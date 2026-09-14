Tesla sắp bán chính hãng tại Việt Nam?

Hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk - Tesla - dường như sắp phân phối chính hãng tại Việt Nam khi vừa chính thức đăng ký thành lập doanh nghiệp vào đầu tháng 9.

Ảnh: Bloomberg.

Thông tin một thương hiệu mới được đăng ký tại Việt Nam mang tên Tesla Motor vừa thu hút sự quan tâm của người yêu thích ôtô. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, đây nhiều khả năng là động thái cho thấy hãng xe điện Mỹ của Elon Musk có thể sắp được ra mắt tại thị trường Việt.

Trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, công ty này chỉ vừa thành lập và đăng ký vào ngày 11/9 với 3 thành viên. Đáng chú ý, trong đó gồm 2 cái tên quen thuộc là David Feinstein - Giám đốc chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của tập đoàn Tesla - và Isabel Fan, nữ Giám đốc vùng Tesla từng xuất hiện tại sự kiện ra mắt thương hiệu ở Malaysia năm 2023.

Thương hiệu được đăng ký tại Việt Nam dưới tên Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company, đăng ký kinh doanh với các mã ngành quen thuộc nhóm ôtô như 4661, 4781 hay 4782.

Khi ra mắt, những mẫu xe điện Model 3 hay Model Y có thể sẽ được mở bán ở đợt đầu tiên. Ảnh: Phong Vân.

Trong đó, nhóm ngành chính được đăng ký là 4661 - buôn bán ôtô và xe có động cơ khác. Tại Việt Nam, các công ty đăng ký mã này này có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Dường như kế hoạch ra mắt thương hiệu tại Việt Nam đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi cách đây chỉ vài tháng, công ty phân phối dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX, cùng thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, đã bắt đầu mở bán các gói Internet tại Việt Nam.

Với các thông tin từ mục đăng ký thương hiệu, có thể thấy tương lai xe Tesla được bán chính hãng tại Việt Nam sẽ không còn xa. Khi Tesla gia nhập, cuộc đua tại nhóm ôtô thuần điện sẽ càng trở nên thú vị hơn.

Khi ra mắt, nhiều khả năng Tesla sẽ sớm mang những mẫu xe điện ăn khách của mình tại Mỹ như Model 3 hay Model Y, cùng hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao của hãng. Tại Mỹ, Model 3 là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất của Tesla, với giá bán dao động 38.630- 58.630 USD . Trong khi đó, chiếc Tesla Model Y Premium có giá bán khởi điểm 61.990 USD .