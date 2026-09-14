Gần 1 triệu game thủ dự đoán chính xác về 'thảm họa' Bruno Fernandes

Đêm 13/9, MU chơi hơn người từ phút 23 nhưng vẫn thua đội khách Man City 0-1 bởi bàn duy nhất của Erling Haaland, ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Với Quỷ đỏ, đây là thất bại cay đắng bởi họ đã có hơn một người trong phần lớn hiệp hai, hai lần đưa bóng trúng cột nhưng cuối cùng vẫn trắng tay ngay tại Old Trafford.

Trận derby Manchester quyết định vòng đấu





























Với các game thủ trong tựa game giả lập Ngoại hạng Anh Fantasy Premier League (FPL), trận derby Manchester chính là tâm điểm quyết định vòng 4. Những điểm nhấn chuyển nhượng đáng chú ý nhất cũng đều xoay quanh trận đấu này. Cụ thể, theo thống kê từ BTC tựa game giả lập Ngoại hạng Anh, đã có khoảng 900.000 game thủ quyết định bán Bruno Fernandes khỏi đội hình trước khi trận đấu diễn ra. Ở chiều ngược lại, Erling Haaland, cầu thủ đắt giá nhất trong game với 15,5 triệu bảng, được hơn 4 triệu người chơi lựa chọn dùng chip Captain (nhân đôi điểm số).

Erling Haaland ghi bàn mang về 16 điểm cho hơn 4 triệu người chơi FPL lựa chọn dùng chip Captain (nhân đôi điểm số). Ảnh: Reuters.























Chính những quyết định từ số đông này đã mang về thành quả lớn khi tiền đạo người Na Uy xuất hiện đúng lúc để ghi bàn cho Man City, bất chấp việc pha lập công lập tức gây tranh cãi bởi trọng tài biên ban đầu xác định cầu thủ này việt vị. Cá nhân Haaland cũng tự viết thêm một chương mới trong lịch sử derby Manchester. Tiền đạo người Na Uy nâng tổng số pha lập công trong các trận derby lên con số 9, qua đó độc chiếm vị trí số một trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cặp đấu này. Haaland vượt qua hai huyền thoại Wayne Rooney và Sergio Aguero, những người trước đó cùng có 8 bàn trong derby Manchester. Với thành tích này, những người chơi lựa chọn Haaland đã có thêm 8 điểm ở vòng 4 và sẽ là 16 điểm với 4 triệu người chơi dùng chip Captain. Đây cũng là vòng đấu thứ 3 liên tiếp mà chân sút Man City "nổ súng", nâng tổng số điểm kiếm về tại FPL từ đầu mùa lên con số 33 điểm. Trong khi đó, Bruno Fernandes, tiền vệ đắt giá nhất FPL với 12 triệu bảng, có lần tịt ngòi thứ 3/4 vòng đấu. Đội trưởng của MU chỉ có một cú sút và tạo ra hai cơ hội khi Quỷ đỏ không thể ghi bàn tại Old Trafford.

Gần một triệu người chơi đã ra quyết định chính xác khi loại Bruno Fernandes khỏi đội hình ở vòng này. Ảnh: @FPLUpdates_Tips.























Dù cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn nằm trong top ghi điểm hàng đầu FPL với 29 điểm, nhưng có đến 23 điểm là đến từ chiến thắng đậm 5-2 của MU trước Ipswich Town. Đáng chú ý, dù bị bán nhiều nhất vòng đấu, Bruno Fernandes vẫn nằm trong top 5 cầu thủ được lựa chọn dùng chip Captain nhiều nhất vòng đấu với hơn 600.000 người chơi. Đây cũng được xem là nhóm game thủ thiệt hại lớn nhất vòng đấu.

Vòng đấu tưng bừng với người hâm mộ Chelsea





























Trái ngược với thế trận chặt chẽ của trận derby Manchester, Chelsea tiếp tục tạo "cơn mưa" bàn thắng tại Stamford Bridge với trận hòa 2-2 trước Hull City ở vòng 4. Dù phải trải qua trận thứ 3 liên tiếp phải nhận ít nhất 2 bàn thua ở Ngoại hạng Anh, các cầu thủ tấn công của HLV Xabi Alonso vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Theo FPL, lần đầu tiên có hơn 2 triệu người chơi đã lựa chọn dùng chip Captain cho Joao Pedro và chân sút trị giá 7,7 triệu bảng đã không làm họ thất vọng. Cầu thủ người Brazil đã ghi bàn, kiến ​​tạo một bàn thắng và giành được điểm thưởng tối đa 12 điểm. Đây là lần thứ hai Joao Pedro ghi được hơn 10 điểm trong mùa giải này và đưa anh lên dẫn đầu bảng xếp hạng cầu thủ FPL. Đáng chú ý, dù chỉ có mức giá trung bình, chân sút này hiện đã tích lũy được hơn 500 điểm kể từ khi xuất hiện trong FPL. Cole Palmer, cầu thủ được dùng chip Captain nhiều thứ 3 trong vòng này với hơn 1 triệu lượt, cũng mang về 5 điểm với một pha kiến tạo cho Joao Pedro ghi bàn. Theo thống kê, cầu thủ người Anh đạt trung bình 7,6 điểm mỗi trận trong 14 lần ra sân chính thức trước các đội bóng mới lên hạng,

Dù phải trải qua trận thứ 3 liên tiếp phải nhận ít nhất 2 bàn thua ở Ngoại hạng Anh, các cầu thủ tấn công của Chelsea vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Ảnh: @FPLUpdates_Tips.























Bất ngờ lớn nhất vòng 4 phải kể đến cái tên Pascal Groß trong trận thắng 5-0 của Brighton trước đối thủ mới lên hạng Coventry. Thi đấu đủ 90 phút, ghi một bàn và có hai kiến tạo, tiền vệ người Đức bất ngờ ghi đến 17 điểm cho những người chơi đã lựa chọn anh trong đội hình. Đáng chú ý, Groß hiện đã ghi được tổng cộng 33 điểm từ đầu mùa, nằm trong top cầu thủ sở hữu nhiều điểm nhất trong FPL và cũng là người có giá rẻ nhất (5,6 triệu bảng). Một bất ngờ lớn sau vòng 4 Ngoại hạng Anh là sự vươn lên mạnh mẽ của các hậu vệ. Cụ thể, top 5 hậu vệ ghi điểm nhiều nhất đã mang về 148 điểm, trong khi chỉ có mức giá xấp xỉ 6 triệu bảng mỗi người. Đây cũng là ví dụ tiêu biểu nhất về tác động từ việc FPL ở mùa giải này đã điều chỉnh hệ thống điểm thưởng (Bonus Point System - BPS) nhằm cân bằng hơn giữa các vị trí trên sân. Sau nhiều ý kiến phản hồi ở mùa trước, cơ chế tính điểm DEFCON dành cho các đóng góp phòng ngự được giữ nguyên, nhưng cách phân bổ điểm thưởng sẽ thay đổi để hạn chế việc một cầu thủ cùng lúc hưởng lợi từ cả DEFCON và BPS. Nhờ những điều chỉnh này, các hậu vệ biên cùng những cầu thủ có thiên hướng tấn công được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn trong FPL. Theo đánh giá từ nhiều người chơi hàng đầu thế giới, sự thay đổi này có thể sẽ là bước ngoặt lớn trong việc xây dựng đội hình.