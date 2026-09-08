Loạt xe VinFast đang được người Việt chờ đón

Thông tin và hình ảnh rò rỉ của loạt mẫu xe mới từ VinFast liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, khiến người yêu thích thương hiệu bày tỏ háo hức, mong chờ sở hữu trong tương lai.

Nhiều ngày qua, thông tin về các mẫu xe mới của VinFast liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Dù đại diện hãng chưa đưa ra bất kỳ xác thực nào, nhiều người vẫn hào hứng chờ đón các cái tên mới và mong muốn được sớm xuống tiền.

VinFast VF 8 Premium

Một số nguồn tin cho rằng sau khi mở bán VinFast VF 8 thế hệ mới, hãng xe điện Việt sẽ sớm tung ra một phiên bản cao hơn của mẫu SUV này trong thời gian tới.

VF 8 Premium được kỳ vọng sở hữu các trang bị cao cấp như đóng, mở cửa bằng thẻ NFC, ghế bọc da chỉnh điện và hệ thống nội thất được nâng cấp, theo phong cách sang trọng và hướng đến người ngồi hàng sau.

Mẫu VF 8 thế hệ mới vừa mở bán, người dùng đã háo hức mong chờ bản premium. Ảnh: Đan Thanh.

VinFast VF 8 thế hệ mới được trang bị motor điện có công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) và mô-men xoắn 330 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước cùng 3 chế độ lái. Dưới sàn xe là gói pin 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 500 km mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

Tuy VinFast vẫn chưa xác nhận thông tin nào, song với sự xuất hiện của VF 8, người mua có thể kỳ vọng vào một phiên bản cao cấp của chiếc SUV này sẽ sớm được xuất hiện.

Và biết đâu, mẫu xe mới cũng sẽ được gia tăng công suất, hướng đến nhóm khách hàng yêu ưu tiên sức mạnh của động cơ với công suất lớn hơn là tính thực dụng của bản vừa xuất hiện.

VF Wild

VF Wild có thể là một trong những sản phẩm được người dùng VinFast trông đợi nhất trong thời gian gần đây, đặc biệt khi những hình ảnh cập nhật của bản thương mại liên tục được rò rỉ cách đây vài tháng.

Ngay từ thiết kế của mẫu xe, dễ dàng nhận ra VF Wild được định vị dành cho nhóm khách hàng sử dụng xe hàng ngày, di chuyển trong phố, tham gia các buổi hội họp bạn bè ở quán cà phê.

Mẫu bán tải VF Wild được người dùng mong chờ sớm mở bán trong năm nay. Ảnh: VinFast.

Điều này cũng giúp VF Wild trở nên khác lạ và đặc biệt hơn so với các mẫu xe hiện hành trong nhóm bán tải, vốn được tập trung thiết kế để chở nặng hay đi địa hình. Nhiều nguồn tin cũng cho rằng mẫu bán tải này sẽ được trang bị hệ dẫn động cầu trước, với động cơ lai EREV hướng đến mục tiêu di chuyển dài.

Nếu thông tin này trở thành sự thật, Wild sẽ có một lợi thế đáng chú ý. Xe có thể duy trì khả năng vận hành bằng mô-tơ điện trong phần lớn điều kiện sử dụng hàng ngày, đồng thời hạn chế nỗi lo về phạm vi hoạt động khi di chuyển đường dài.

VF 6 Facelift

Một số hình ảnh trên mạng xã hội cho rằng VF 6 sẽ sớm được giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời trong thời gian tới. Và nếu đúng, đây sẽ là một thông tin vui với người yêu thích mẫu SUV này. Nhìn vào ảnh rò rỉ, có thể thấy mẫu xe mới mang kiểu dáng khá tương tự chiếc VF 6 hiện hành, nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất để tạo khác biệt.

Điểm nổi bật nằm ở cụm đèn hậu khi được thay đổi từ dạng kéo ngang đuôi sang đặt dọc. Tay nắm cửa vật lý dường như cũng trở thành dạng ẩn, họa tiết ốp mâm cũng thay đổi.

Nhiều nguồn tin cho rằng VinFast sẽ sớm mở bán VF 6 Facelift trong thời gian tới.

Các chi tiết này khá trùng khớp với một bản công bố sở hữu công nghiệp từng được VinFast đăng ký tại IP Vietnam vào tháng 7 năm ngoái.

Thông tin về sức mạnh của mẫu xe mới vẫn là ẩn số. Hiện tại, mẫu SUV đang được bán với 2 phiên bản là Eco và Plus, khác nhau về công suất và phạm vi hoạt động. Bản Eco mạnh 174 mã lực, trong khi ở bản Plus, con số này tăng lên thành 201 mã lực.

VF 9 thế hệ mới?

Vào tháng trước, nhiều hình ảnh cũng bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội về một mẫu SUV cỡ lớn của VinFast khi đang thực hiện bài kiểm tra lái thử. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng mẫu xe này có thể là VF 9 thế hệ mới hoặc một mẫu SUV full-size thuộc phân khúc trên một tỷ đồng của hãng xe Việt.

So với VF 9 hiện hành, mẫu SUV được ngụy trang này mang phong cách khác, góc cạnh hơn cùng khoảng sáng gầm lớn hơn. Các chi tiết ngoại thất của mẫu xe cũng khá trùng khớp với hình ảnh công bố sở hữu kiểu dáng trên IP Vietnam từng được đăng ký dưới tên hãng.

Lại thêm mẫu SUV fullsize mới từ VinFast sắp xuất hiện, được dự đoán là VF 9 nâng cấp. Ảnh: IP Vietnam.

VF 9 thế hệ mới có thể được trang bị động cơ lai EREV giúp tối ưu quãng đường di chuyển, nâng cấp thiết kế sang trọng hơn nhắm đến nhóm khách hàng gia đình trung lưu, doanh nhân.

Dù mới dừng lại ở mức đồn đoán, chuỗi thông tin rò rỉ liên tiếp cho thấy sức hút không nhỏ của thương hiệu xe điện Việt Nam đối với thị trường. Việc chủ động đa dạng hóa công nghệ động cơ từ thuần điện sang EREV cùng các bản nâng cấp thiết kế hứa hẹn giúp VinFast tiếp tục gia tăng áp lực cạnh tranh lên các đối thủ xe xăng truyền thống trong thời gian tới.