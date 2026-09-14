Vừa có doanh số kỷ lục, bán tải Mitsubishi Triton có ngay bản mới

Mitsubishi Triton phiên bản mới được lấy ý tưởng từ đội vô địch giải đua địa hình AXCR, mang đến thiết kế cá tính hơn cùng các thay đổi trong hệ truyền động.

Mitsubishi vừa bất ngờ giới thiệu phiên bản mới cho mẫu bán tải Triton tại Việt Nam ngay sau khi ghi nhận doanh số bán kỷ lục vào kỳ báo cáo tháng 8 (1.145 chiếc). Phiên bản này mang tên Triton 4WD AT Premium, được lấy ý tưởng từ mẫu xe vô địch giải đua địa hình AXCR.

Mitsubishi Triton có kích thước tổng thể 5.320 x 1.865 x 1.795 mm, khoảng sáng gầm xe 222 mm cùng bán kính quay vòng 6,2 m.

Bản Premium sở hữu ngôn ngữ thiết kế Beast Mode quen thuộc với lưới tản nhiệt dạng tổ ong cỡ lớn kết hợp cùng cản trước vuông vức và đồng bộ với ốp cản sau. Ở đầu xe còn có hệ thống đèn chiếu sáng LED Projector chữ T hiện đại tích hợp dải đèn định vị ban ngày LED chữ L.

Các đường gân dập nổi kéo dài suốt thân xe kết hợp cùng ốp vè bánh xe kích thước lớn, bệ bước chân rộng và chống trượt. So với các phiên bản khác Premium mới được sơn đen đồng bộ các chi tiết ngoại thất, giúp tổng thể trông hầm hố và bệ vệ hơn. Khu vực thùng hàng cũng được bổ sung thanh trợ lực hỗ trợ đóng mở cửa thùng.

Thân xe với nhiều chi tiết sơn đen mờ, tạo cảm giác mạnh mẽ. Ảnh: Mitsubishi.

Bên trong khoang lái, xe tiếp tục xuất hiện màn hình 9 inch đặt ở trung tâm táp lô cùng loạt phím chức năng nối liền yên ngựa và một màn 7 inch sau vô lăng.

Sức mạnh của Triton Premium đến từ khối động cơ Diesel 2.4L MIVEC Turbo, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 430 Nm.

Nâng cấp nổi bật trên phiên bản Triton Premium mới đến từ hệ dẫn động Super Select 4WD-II kết hợp cùng 7 chế độ lái, tăng khả năng di chuyển đa địa hình.

Hệ dẫn động Super Select 4WD-II trên xe cho 4 chế độ gài cầu tiêu chuẩn (2H, 4H, 4HLc, 4LLc) cùng khóa vi sai cầu sau điện tử kích hoạt chỉ bằng một nút bấm. Đặc biệt, chế độ 4H (dẫn động 4 bánh toàn thời gian) cho phép gài cầu linh hoạt ở dải tốc độ lên đến 100 km/h.

Ngoài ra, phiên bản này cũng được bổ sung hệ thống kiểm soát khi vào cua chủ động (AYC), Tính năng này có thể can thiệp lực phanh phù hợp trên từng bánh xe để xe ôm cua ổn định hơn.

Nội thất Mitsubishi Triton Premium. Ảnh: Mitsubishi.

Mitsubishi Triton 4WD AT Premium được bán với giá 782 triệu đồng tại Việt Nam. Dù vừa giới thiệu, mẫu bán tải ngay lập tức được áp dụng ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm gói quà tặng trị giá 12 triệu đồng.

Đây sẽ là một lựa chọn mới phù hợp với người muốn mua bán tải lái địa hình, thường xuyên cần chở đồ và di chuyển đường dài. Đối thủ của Triton bản Premium sẽ là các phiên bản bán tải cùng tầm giá như Toyota Hilux phiên bản Pro (706 triệu đồng hay Ford Ranger XLS, Sport (776-864 triệu đồng).