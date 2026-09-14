Lynk & Co 900 bốc cháy, đại lý nói do pin dự phòng

Theo thông cáo từ đại lý Trung Quốc, chiếc MPV hạng sang Lynk & Co 900 bị cháy do một viên pin dự phòng bị đá xuống gầm xe, không phải chiếc xe tự bốc cháy.

Lynk & Co 900 - mẫu xe Trung Quốc vừa được mở bán tại Việt Nam vào tháng 6 - bị bắt gặp đang bốc cháy dữ dội tại đại lý ở Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra tại một tuyến phố thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vào chiều 9/9. Đoạn video do người dân ghi lại cho thấy khói và ngọn lửa bùng lên bên dưới chiếc SUV đang đỗ trước khi lực lượng cứu hỏa kịp thời dập tắt.

Đến ngày 10/9, Trung tâm Lynk & Co tại thành phố này đã phát đi thông cáo chính thức nhằm làm rõ thông tin xung quanh sự cố.

Phía đại lý cho biết nguyên nhân ban đầu được cho là do một người đi đường làm rơi sạc dự phòng cá nhân và vô tình đá thiết bị này vào dưới gầm xe trước khi ngọn lửa bùng phát.

"Chủ xe cho biết một người qua đường đã làm rơi pin sạc dự phòng, sau đó thiết bị này bị đá vào gầm chiếc ôtô đang đỗ bên ngoài cửa hàng và phát nổ gây cháy", đại lý Lynk & Co chia sẻ.

Chiếc xe bị phát hiện bốc cháy trong video là bản nội địa Trung, kiểu dáng khác biệt bản đang bán ở Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Đơn vị này cũng bác bỏ các tin đồn cho rằng bộ pin động cơ bị cháy hoặc do lỗi kỹ thuật phát sinh từ xe, đồng thời khẳng định sẽ căn cứ vào kết luận điều tra chính thức từ cơ quan PCCC để làm rõ sự việc.

Phía đại lý nhấn mạnh các bài đăng quy kết "Lynk & Co 900 tự bốc cháy" trên mạng xã hội là sai sự thật và tuyên bố bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi phát tán thông tin vô căn cứ.

Tuy nhiên theo chuyên gia quốc tế, một viên pin dự phòng thông thường (dung lượng khoảng 10.000 mAh, tương đương 0,037 kWh) quá nhỏ để có thể gây ra hiện tượng bùng nhiệt (thermal runaway) trên một mẫu xe PHEV hay xe điện với dung lượng pin 40 kWh. Bộ pin bên trong xe chỉ có thể cháy nếu xảy ra một va chạm cơ học nào đó nghiêm trọng.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 900 sở hữu hệ truyền động PHEV, gồm động cơ xăng 2.0L và các motor điện, cho công suất đầu ra 724 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm.

Gói pin dung lượng 52,38 kWh cho phép hoạt động thuần điện trên quãng đường tối đa 220 km/lần sạc. Xe được bán với giá 3,069 tỷ đồng , một mức giá đưa mẫu xe lên cùng bàn cân với các đối thủ hạng sang từ châu Âu.