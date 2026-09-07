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Xe Ôtô

Kẻ trộm mất bao lâu để lấy được xe?

  • Thứ hai, 7/9/2026 07:30 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Nhiều người cho rằng kẻ trộm cần nhiều giờ để mở khóa một mẫu ôtô, thế nhưng theo Cục Điều tra Malaysia, kết quả đo lường lại ngắn đến bất ngờ.

Theo Cục Điều tra Tội phạm Liên bang Malaysia (PDRM), những kẻ trộm ôtô có thể mất chỉ 2-5 phút để mở khóa thành công và lấy mất chiếc xe của chủ nhân "xấu số", dù nó là xe đắt đỏ hay phổ thông. PDRM cũng cho biết tình trạng các băng nhóm trộm xe sử dụng thiết bị công nghệ cao để qua mặt hệ thống bảo mật đang gia tăng tại Malaysia.

Ông Datuk M. Kumar, Giám đốc PDRM, cho biết các đối tượng thường thuê xe tự lái để di chuyển và mang theo các thiết bị điện tử chuyên dụng nhằm can thiệp vào hệ thống mã hóa của xe.

Theo đại diện cơ quan điều tra, thủ đoạn của các băng nhóm tội phạm đang thay đổi song song với sự phát triển của công nghệ. Kẻ gian sử dụng thiết bị có khả năng lập trình hoặc tự tạo chìa khóa điện tử mới tùy thuộc vào dòng xe và tính năng bảo mật của từng mô hình.

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Dù là xe phổ thông hay hạng sang, kẻ trộm tại Malaysia chỉ mất khoảng dưới 5 phút để mở khóa xe nhờ công nghệ. Ảnh: Phong Vân.

Sau khi trộm thành công, xe máy và xe tải thường bị đưa về các xưởng độ chui để rã đồ lấy phụ tùng. Đối với ôtô, xe trộm sẽ bị đục lại số khung/số máy để làm giả danh tính, rã phụ tùng hoặc buôn lậu sang các quốc gia lân cận như Thái Lan.

"Các nhóm tội phạm hiện nay áp dụng nhiều phương thức tinh vi. Thiết bị của chúng có thể vượt qua rào cản bảo mật tiêu chuẩn của xe trong thời gian rất ngắn", ông Datuk M. Kumar đã chia sẻ với truyền thông Malaysia.

Trước tình hình trên, PDRM khuyến cáo các chủ xe không nên phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống khóa trang bị sẵn theo xe từ nhà sản xuất mà cần áp dụng đồng thời nhiều biện pháp bảo vệ.

Khi rời khỏi xe, người lái nên chủ động khóa cửa cẩn thận, giữ chìa khóa ở nơi an toàn. Chủ xe cũng nên học cách làm quen các tính năng, công nghệ hỗ trợ như định vị GPS hay tính năng cảnh báo từ xa trên ôtô.

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