Ford đang phát triển một mẫu SUV giá rẻ cỡ nhỏ hoàn toàn mới khoảng 25.000 USD và sẽ ra mắt vào năm 2029.

Ford đang lên kế hoạch mở rộng danh mục xe phổ thông tại Bắc Mỹ bằng một mẫu SUV giá rẻ, trở thành dòng sản phẩm dễ tiếp cận nhất với 25.000 USD . Mẫu crossover mới dự kiến sẽ sử dụng cả động cơ xăng lẫn hệ truyền động hybrid, với thời điểm trình làng vào năm 2029.

SUV giá rẻ của Ford sẽ ra mắt vào năm 2029

Thông tin trên được tiết lộ trong một cuộc họp kín dành cho hệ thống đại lý của Ford tại Las Vegas (Mỹ). Tại sự kiện này, hãng không chỉ giới thiệu mẫu SUV giá rẻ mới mà còn trưng bày nguyên mẫu đầu tiên của chiếc Mustang Mach 4 phiên bản sedan sử dụng động cơ V8 hybrid được đồn đoán từ lâu.

Ford đang lên kế hoạch mở rộng danh mục xe phổ thông tại Bắc Mỹ bằng một mẫu SUV giá rẻ, trở thành dòng sản phẩm dễ tiếp cận nhất với 25.000 USD vào năm 2029.

Theo Automotive News, Ford chưa công bố bất kỳ hình ảnh chính thức hay bản xem trước nào của mẫu SUV mới. Những người tham dự chỉ được xem các mô hình thiết kế sơ khai và đoạn phim về nguyên mẫu nhằm hình dung kích thước tổng thể của xe. Các lãnh đạo Ford cũng nhấn mạnh rằng thiết kế vẫn chưa được chốt và những hình ảnh trình chiếu chỉ mang tính định hướng.

Dựa trên các mô tả, mẫu crossover mới sở hữu kiểu dáng vuông vức với thân xe rộng, gợi nhớ đến phong cách của Bronco Sport. Một đại lý thậm chí nhận xét mẫu xe này có nhiều nét tương đồng với Ford Escape thế hệ đầu tiên ra mắt vào đầu những năm 2000, mẫu xe từng được bán tại châu Âu dưới tên gọi Ford Maverick.

Dựa trên các mô tả, mẫu crossover mới sở hữu kiểu dáng vuông vức với thân xe rộng, gợi nhớ đến phong cách của Ford Escape thế hệ đầu tiên ra mắt vào đầu những năm 2000.

Dù Ford chưa xác nhận địa điểm sản xuất, Automotive News dẫn lời 3 nguồn tin cho biết mẫu SUV giá rẻ sẽ được lắp ráp tại nhà máy Hermosillo Assembly Plant ở Mexico từ năm 2029. Đây cũng là cơ sở hiện đảm nhiệm việc sản xuất Bronco Sport và Maverick.

Kế hoạch sản phẩm giá rẻ đầy tham vọng của Ford

Với giá dự kiến khoảng 25.000 USD , mẫu crossover này sẽ trở thành chiếc xe có giá bán thấp nhất trong danh mục sản phẩm của Ford tại Bắc Mỹ. Dự án cũng nằm trong chiến lược tung ra 5 mẫu xe mới có giá dưới 40.000 USD trước năm 2030, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trong bối cảnh giá xe mới ngày càng tăng.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, mẫu crossover mới sẽ thay thế khoảng trống mà Escape để lại sau khi ngừng sản xuất, đồng thời trở thành lựa chọn SUV có giá dễ tiếp cận nhất của Ford tại thị trường Bắc Mỹ.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Ford Maverick, hiện có giá khởi điểm từ 28.145 USD , thấp hơn Ford Escape trước khi mẫu xe này bị khai tử với giá từ 30.350 USD , đồng thời rẻ hơn cả Ford Bronco Sport, mẫu SUV hiện được bán từ 31.845 USD .

Bên cạnh mẫu SUV trên, kế hoạch sản phẩm của hãng còn bao gồm Fathom, mẫu bán tải điện cỡ trung dự kiến ra mắt vào năm sau với giá khởi điểm khoảng 28.350 USD , cùng một mẫu Mustang sedan 4 cửa dự kiến xuất hiện vào năm 2029 với giá dưới 40.000 USD và sử dụng động cơ V8 hybrid.

Bên cạnh mẫu SUV trên, kế hoạch sản phẩm của hãng còn bao gồm Fathom, mẫu bán tải điện cỡ trung dự kiến ra mắt vào năm sau với giá khởi điểm khoảng 28.350 USD .

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, mẫu crossover mới sẽ thay thế khoảng trống mà Escape để lại sau khi ngừng sản xuất, đồng thời trở thành lựa chọn SUV có giá dễ tiếp cận nhất của Ford tại thị trường Bắc Mỹ trong giai đoạn cuối thập kỷ này.