VF Wild đã được xác nhận từ lâu, các thông tin còn lại bao gồm kiểu loại hệ truyền động, thông số kỹ thuật, phiên bản... đều còn là ẩn số.

Thêm một đại diện bán tải chuẩn bị gia nhập thị trường, đối đầu trực tiếp nhóm bán tải thuần xăng dầu như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton... Với VF Wild, liệu khách Việt đang trông chờ điều gì?

Gạt bỏ tranh luận ôtô con hay ôtô tải

Trong giai đoạn nửa đầu năm nay, cuộc bàn luận xoay quanh VF Wild còn bao gồm những băn khoăn liệu mẫu bán tải đầu tiên của VinFast sẽ được phân loại vào nhóm ôtô tải pickup hay ôtô con pickup.

Thời điểm đó, cộng đồng người dùng bán tải ở Việt Nam "bất ngờ" nhận ra xe của mình đang được ghi nhận là "ôtô tải pickup cabin kép" trên giấy đăng ký và đăng kiểm. Khi thuộc nhóm này, bán tải có niên hạn sử dụng 25 năm, trong khi ôtô con pickup sẽ không có niên hạn sử dụng.

Thông tin đăng ký "ôtô tải pickup cabin kép" từng gây xôn xao cộng đồng người dùng bán tải ở Việt Nam. Ảnh: Đ.V.

Điều này kéo theo những lo ngại về việc phần lớn bán tải ở Việt Nam sẽ phải tuân thủ các quy định, hạn chế giao thông vốn dành cho ôtô tải thông dụng. Chẳng hạn, bán tải sẽ phải đi đúng làn đường và tốc độ dành riêng cho xe tải, hay bị cấm lưu thông vào trung tâm TP Hà Nội theo giờ.

Mặt khác do không được xếp vào nhóm ôtô con, phần lớn bán tải ở Việt Nam hưởng lợi nhờ mức thu lệ phí trước bạ thấp hơn. Theo quy định, ôtô tải pickup cabin kép có mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 60% so với ôtô con, tương đương 6-7,2% giá trị xe tùy địa phương nơi đăng ký.

Do vậy, thông tin VF Wild có thể sớm xuất hiện tại Việt Nam đi kèm những băn khoăn, liệu VinFast sẽ muốn xếp mẫu bán tải của mình vào nhóm ôtô con pickup để không bị giới hạn niên hạn sử dụng; hay chọn nhóm ôtô tải pickup để hưởng ưu đãi phí trước bạ nhưng kèm theo niên hạn 25 năm và các quy định giao thông tương tự xe tải.

Việc "xếp loại" này tự mỗi hãng có thể chủ động, thông qua điều chỉnh thiết kế thùng hàng sao cho tỷ lệ giữa khối lượng người được phép chở với tải trọng chở hàng tối đa phù hợp với mức trong quy định. Theo Thông tư 53/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), ôtô tải pickup có tỷ lệ trên không cao hơn 80%.

Tải trọng chở hàng sẽ quyết định liệu một mẫu bán tải là xe con hay xe tải. Ảnh minh họa: Isuzu Việt Nam.

Tuy nhiên đến lúc này, câu chuyện VF Wild là ôtô tải hay ôtô con không còn quá quan trọng. TP Hà Nội dỡ bỏ hạn chế giao thông vào trung tâm với nhóm bán tải, trong khi Nghị định 241/2026 có hiệu lực từ 1/7 cũng nêu rõ "ôtô tải pickup cabin kép và ôtô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với ôtô con".

Người Việt do vậy không còn quá quan tâm liệu VF Wild sẽ được xếp vào ôtô tải pickup hay ôtô con pickup, do những khác biệt về tổ chức giao thông giữa hai nhóm này không còn là vấn đề lớn như trước. Đề tài tranh luận quanh mẫu bán tải VinFast đầu tiên chuyển hướng sang thiết kế, hệ truyền động và quan trọng nhất - giá bán.

VinFast VF Wild cạnh tranh thế nào?

Với việc VinFast đã tuyên bố dừng kinh doanh xe xăng từ năm 2022, có thể khẳng định VF Wild sẽ không phải là một bán tải thuần xăng hay dầu. Mẫu bán tải cỡ trung tiếp theo gia nhập thị trường hoặc sẽ mang hệ truyền động thuần điện, hoặc là loại lai xăng-điện theo đúng xu hướng đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Theo các nguồn tin, xe điện phạm vi mở rộng (EREV) sẽ là kiểu loại hệ truyền động mà VF Wild sử dụng khi ra mắt thị trường Việt Nam.

VF Wild có thể là xe EREV, thay vì là một bán tải thuần điện. Ảnh: VinFast.

Thiết lập này bao gồm motor điện, pin và động cơ xăng, trong đó motor điện là "nhân vật chính" của hệ truyền động. Động cơ xăng trên EREV chỉ đóng vai trò "máy phát điện" để cung cấp năng lượng cho pin, hoặc cấp nguồn trực tiếp phục vụ hoạt động của motor điện.

So với xe thuần điện, EREV sẽ ít phụ thuộc hơn vào hạ tầng trạm sạc. Về lý thuyết, người dùng hoàn toàn có thể chỉ đổ xăng mà không cần sạc pin, dù điều này có thể làm ảnh hưởng đến trải nghiệm vận hành tổng thể.

Việc chọn EREV trước mắt giải quyết câu chuyện "sạc ở đâu" của người dùng bán tải điện, nhất là ở các khu vực hẻo lánh hay khi di chuyển off-road kéo dài.

Sức mạnh của hệ truyền động là điều được quan tâm tiếp theo, có thể ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định mua hàng.

Trong phân khúc bán tải phổ thông hiện tại, Ford Ranger Raptor 3.0L đang là mẫu bán tải "khỏe" nhất, sở hữu công suất đầu ra tối đa 392 mã lực, mô-men xoắn cực đại 583 Nm. Ở chiều ngược lại, Isuzu D-Max bản 1.9L 4x2 MT là mẫu bán tải "kém" nhất về mặt thông số, với công suất tối đa 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Ford Ranger Raptor 3.0L đang là bán tải cỡ trung mạnh nhất tại Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam.

VF Wild có thể không cần mạnh ngang ngửa Ranger Raptor, tuy nhiên công suất và mô-men xoắn vẫn cần đủ để đáp ứng đồng thời nhu cầu "đi cafe", vừa đủ sức "đi cày". Nhắc đến khía cạnh này, ngoại hình cũng là yếu tố quan trọng có thể định thành bại của mẫu bán tải điện VinFast.

Một thiết kế "thuận mắt" sẽ tác động không nhỏ đến doanh số của một mẫu ôtô tại thị trường Việt Nam. Đây là những gì Toyota Hilux đã được trải nghiệm ở thế hệ mới vừa chính thức trình làng khách Việt hồi đầu năm nay.

Quan trọng nhất, giá bán VF Wild sẽ định hình vị thế của "tân binh" này trong phân khúc bán tải. Các tin đồn hiện tại cho thấy VF Wild nhiều khả năng có giá khởi điểm 800 triệu đồng. Nếu thông tin này là chính xác, VF Wild hoàn toàn đủ sức tạo ra những "sóng gió" cho các đối thủ lâu đời trên thị trường xe Việt.

Hiện, Ford Ranger đang là xe bán tải bán chạy nhất, doanh số đạt 8.688 xe sau 8 tháng đầu năm. Giá bán Ford Ranger khởi điểm 707 triệu đồng, cao nhất 1,448 tỷ đồng .

Toyota Hilux ở thế hệ mới hiện có 3 phiên bản, giá dao động 632-903 triệu đồng. Từ đầu năm, Toyota Hilux bán được 5.261 xe cho khách Việt, hiện là bán tải được ưa chuộng thứ nhì thị trường.

Ở thế hệ mới, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton đều được đánh giá cao về ngoại hình. Ảnh: Phúc Hậu.

Với việc vừa được bổ sung phiên bản 4WD AT Premium, bán tải Mitsubishi Triton hiện có tổng cộng 4 phiên bản tại Việt Nam, giá dao động 655-924 triệu đồng. Sau 8 tháng, Triton tích lũy được doanh số 2.826 xe.

Isuzu D-Max tạm thời "đội sổ" bảng thống kê doanh số bán tải ở Việt Nam với 454 xe. Mẫu bán tải cỡ trung có tổng cộng 6 phiên bản, giá bán từ 483 triệu đến 942 triệu đồng. Isuzu D-Max cũng là bán tải duy nhất tại Việt Nam có cấu hình cabin đơn.