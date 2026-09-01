Không chỉ Việt Nam có quy định khoảng cách 55 m trên cao tốc

Tùy thuộc vào quy định của mỗi quốc gia, hành vi không giữ khoảng cách an toàn khi lái ôtô trên cao tốc có thể bị phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe hoặc tạm giam.

Quy định khoảng cách 55 m giữa 2 ôtô di chuyển trên cao tốc trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các hội nhóm mạng xã hội trong thời gian gần đây, đặc biệt khi bước vào mùa cao điểm du lịch, dịp lễ Quốc Khánh. Thực tế ở các nước, đây không phải một quy định lạ và đã được áp dụng nhiều năm dưới các hình thức khác nhau.

Trung Quốc - tương tự quy định tại Việt Nam

Cơ quan quản lý giao thông Trung Quốc áp dụng mô hình khoảng cách theo con số cố định tương tự Việt Nam.

Luật An toàn Giao thông Đường bộ nước này quy định khi ôtô di chuyển với tốc độ trên 100 km/h, khoảng cách tối thiểu giữa hai xe phải đạt 100 m. Đối với tốc độ dưới 100 km/h, cự ly duy trì không được thấp hơn 50 m.

Bảng quy định khoảng cách an toàn và giới hạn tốc độ tại cao tốc Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Hệ thống camera giám sát dày đặc trên các tuyến đường cao tốc giúp lực lượng chức năng dễ dàng phát hiện và xử lý vi phạm. Mức phạt hành chính với hành vi không tuân thủ quy định khoảng cách tại Trung Quốc khoảng 200 NDT. Bên cạnh đó, người lái cũng bị trừ 2-3 điểm trên giấy phép lái xe tùy mức độ vi phạm.

Đức - quy tắc "halber Tacho"

Chính phủ Đức áp dụng quy tắc "halber Tacho" để xác định giới hạn an toàn giữa các phương tiện.

Cụ thể, khoảng cách tối thiểu tính bằng mét sẽ tương đương một nửa chỉ số tốc độ trên đồng hồ đo. Khi ôtô vận hành ở tốc độ 80 km/h, xe sau bắt buộc phải duy trì khoảng cách tối thiểu 40 m với xe phía trước.

Cảnh sát giao thông Đức thường xuyên sử dụng thiết bị đo khoảng cách chuyên dụng đặt trên các cầu vượt cao tốc để gửi phạt nguội về nhà tài xế.

Người lái có thể bị xử phạt hành chính hoặc tước giấy phép lái xe nếu vi phạm tại Đức.

Mức phạt tiền dao động từ 25 EUR đến 400 EUR tùy mức độ vi phạm. Trong trường hợp người lái di chuyển trên 100 km/h và không giữ khoảng cách, gây nguy hiểm với các xe phía trước, người lái có thể bị tước giấy phép lái xe trong 1-3 tháng.

Pháp - quy tắc 2 giây

Bộ Giao thông Pháp lựa chọn phương pháp đo lường dựa trên thời gian thay vì khoảng cách chiều dài. Cụ thể, luật giao thông nước này quy định khoảng cách giữa hai xe đang di chuyển phải tương đương thời gian di chuyển tối thiểu 2 giây. Khi lưu thông trên đường cao tốc với tốc độ tối đa 130 km/h, tài xế phải giữ cự ly với xe trước khoảng 73 m.

Việc không tuân thủ quy định này sẽ khiến người điều khiển phương tiện bị xử phạt hành chính mức cố định là 135 EUR. Trong trường hợp tái phạm hoặc gây nguy hiểm nghiêm trọng, tài xế có thể đối mặt với án phạt bổ sung là treo bằng lái lên đến 3 năm.

Indonesia - phân chia theo cấp độ

Bộ Giao thông Indonesia ban hành bảng quy định chi tiết chia làm 2 cấp độ khoảng cách.

Ở dải tốc độ 60 km/h, khoảng cách tối thiểu bắt buộc là 30 m và khoảng cách an toàn khuyến nghị là 60 m. Khi tốc độ tăng lên 80 km/h, hai chỉ số này lần lượt điều chỉnh thành 40 m và 80 m.

Cách chia này giúp tài xế chủ động điều chỉnh cự ly tùy thuộc vào mật độ giao thông thực tế trên đường.

Biển hướng dẫn, đo khoảng cách tại cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Theo điều số 287 của Luật Giao thông Đường bộ Indonesia, hành vi không giữ khoảng cách an toàn bị coi là vi phạm biển báo và quy chuẩn giao thông, bị phạt tiền tối đa 500.000 IDR và có thể nhận mức phạt tù đến 2 tháng.

Nhìn chung dù áp dụng con số cố định, quy tắc thời gian hay tính toán theo vận tốc, quy định khoảng cách an toàn trên cao tốc tại các nước đều hướng đến mục tiêu giúp tài xế có đủ thời gian phản ứng trước sự cố bất ngờ. Việc siết chặt chế tài cùng sự trợ giúp của công nghệ giám sát giúp nâng cao ý thức chấp hành, giảm thiểu nguy cơ va chạm liên hoàn trên các tuyến cao tốc.