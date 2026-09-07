VinFast lại có xe máy điện mới tại Việt Nam?

Hình ảnh đăng ký sở hữu công nghiệp cho thấy VinFast dường như sắp có 2 mẫu xe máy điện tuy mới nhưng không lạ tại Việt Nam.

Trong công báo sở hữu công nghiệp tháng 9 vừa được Cục Sở hữu trí tuệ công bố, hình ảnh 2 mẫu xe máy điện của VinFast cũng bất ngờ được đăng tải. Đáng nói khi nhìn vào thiết kế tổng thể, cả 2 chiếc xe đều trông khá tương tự với 2 sản phẩm mới vừa được VinFast giới thiệu tại thị trường Việt.

Lạ mà quen

Nhìn vào hình ảnh của mẫu xe đầu tiên được đăng ký, ta có thể nhận ra một thiết kế khá quen thuộc của VinFast Kyo - mẫu xe máy điện được VinFast vừa giới thiệu. Kiểu dáng cặp đèn chiếu sáng chính cùng phần thiết kế "cà vạt" ở trung tâm đầu xe đều khá trùng khớp với Kyo.

Tuy nhiên hình ảnh ở thân xe mới trông có phần khác biệt. So với bản hiện hành, chiếc xe lạ này chưa được trang bị bộ tem hay các chi tiết logo xe chạy dọc phần thân.

Bản đăng ký sở hữu công nghiệp mới nhất của 2 mẫu xe VinFast trông khá tương tự Kyo và Kinet. Ảnh: IP Vietnam.

Ở mẫu xe thứ 2, thiết kế tổng thể lại có phần tương tự chiếc Kinet. Cách sắp xếp kiểu đèn ở đầu và đuôi xe gần như không khác biệt với bản vừa ra mắt. Thế nhưng ở thân xe lại trống trải hơn, các chi tiết phối trang trí, logo mạ hay bộ tem cũng không xuất hiện.

Với kiểu dáng này, nhiều khả năng đây sẽ là 2 phiên bản nâng cấp nhẹ của Kyo và Kinet, sẽ được VinFast sớm giới thiệu trong tương lai. Điều này cũng không quá bất ngờ bởi với các dòng sản phẩm trước như Evo, Feliz, các bản nâng cấp cũng mang thiết kế gần như không quá khác biệt mẫu xe tiền nhiệm, chỉ được thay đổi hiệu suất động cơ hoặc bộ pin giúp kéo dài phạm vi hoạt động.

Bản nâng cấp sẽ thế nào?

Hiện tại, Kyo đang là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận hơn và cũng được tập trung hướng đến nhóm khách hàng văn phòng, với giá bán dao động 30-35 triệu đồng tùy nhu cầu thuê/mua pin của khách hàng.

Xe được trang bị động cơ In-hub công suất tối đa 3.000 W (công suất danh định 1.800 W), tốc độ tối đa 64 km/h. Khi lắp 2 pin, xe có thể đạt quãng đường di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn.

Nếu được nâng cấp, nhiều khả năng VinFast sẽ gia tăng công suất cho Kyo, giúp chiếc xe đạt vận tốc tối đa tốt hơn và khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, Kinet hiện được trang bị motor điện cho công suất cao nhất khoảng 5.200 W, tốc độ tối đa cũng đạt mốc 90 km/h. Phạm vi hoạt động của Kinet đạt 145 km/lần sạc nhờ 2 viên pin tổng dung lượng 3 kWh bên dưới cốp.

Kinet sở hữu thiết kế mạnh mẽ với khả năng vận hành ấn tượng. Ảnh: Phong Vân.

Với giá bán 40-49,9 triệu đồng, đây có thể xem là mẫu sản phẩm toàn diện nhất thời điểm này của VinFast khi vừa đạt được khả năng vận hành ấn tượng, có thể linh hoạt đổi pin tại trụ nhưng vẫn giải quyết được bài toán dung tích cốp xe.

Nếu được nâng cấp, chiếc xe máy điện này sẽ càng trở nên ổn định hơn. Và biết đâu trong tương lai, Kinet không chỉ có công suất tốt mà còn được tối ưu bộ pin, giúp phạm vi hoạt động vượt con số 145 km/lần sạc hiện tại.

Động thái đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho thấy VinFast đang chủ động chuẩn bị các bước đi tiếp theo nhằm duy trì sức hút cho dải sản phẩm xe máy điện. Nếu trở thành sự thật với 2 bản nâng cấp nhẹ, những tinh chỉnh tập trung vào hiệu suất và bộ pin thay vì thay đổi thiết kế bên ngoài sẽ giúp hãng tối ưu chi phí sản xuất, đồng thời mang lại trải nghiệm thực dụng hơn cho người tiêu dùng.