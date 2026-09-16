Lý do cuộc gọi của ông Trump cho CEO Nvidia gây chú ý

Ông Trump gọi cho CEO Jensen Huang giữa lúc tranh luận về nguy cơ AI leo thang, nhằm phản bác các lời kêu gọi làm chậm công nghệ và siết quản lý ngành này.
Tổng thống Trump gọi cho CEO Jensen Huang giữa sự kiện. Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho CEO Jensen Huang khi ông đang phát biểu tại All-In Summit ở Los Angeles ngày 14/9. Ông Huang sau đó bật loa ngoài để khán giả tại sự kiện nghe cuộc trao đổi kéo dài khoảng 5 phút.
Nội dung cuộc gọi chủ yếu xoay quanh những tranh luận gần đây về mức độ nguy hiểm của AI và khả năng chính phủ Mỹ cần tăng cường kiểm soát công nghệ này.
“Robot sẽ không thống trị thế giới. Điều đó sẽ không xảy ra”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ đã gọi những dự báo cực đoan về AI là một "trò lừa bịp". Ông cho rằng Mỹ vẫn cần thận trọng với công nghệ mới. Tuy nhiên, việc kiểm soát không nên khiến cả ngành công nghiệp bị đình trệ.
“Chúng ta phải cẩn thận một chút. Rõ ràng là phải làm một số việc một cách thận trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ ngừng hoạt động của cả một ngành công nghiệp”, ông Trump nói.
CEO Nvidia cho khán giả nghe cuộc gọi của Tổng thống Trump giữa sự kiện. Ảnh: Al Jazeera.
Cuộc điện thoại diễn ra giữa lúc tranh luận về an toàn AI ngày càng gay gắt tại Thung lũng Silicon. Nhiều lãnh đạo công nghệ đang bất đồng về việc các công ty nên tiếp tục phát triển những mô hình AI mạnh hơn hay chủ động giảm tốc độ để kiểm soát rủi ro.
Trước đó, CEO Dario Amodei của Anthropic kêu gọi các công ty AI giảm nhịp độ phát triển các hệ thống tiên tiến nhất. Ông cho rằng năng lực của AI đang tăng quá nhanh. Điều này có thể khiến các biện pháp an toàn không theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ.
Amodei đề xuất các phòng thí nghiệm AI cần được giám sát bởi những tổ chức đánh giá độc lập. Các đơn vị này có thể kiểm tra việc tuân thủ các cam kết về an toàn.
Một số lãnh đạo công nghệ khác cũng bày tỏ lo ngại tương tự. CEO Sam Altman của OpenAI cho rằng ngành AI cần quan tâm nhiều hơn đến tốc độ phát triển của các hệ thống tiên tiến. Elon Musk cũng nhiều lần cảnh báo về các rủi ro dài hạn của công nghệ này.
Jensen Huang cho rằng nhiều cảnh báo về nguy cơ AI hủy diệt loài người chưa có đủ cơ sở khoa học. CEO Nvidia thậm chí đặt câu hỏi về những dự báo cho rằng AI có thể gây ra thảm họa nghiêm trọng hoặc khiến loài người tuyệt chủng trong vòng một thập kỷ.
“Việc lên tiếng về những rủi ro tiềm ẩn là điều tốt. Song, dự đoán tương lai khi không dựa trên cơ sở khoa học có thể khiến nhiều người hiểu sai vấn đề”, ông Huang nói.
Ông Jensen Huang tin rằng AI có nhiều giá trị thực tiễn thay vì chỉ nhìn vào rủi ro tiềm ẩn. Ảnh: Bloomberg.
CEO Nvidia cũng cho rằng các công ty như Anthropic hay OpenAI hoàn toàn có thể tự điều chỉnh tốc độ phát triển nếu nhận thấy hệ thống của mình đang vượt khỏi khả năng kiểm soát.
Các diễn biến trên cho thấy ngành công nghệ Mỹ vẫn chưa đạt được đồng thuận về cách phát triển AI.
Ông Huang trong những tháng gần đây cũng xây dựng quan hệ gần gũi hơn với chính quyền Tổng thống Trump. Nvidia hiện giữ vai trò quan trọng trong làn sóng AI toàn cầu nhờ vị thế dẫn đầu trong thị trường chip phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.
Việc ông Trump trực tiếp tham gia tranh luận cũng cho thấy AI không còn là vấn đề kỹ thuật của Thung lũng Silicon. Công nghệ này đang trở thành một chủ đề chính sách quan trọng tại Washington, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đến gần.
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