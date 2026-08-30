VinFast thay đổi ưu đãi cho khách mua xe điện

VinFast điều chỉnh số lần sạc miễn phí hàng tháng dành cho người mua xe điện từ tháng 9.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, VinFast vừa công bố các thay đổi với chính sách ưu đãi sạc pin cho người mua xe điện tại Việt Nam.

Cụ thể, người mua xe EC Van được hưởng ưu đãi miễn phí 20 lần sạc/tháng tại toàn bộ trụ thuộc hệ thống V-Green cho đến ngày 10/2/2029. Với các mẫu xe VF 3, VF 7, VF 8, VF 9, MPV 7 hay Lạc Hồng, người mua cũng được hưởng ưu đãi sạc miễn phí 10 lần/tháng.

Đáng chú ý, với người mua xe điện Minio Green và được xuất hóa đơn trước tháng 9 vẫn được hưởng ưu đãi sạc miễn phí 20 lần/tháng đến hết ngày 10/2/2029.

Với các khách hàng nhận xe và xuất hóa đơn sau ngày 1/9, chương trình ưu đãi được điều chỉnh thành 10 lần sạc miễn phí mỗi tháng. Chương trình ưu đãi sạc cùng hệ thống trụ sạc phủ khắp cả nước chính là một trong những điểm mạnh giúp VinFast thu hút được lượng lớn người dùng trong cuộc cạnh tranh thị phần tại Việt Nam.

Khách hàng mua Minio Green được hưởng ưu đãi sạc miễn phí 10 hoặc 20 lần/tháng tùy vào thời gian xuất hóa đơn. Ảnh: VinFast.

Tính đến hết năm 2025, VinFast đã lắp đặt tổng cộng hơn 150.000 cổng sạc toàn quốc cho cả ôtô, xe máy.

Bên cạnh ưu đãi miễn phí sạc, khách hàng mua xe điện VinFast tiếp tục được hưởng ưu đãi giá với các chương trình như chính sách chuyển đổi xanh, ưu đãi thành viên VinClub hay ưu đãi cho khách hàng thuộc lực lượng Công an Nhân dân, Quân đội...

Có thể thấy VinFast đang từng bước chuẩn hóa các gói ưu đãi theo hướng bền vững hơn khi quy mô xe điện lưu thông trên đường ngày càng lớn. Dù có sự điều chỉnh ở một số dòng xe, hạ tầng trạm sạc V-Green rộng khắp vẫn là yếu tố then chốt giúp hãng xe Việt duy trì sức hút với người tiêu dùng trong nước.