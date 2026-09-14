Đối thủ nào chờ sẵn khi Tesla bán chính hãng ở Việt Nam?

Nếu Tesla Model 3, Model Y và Model S đồng loạt mở bán tại Việt Nam, đối thủ nào đang chờ các mẫu xe điện này?

Thông tin Tesla sắp phân phối chính hãng tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đây cũng là tin mà cộng đồng yêu thích xe điện ngóng chờ từ khá lâu.

Tại quê nhà và trên nhiều thị trường quốc tế, Tesla luôn được xem là "ông trùm" xe điện khi sở hữu dải sản phẩm đa dạng, hệ thống Auto Pilot hiệu quả dù gây tranh cãi và một nhà sáng lập đủ ồn ào để giữ thương hiệu luôn có độ phủ về mặt truyền thông.

Những chiếc Model 3, Model Y hay Model S được trang bị hệ thống tự lái (FSD) là dải sản phẩm được trông đợi sẽ mang lại cuộc đua điện hóa thú vị khi xuất hiện tại Việt Nam.

Tuy nhiên liệu kịch bản này có thật sự dễ dàng, khi ở thị trường Việt, mỗi phân khúc của Model 3, Y hay S đều đang có những đại diện mạnh trụ sẵn, sẵn sàng cạnh tranh về cả giá và độ "ồn ào" truyền thông?

Tesla Model 3 - BYD Seal

Tại Việt Nam, phân khúc sedan cỡ trung tầm giá hơn một tỷ đồng không thiếu những đại diện cùng tầm giá. Tuy nhiên để đặt một cái tên đủ sức nặng về thương hiệu hay tầm giá, đó sẽ là BYD Seal.

BYD Seal tại Việt Nam có giá dao động 1,119- 1,359 tỷ đồng , nhưng thường xuyên được giảm giá. Ảnh: BYD.

BYD Seal cũng được mang đến Việt Nam với định vị sản phẩm khá tương tự, một chiếc sedan thuần điện thiên về khả năng sức mạnh, ở mức bắt đầu, hay còn gọi là entry level.

BYD Seal được mở bán với 2 phiên bản, trong đó bản Advanced được trang bị hệ dẫn động cầu trước, motor điện cùng pin dung lượng 61.44 kWh sản sinh công suất 201 mã lực, mô men xoắn 310 Nm.

Bản cao cấp dùng dẫn động AWD, dung lượng pin 82.56 kWh, sản sinh công suất 530 mã lực, mô men xoắn cực đại 670 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây ở bản Performance và 7,5 giây ở bản Advanced.

Tesla Model 3 tại Mỹ có giá khoảng 36.990- 47.240 USD . Ảnh: Cars and Driver.

Nhìn qua Tesla Model 3, ta có thể thấy sức mạnh động cơ khá tương đồng. Phiên bản tiêu chuẩn của Model 3 được trang bị một motor điện ở cầu sau, cho công suất khoảng 279-283 mã lực. Ở bản hiệu suất cao, xe sở hữu 2 motor, với công suất tổng khoảng 510 mã lực, mô men xoắn cực đại 742 Nm.

Để dễ so sánh giá, ta sẽ nhìn qua Trung Quốc, nơi mà Tesla Model 3 và BYD Seal đang cạnh tranh nhau trên bảng xếp hạng doanh số. Ở thị trường này, BYD Seal có giá dao động 24.800- 33.800 USD , trong khi Model 3 có giá khoảng 32.100- 33.000 USD .

Mức giá tương đồng tại thị trường Trung Quốc cho thấy nhiều khả năng giá bán của Model 3 tại Việt Nam cũng sẽ khá gần với giá của BYD Seal, dưới 1,4 tỷ đồng .

Tesla Model Y - Ford Mustang Mach-e

Nếu so về tầm giá, Ford Mustang Mach-e đang là cái tên khả thi nhất. Đây là mẫu SUV đồng hương với giá bán khoảng 1,699 tỷ đồng , đã áp dụng điều chỉnh vào đầu năm nay. Trước đó, một chiếc SUV điện của Ford được niêm yết ở mức 2,599 tỷ đồng .

Ford Mustang Mach-e được bán tại Việt nam là bản motor điện kép với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Khối động cơ này cho công suất khoảng 395 mã lực, mô men xoắn cực đại 676 Nm, với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây.

Ford Mustang Mach-e là đối thủ của Tesla Model Y tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Bộ pin dưới sàn xe cho phép chiếc Mustang điện di chuyển khoảng 550 km mỗi lần sạc.

Thông số này của Mustang Mach-e ngang với bản Performance cao nhất trên Model Y với giá xấp xỉ 60.000 USD . Phiên bản này cũng sở hữu 2 motor điện, cho tổng công suất khoảng 500 mã lực. Bộ pin cho phạm vi hoạt động khoảng 493 km/lần sạc.

Nhìn về thị trường quê nhà, Ford Mustang có giá khoảng 33.490- 106.585 USD . Trong khi Model Y được bán với giá dao động 39.990- 61.990 USD . Mức giá bán 1,7-2,6 tỷ là con số có thể tham khảo dành cho Model Y.

Tesla Model S - Porsche Taycan

Model S sẽ là bản mạnh mẽ nhất về khả năng vận hành có thể được mở bán tại Việt Nam khi Tesla xuất hiện. Ở phân khúc của Model S, Porsche Taycan đang là đại diện nắm giữ, cả về sức hút truyền thông lẫn thị phần.

Bản tiêu chuẩn của Model S cho công suất khoảng 670 mã lực, phạm vi hoạt động đến 660 km/lần sạc. Tốc độ tối đa của Model S bản tiêu chuẩn hơn 209 km/h.

Porsche Taycan là đối thủ mạnh đang ở cùng phân khúc với Model S nếu xe được bán tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Thông số sức mạnh này khá tương đồng với bản GTS của Porsche Taycan đang được bán tại Việt Nam với giá khởi điểm khoảng 6,48 tỷ đồng . Phiên bản này có công suất khoảng 700 mã lực, với tốc độ tối đa 250 km/h.

Tại Mỹ, giá của Porsche Taycan dao động 105.800- 243.700 USD , trong khi Model S ghi nhận mức giá 94.990- 109.990 USD . Giá tham khảo dành cho Model S sẽ là khoảng 6- 7 tỷ đồng nếu bán chính hãng tại Việt Nam.