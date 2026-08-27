Liên minh Mitsubishi - Nissan đứng trước thay đổi lớn

Sau gần một thập kỷ hợp tác chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, khả năng Nissan bán bớt cổ phần Mitsubishi đang mở ra cơ hội cho Honda hoặc Foxconn.

Vào tháng 10/2016, Nissan chi khoảng 240 tỷ yen ( 1,5 tỷ USD ) mua 34% cổ phần Mitsubishi Motors, vừa giải cứu hãng xe này sau bê bối gian lận dữ liệu nhiên liệu vừa xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Liên minh Mitsubishi - Nissan trước thay đổi lớn

Hai thương hiệu Nhật Bản này từng đạt một số thành quả như phát triển chung mẫu Kei car thuần điện Nissan Sakura và Mitsubishi eK X, hay sử dụng nền tảng chung cho dòng bán tải Mitsubishi Outlander và Nissan X-Trail. Tuy nhiên, mức độ hợp tác được đánh giá là chưa đủ để cải thiện biên lợi nhuận của cả hai bên.

Hai thương hiệu Nhật Bản này từng đạt được một số thành quả đáng chú ý, như phát triển chung mẫu Kei car thuần điện Sakura và eK X, đồng thời chia sẻ nền tảng cho Outlander và X-Trail.

Tỷ lệ giữa lợi nhuận hoạt động của Mitsubishi trong 5 năm đến tài khóa 2025 và chi phí R&D 5 năm trước đó chỉ đạt 1,3 lần, giảm từ 3,3 lần một thập kỷ trước. Suzuki và Subaru, 2 hãng hợp tác với Toyota, lần lượt đạt 3,2 và 2,3 lần.

Cả 2 hãng đều đang gặp nhiều thách thức lớn về kinh doanh. Mitsubishi đang chịu sức ép từ xe Trung Quốc tại Đông Nam Á, thuế quan Mỹ và bất ổn địa chính trị, khiến vốn hóa đã giảm khoảng 40% kể từ năm 2016. Nissan ghi nhận năm thứ 2 liên tiếp thua lỗ ròng trong tài khóa 2025 và đang tái cấu trúc.

Ai sẽ được "kết nạp" vào liên minh Mitsubishi - Nissan?

Khi thời hạn Nissan cam kết không bán cổ phần Mitsubishi cho những công ty khác kết thúc vào tháng 10/2026, thị trường bắt đầu đồn đoán về khả năng Nissan thoái một phần vốn.

Liên minh ba bên Nissan - Honda - Mitsubishi từng đứng trước cơ hội trở thành hiện thực, nhưng các bên cuối cùng không thể đạt được thỏa thuận chung trong giai đoạn đàm phán quyết định.

Honda có thể là một ứng viên. Thế mạnh xe bán tải của Mitsubishi có thể bổ trợ cho Honda, trong khi Honda và Nissan đang đàm phán về xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV).

Foxconn cũng được xem là đối tác tiềm năng. Mitsubishi mới đây cho biết sẽ mua một mẫu xe điện do công ty thuộc Foxconn phát triển để bán tại Australia và New Zealand. Trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô tăng tốc điện hóa, Mitsubishi cần những sản phẩm mới để tạo động lực tăng trưởng.

Mitsubishi vừa ra mắt mẫu xe thuần điện Mitsubishi ASX VR-e tại thị trường Australia. Trên thực tế, đây là mẫu EV Foxtron Bria được đặt hàng theo hình thức OEM.

Seiji Sugiura, chuyên gia phân tích tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, thậm chí không loại trừ khả năng hình thành liên minh 3 bên giữa Mitsubishi, Honda và Foxconn. Nếu Nissan thực sự giảm sở hữu, Mitsubishi có thể bước vào một cấu trúc hợp tác hoàn toàn mới sau một thập kỷ chưa đạt được những kết quả như kỳ vọng.