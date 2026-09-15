Tính năng lạ xuất hiện trên iPhone Duo

Một tùy chọn tưởng như rất nhỏ trên iPhone Duo lại cho thấy Apple đang chú ý đến những chi tiết dễ gây khó chịu nhất khi sử dụng điện thoại gập hàng ngày.

Tính năng Shift Left Edge xuất hiện trên iPhone Duo. Ảnh: iSpazio.

iPhone Duo được Apple trang bị một cài đặt màn hình khá khác thường mang tên Shift Left Edge. Khi kích hoạt, phần viền đen bên trái màn hình ngoài sẽ được mở rộng. Nội dung hiển thị cũng được đẩy sang phải. Mục đích là tránh trường hợp ốp lưng che mất một phần giao diện.

Tính năng này được blogger Nicolas Lellouche phát hiện khi trải nghiệm iPhone Duo sau sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple. Tùy chọn này nằm trong mục Màn hình & Độ sáng của thiết bị.

Theo video thử nghiệm của Lellouche, việc bật Shift Left Edge khiến phần viền đen ở cạnh trái màn hình ngoài rộng gần gấp đôi. Không gian hiển thị vì thế bị thu hẹp đôi chút và dịch sang phía đối diện.

“Dịch chuyển nội dung sang phải khi bạn dùng ốp lưng, nhằm hạn chế tình trạng một phần nội dung bị che khuất”, phần mô tả tính năng trên iPhone Duo cho biết.

Cách xử lý này tạo ra một dạng "viền ảo" bằng phần mềm. Apple không cần thay đổi kích thước vật lý của màn hình. Thay vào đó, hệ điều hành chủ động dành thêm một vùng màu đen ở cạnh trái.

The Verge cho biết tính năng còn giúp các thao tác vuốt tiếp tục hoạt động khi người dùng đeo ốp lưng bảo vệ. Điều này đặc biệt liên quan đến thao tác vuốt từ cạnh màn hình trên iOS. Nếu một chiếc ốp dày che quá nhiều phần cạnh trái, thao tác này có thể trở nên khó thực hiện.

Tính năng Shift Left Edge cho thấy Apple phải xử lý một vấn đề ít xuất hiện trên những mẫu iPhone truyền thống. Trong khi đó, Táo khuyết cung cấp 2 phụ kiện chính hãng cho điện thoại gập mới, gồm iPhone Duo Case và một phiên bản có giá đỡ.

MacRumors nhận định khả năng phụ kiện chính hãng che khuất màn hình là không cao. Tính năng mới có thể hướng nhiều hơn tới các mẫu ốp bảo vệ dày từ bên thứ ba. Tuy nhiên, đây mới là nhận định và chưa được Apple xác nhận.

Việc bổ sung Shift Left Edge cũng cho thấy phần mềm trên iPhone Duo được điều chỉnh riêng cho thiết kế gập. Thay vì yêu cầu nhà sản xuất phụ kiện tránh hoàn toàn khu vực màn hình, Apple cho phép giao diện tự thích nghi với một số kiểu ốp.