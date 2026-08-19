Nhà máy pin trị giá khoảng 2 tỷ USD của LG Energy Solution tại Mỹ chính thức đi vào hoạt động, chuyển trọng tâm từ xe điện sang hệ thống lưu trữ năng lượng.

LG Energy Solution (LGES) vừa chính thức khởi động hoạt động sản xuất tại nhà máy pin lithium-ion trị giá khoảng 2 tỷ USD ở thành phố Lansing (bang Michigan), sau nhiều lần trì hoãn do nhu cầu xe điện tại thị trường Mỹ suy giảm.

LG khánh thành nhà máy pin 2 tỷ USD tại Mỹ

Nhà máy được xây dựng trên khu đất rộng hơn 91 hecta và sẽ chủ yếu sản xuất cell pin dành cho LG Energy Solution Vertech - đơn vị chuyên về giải pháp lưu trữ năng lượng của tập đoàn Hàn Quốc. Trước đó, LG Energy Solution Vertech đã ký các thỏa thuận cung cấp hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn cho DTE Energy và Qcells.

LG Energy Solution (LGES) vừa chính thức khởi động hoạt động sản xuất tại nhà máy pin lithium-ion trị giá khoảng 2 tỷ USD ở thành phố Lansing, bang Michigan (Mỹ), sau nhiều lần trì hoãn do nhu cầu xe điện tại thị trường Mỹ suy giảm.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Kim Dong-myung (David Kim), Tổng giám đốc LG Energy Solution, cho biết nhà máy không chỉ phục vụ ngành giao thông mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của hạ tầng năng lượng và nền kinh tế số tại Mỹ.

Khi hoạt động tối đa, nhà máy Lansing dự kiến đạt công suất sản xuất hơn 35 GWh pin mỗi năm, đồng thời tạo ra khoảng 1.700 việc làm. Hiện cơ sở này đã tuyển dụng khoảng 900 nhân viên.

Nhà máy pin của LG cũng sản xuất pin cho xe điện

Ngoài các sản phẩm dành cho lĩnh vực lưu trữ năng lượng, nhà máy cũng sẽ sản xuất cell pin nickel-mangan-coban (NMC) dành cho mẫu SUV thuần điện Toyota Highlander EV.

Ngoài các sản phẩm dành cho lĩnh vực lưu trữ năng lượng, nhà máy cũng sẽ sản xuất cell pin cho các dòng xe thuần điện của Toyota, cũng như hệ thống lưu trữ năng lượng của Tesla tại thị trường Mỹ.

Từ năm 2027, LG Energy Solution sẽ bắt đầu sản xuất cell pin lăng trụ tại nhà máy này để cung cấp cho mảng lưu trữ năng lượng đang tăng trưởng nhanh của Tesla theo hợp đồng trị giá khoảng 4,3 tỷ USD .

Việc LG Energy Solution thay đổi định hướng sản xuất phản ánh xu hướng chung của ngành pin trong bối cảnh thị trường xe điện tại Mỹ tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng. Điều này khiến nhiều hãng ôtô lớn điều chỉnh hoặc thu hẹp kế hoạch phát triển xe điện tại Mỹ, trong khi xe hybrid ngày càng chiếm thị phần lớn hơn.

Việc LG Energy Solution thay đổi định hướng sản xuất phản ánh xu hướng chung của ngành pin trong bối cảnh thị trường xe điện tại Mỹ tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, đồng thời nhu cầu điện năng tại Mỹ tăng mạnh nhờ các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Song song với đó, nhu cầu điện năng tại Mỹ tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), kéo theo nhu cầu đối với các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Đây là lý do nhiều nhà sản xuất pin, trong đó có LG Energy Solution, chuyển một phần công suất từ pin xe điện sang pin phục vụ lưu trữ năng lượng.