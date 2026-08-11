Doanh số tăng vọt, Tesla mở thêm nhiều trung tâm giao xe tại Nhật Bản

Tesla đang đẩy mạnh mở rộng trung tâm giao xe tại Nhật Bản khi doanh số tăng trưởng bùng nổ, nhờ chính sách trợ giá của chính phủ và các chương trình ưu đãi từ hãng.

Tesla sẽ tăng số lượng địa điểm giao xe tại Nhật Bản thêm khoảng 60% trong năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu mua xe điện tăng mạnh, sau khi tình trạng quá tải từng khiến hãng phải thay đổi lịch giao và địa điểm nhận xe vào phút chót.

Tesla tăng số lượng trung tâm giao xe tại Nhật Bản

Tesla đang sở hữu 7 trung tâm giao xe trên khắp Nhật Bản, bao gồm Tokyo và Osaka. Trong tháng này, hãng sẽ mở thêm 2 địa điểm mới tại Yokohama và Kobe. Đến cuối năm, hãng dự kiến tiếp tục bổ sung 1 trung tâm tại khu vực Tokyo mở rộng và 1 tại Nagoya, nâng tổng số lên 11 địa điểm giao xe.

Tại Nhật Bản, quy trình bàn giao của hãng xe điện này không diễn ra tại showroom mà được tổ chức tại các trung tâm giao xe. Theo kế hoạch, hãng sẽ có ít nhất 11 trung tâm trên toàn quốc.

Khách hàng tại Nhật Bản có thể lựa chọn nhận xe trực tiếp tại trung tâm giao xe hoặc yêu cầu giao đến địa điểm chỉ định như nhà riêng. Các showroom chủ yếu phục vụ việc trưng bày sản phẩm và tư vấn, trong khi toàn bộ quy trình đặt mua và ký hợp đồng được thực hiện trực tuyến nhằm giảm chi phí vận hành. Vì vậy, hãng không triển khai giao xe ngay tại showroom.

Doanh số Tesla tại Nhật Bản đang tăng trưởng mạnh. Trong năm 2025, hãng đã bán hơn 10.000 xe, vượt xa kỷ lục khoảng 5.900 xe thiết lập vào năm 2022. Đà tăng dự kiến còn tiếp tục khi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, thương hiệu đã bán khoảng 12.000 xe.

Doanh số Tesla tại Nhật Bản đang tăng trưởng mạnh. Trong năm 2025, hãng đã bán hơn 10.000 xe, vượt xa kỷ lục khoảng 5.900 xe thiết lập vào năm 2022. Trong tháng 6/2026, hãng ghi nhận doanh số khoảng 4.000 xe.

Một trong những yếu tố thúc đẩy doanh số là việc Tesla chuyển trọng tâm sang các mẫu xe phổ thông Model 3 và Model Y, đồng thời ngừng phân phối các mẫu xe cao cấp truyền thống như Model S. Hãng cũng mở thêm nhiều showroom trong các trung tâm thương mại để tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Ngoài ra, chương trình tăng trợ cấp mua xe điện của chính phủ Nhật Bản từ tháng 1/2026, cùng với ưu đãi miễn phí sạc nhanh trong 3 năm dành cho các đơn hàng và xe được giao trước cuối tháng 6, đã góp phần tạo nên làn sóng mua sắm mạnh mẽ. Riêng trong tháng 6, hãng ghi nhận doanh số khoảng 4.000 xe.

Tại sao doanh số Tesla tăng vọt tại Nhật Bản?

Sự bùng nổ nhu cầu từng khiến hoạt động giao xe gặp không ít khó khăn, bao gồm việc thay đổi lịch bàn giao và địa điểm nhận xe sát ngày hẹn. Tuy nhiên, Tesla cho biết tình hình đã trở lại bình thường.

Chương trình miễn phí sạc nhanh cùng nhiều yếu tố khác đã khiến nhu cầu tăng đột biến, làm mất cân bằng giữa cung và cầu. Đồng thời, thương hiệu cũng tập trung vào các mẫu xe phổ thông như Model 3 và Model Y.

Ông Richi Hashimoto, Chủ tịch Tesla Nhật Bản, cho biết chương trình miễn phí sạc nhanh cùng nhiều yếu tố khác đã khiến nhu cầu tăng đột biến, làm mất cân bằng giữa cung và cầu. Vì vậy, hãng đã gia hạn thời hạn giao xe để khách hàng vẫn được hưởng ưu đãi miễn phí sạc đến hết tháng 9 đối với một số mẫu xe.

Song song với việc mở rộng mạng lưới giao xe, từ tháng 7/2026 thương hiệu đã đưa vào vận hành trí tuệ nhân tạo có khả năng tự động xử lý nhiều công đoạn trong quy trình, từ tiếp nhận đơn hàng đến bàn giao xe. Hệ thống mới có thể tự động phân tích thông tin khách hàng và gửi chỉ thị đến từng bộ phận liên quan, giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng và rút ngắn thời gian xử lý.

Song song với việc mở rộng mạng lưới giao xe, từ tháng 7/2026 Tesla đã đưa vào vận hành trí tuệ nhân tạo có khả năng tự động xử lý nhiều công đoạn trong quy trình, từ tiếp nhận đơn hàng đến bàn giao xe.

Tesla cũng tăng gấp đôi năng lực nhập khẩu xe vào Nhật Bản. Trước đây, hãng chỉ tiếp nhận xe nhập khẩu tại cảng Daikoku ở Yokohama. Từ tháng 7/2026, hãng bắt đầu đưa xe cập cảng Mikawa tại thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi. Nhờ đó, tổng công suất tiếp nhận xe nhập khẩu tăng lên khoảng 48.000 xe mỗi năm, gấp đôi so với trước.

Bước sang năm 2026, Tesla cho biết sẽ không tiếp tục mở rộng nhanh số lượng showroom mà chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng dịch vụ tại từng cơ sở hiện có. Theo ông Hashimoto, mục tiêu của hãng là cải thiện trải nghiệm khách hàng khi quy mô hoạt động tại Nhật Bản ngày càng mở rộng.