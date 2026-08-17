Loạt thay đổi mới cho người học và thi bằng lái ôtô

Các thay đổi về việc thi bằng lái ôtô sẽ sớm được áp dụng từ tháng 3/2027.

Theo Thông tư số 108, năm 2027 là thời điểm hàng loạt các quy định liên quan đến kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe được thay đổi.

Để đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin và không nhầm lẫn giữa các thay đổi, người chuẩn bị đăng ký học, thi cấp giấy phép lái xe cần hiểu rõ các quy định mới và thời gian bắt đầu áp dụng luật thi. Dưới đây là tổng hợp các thay đổi về việc thi bằng lái ôtô được Tri Thức - Znews tổng hợp.

Thi lý thuyết nhiều câu hỏi hơn

Từ đầu tháng 3 năm sau, ở phần thi lý thuyết, số lượng câu hỏi và thời gian làm bài, điều kiện chấm đạt bài kiểm tra đều sẽ được thay đổi.

Cụ thể, số lượng câu hỏi lý thuyết thi sát hạch bằng lái xe được tăng từ 30-50 câu hỏi. Để được chấm đạt, người dự thi cần trả lời đúng 45/50 câu. Thời gian làm bài cũng tăng từ 20 phút lên 33 phút.

Số lượng câu hỏi bài thi lý thuyết sẽ tăng từ 30 lên 50 câu từ tháng 3/2027. Bảng: Tri Thức - Znews.

Theo điều 4 của Thông tư 108, các câu hỏi lý thuyết vẫn liên quan đến quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, kỹ thuật lái xe, cấu tạo và sửa chữa, báo hiệu đường bộ, giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Thi theo trình tự, không còn bài mô phỏng

Thực tế từ tháng 7 năm nay, thí sinh tham dự sát hạch giấy phép lái xe đã không cần thực hiện bài kiểm tra mô phỏng.

Trình tự của kì thi sát hạch bằng lái ôtô lần lượt là bài lý thuyết, thực hành lái xe trong hình (sa hình), thực hành lái xe trên đường (đường trường). Điều này nghĩa là người dự thi nếu không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình thì không được sát hạch thực hành lái xe trên đường.

Người thi cần đạt bài sát hạch trong hình mới được thi đường trường. Ảnh: Đan Thanh.

Ở bài kiểm tra đường trường, quãng đường được tăng từ tối thiểu 2 km lên 5 km.

Quãng đường dùng để thi sát hạch đường trường cần đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông như ngã ba, ngã tư, đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường.

Học lý thuyết theo sách nào?

Bài thi sát hạch lý thuyết được xây dựng với 50 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong bộ "600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ" được Bộ Công An, Cục Cảnh sát Giao thông biên soạn.

Nội dung của sách được chia thành 6 chương chính. Các câu hỏi thường có cách đặt vấn đề khá tương tự nhau, đòi hỏi người học phải hiểu rõ quy định thay vì chỉ học "mẹo" hay ghi nhớ đáp án.

Học lý thuyết sát hạch bằng lái lái xe thông qua cuốn "600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ". Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài ra, trong bộ đề còn có nhóm 60 câu hỏi về các tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng được đánh dấu trong bộ tài liệu.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trường hợp thí sinh trả lời sai bất kỳ câu hỏi nào thuộc nhóm tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng này sẽ trực tiếp bị đánh giá không đạt bài thi lý thuyết.