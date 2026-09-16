Lý do cuộc gọi của ông Trump cho CEO Nvidia gây chú ý

Ông Trump gọi cho CEO Jensen Huang giữa lúc tranh luận về nguy cơ AI leo thang, nhằm phản bác các lời kêu gọi làm chậm công nghệ và siết quản lý ngành này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho CEO Jensen Huang khi ông đang phát biểu tại All-In Summit ở Los Angeles ngày 14/9. Ông Huang sau đó bật loa ngoài để khán giả tại sự kiện nghe cuộc trao đổi kéo dài khoảng 5 phút.

Nội dung cuộc gọi chủ yếu xoay quanh những tranh luận gần đây về mức độ nguy hiểm của AI và khả năng chính phủ Mỹ cần tăng cường kiểm soát công nghệ này.

“Robot sẽ không thống trị thế giới. Điều đó sẽ không xảy ra”, ông Trump nói.