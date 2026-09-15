Nâng cấp được chờ đợi trên Galaxy S27 Ultra sẽ không thành hiện thực?

Samsung có thể vẫn giữ nguyên cảm biến thu phóng 5x quen thuộc trên Galaxy S27 Ultra thay vì mang đến sự thay đổi lớn về phần cứng như các tin đồn trước đó.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Derrek Lee/Android Central.

Kỳ vọng về một nâng cấp toàn diện trên hệ thống camera thu phóng của Galaxy S27 Ultra đang đối mặt với khả năng bị dập tắt. Nhiều tin đồn trước đó cho rằng Samsung sẽ trang bị cảm biến tele 50MP 4x với kích thước 1/1.9 inch. Sự thay đổi này nhằm thay thế cả hai ống kính 3x và 5x bằng một cảm biến duy nhất.

Tuy nhiên, kế hoạch nâng cấp này dường như khó xảy ra. Trên mạng xã hội X, chuyên gia rò rỉ Ice Universe khẳng định mẫu flagship tiếp theo của Samsung vẫn dùng camera tiềm vọng 5x với cảm biến 1/2.52 inch. Thông số này hoàn toàn tương tự các thế hệ Ultra gần đây. Tin đồn về cảm biến 4x bị bác bỏ. Nguy cơ cao Samsung cũng sẽ loại bỏ luôn ống kính tele 3x riêng biệt.

"Đừng tin nguồn tin đó, họ thường xuyên lan truyền thông tin sai lệch. Galaxy S27 Ultra tất nhiên sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến 1/2.52 inch cho camera tele periscope 5x", Ice Universe chia sẻ trên trang cá nhân.

Galaxy S27 Ultra được đồn đoán là có thiết kế cụm camera hoàn toàn mới. Ảnh: Android Headlines.

Quyết định này xuất phát từ bài toán kinh tế của hãng. Việc chuyển sang hệ thống 4x hoàn toàn mới đòi hỏi nguồn chi phí lớn cho phát triển cảm biến, thiết kế quang học và tối ưu phần mềm. Nếu sự nâng cấp không mang lại khác biệt vượt trội, việc duy trì phần cứng đã kiểm chứng sẽ giúp tối ưu chi phí sản xuất tốt hơn.

Ngoài ra, ống kính 5x quang học vẫn mang lại lợi thế khi chụp ảnh ở khoảng cách xa. Nhờ công nghệ cắt ảnh từ cảm biến độ phân giải cao, máy vẫn giữ được chi tiết sắc nét từ độ phóng đại 10x trở lên. Đây là điều mà các cảm biến 4x khó đáp ứng tốt khi đẩy mức zoom lên quá cao.

Dù vậy, việc bỏ qua cảm biến 1/2.52 inch cũng để lại nhiều tiếc nuối. Cảm biến kích thước lớn hơn sẽ giúp thu nhận nhiều ánh sáng, cải thiện khả năng chụp đêm, tăng dải phân cách và cho ra các bức ảnh chân dung chất lượng hơn.

Thách thức lớn nhất của Samsung lúc này là bài toán phần mềm. Thuật toán xử lý hình ảnh phải hoạt động thực sự hiệu quả để bù đắp cho việc thiếu hụt cảm biến lớn và việc cắt giảm ống kính 3x.