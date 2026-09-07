Ôtô giá từ một tỷ giảm đến hơn 200 triệu đồng trong tháng 9

Nhiều mẫu xe tầm giá trên một tỷ đồng đang được áp dụng loạt ưu đãi trong mùa thấp điểm, từ hỗ trợ phí trước bạ đến giảm tiền mặt hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh các mẫu xe phổ thông, loạt ôtô cao cấp từ các thương hiệu, với giá niêm yết dao động trên một tỷ đồng đều đang được hưởng ưu đãi lớn trong tháng 9.

Trong số đó, một số cái tên được áp dụng khuyến mại đến hàng trăm triệu đồng, tương đương hơn 10% giá trị xe nhằm kích cầu mua sắm mùa thấp điểm.

Volkswagen giảm từ SUV đến hatchback

Volkswagen Golf, mẫu hatchback cỡ C, đang được áp dụng ưu đãi 100% phí trước bạ tại Việt Nam trong tháng 9. Xe đang được bán với giá dao động từ 798 triệu đồng và cao nhất lên tới 1,898 tỷ đồng .

Nhờ chương trình ưu đãi này, khách hàng khi mua Golf có thể tiết kiệm 80-190 triệu đồng.

Toàn bộ phiên bản Volkswagen Golf đều được áp dụng ưu đãi 100% phí trước bạ. Ảnh: Phúc Hậu.

Hai phiên bản Elegance và Luxury của mẫu xe Volkswagen Touareg cũng đang được hưởng ưu đãi tương tự. Xe được bán với giá dao động 2,429- 2,789 tỷ đồng cho biến thể đời cũ (mở bán tháng 8/2025. Sau khi áp dụng chương trình ưu đãi, khách mua Touareg có thể được hỗ trợ khoảng 270-310 triệu đồng.

Các phiên bản của mẫu SUV Teramont cũng đang được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9, tương đương khoảng 90-144 triệu đồng. Hiện mẫu SUV được bán với 5 phiên bản cùng 2 tùy chọn cấu hình chỗ ngồi (6 hoặc 7 chỗ). Giá của Volkswagen Teramont dao động 1,99 tỷ đến 2,88 tỷ đồng .

BYD tung loạt ưu đãi

Các mẫu xe có giá bán khoảng một tỷ đồng của hãng xe điện BYD đều đang được áp dụng các chương trình khuyến mại khác nhau trong tháng 9.

Ví dụ, khách hàng mua BYD Han EV bản Performance đang được tặng kèm ứng dụng BYD App trị giá 14,9 triệu, bộ thảm sàn, sạc treo tường và bộ thiết bị sạc, chuyển đổi nguồn điện chính hãng. Tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 47 triệu đồng.

Nếu đặt mua mẫu xe đời cũ (số VIN 2025), khách hàng sẽ được giảm thêm 20 triệu đồng và tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất trị giá 17,9 triệu đồng.

Mức ưu đãi cho BYD Han số VIN 2025 có thể vượt mốc 80 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Mẫu SUV Sealion 8 đang được bán với giá khoảng 1,569 tỷ đồng . Trong tháng 9, khách hàng mua xe được tặng kèm ứng dụng BYD App, thảm sàn và bộ sạc chính hãng. Tổng giá trị quà tặng khoảng 50 triệu đồng. Với người mua phiên bản số VIN 2025, khách hàng được giảm thêm 20 triệu đồng đồng và tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất trị giá 18,9 triệu đồng.

Mẫu MPV cao tốc M9 cũng được hưởng ưu đãi trong tháng 9 gồm ứng dụng BYD App, thảm sàn và bộ quà tặng trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Kia giảm giá loạt SUV hybrid

Kia Sportage hybrid, Carnival hybrid và Sorento hybrid đều đang được giảm giá trong tháng 9. Cụ thể, mức giảm giá cho mẫu SUV Sportage hybrid mới khoảng 20 triệu, đưa giá bán mẫu xe về khoảng 979 triệu đồng. Với mẫu SUV full-size Sorento hybrid, mức ưu đãi dao động 30 triệu đồng. Sau khi áp dụng khuyến mại, giá bán của mẫu Sorento được giảm về mức 1,319 tỷ đồng .

Các mẫu xe hybrid của Kia đều đang được giảm tiền mặt trong tháng 9. Ảnh: Phong Vân, Kia.

Mẫu MPV tầm giá một tỷ đồng bán chạy nhất - Kia Carnival - cũng được giảm tiền mặt trong tháng 9 với phiên bản hybrid. Mức ưu đãi khoảng 48 triệu, đưa giá bán về mức 1,351 tỷ đồng .

Đợt giảm giá mạnh tay ở nhóm ôtô tầm giá trên một tỷ đồng phản ánh áp lực giải phóng hàng tồn của các đại lý trong giai đoạn thị trường chậm lại. Việc các hãng xe liên tục hỗ trợ lệ phí trước bạ và giảm giá tiền mặt mang lại cơ hội tốt giúp người tiêu dùng sở hữu các dòng xe cao cấp với chi phí tối ưu hơn.