Trung Quốc đặt mục tiêu triển khai xe tự lái quy mô lớn vào năm 2030

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu đưa xe tự lái vào triển khai quy mô lớn từ năm 2030, đồng thời thúc đẩy ngành xe thông minh và xe điện của nước này mở rộng toàn cầu.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công bố lộ trình nhằm củng cố ngành công nghiệp xe điện thông minh, trong đó đặt mục tiêu triển khai quy mô lớn xe tự lái (robotaxi) vào năm 2030.

Xe tự lái trở thành mục tiêu chính của Trung Quốc

Các phương tiện tự lái sẽ được triển khai rộng rãi trên đường cao tốc, đường cao tốc đô thị và một số tuyến đường được lựa chọn trong thành phố. Trung Quốc cũng hướng tới việc nâng mức độ an toàn của xe tự lái lên cao hơn so với khả năng lái xe của con người.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công bố lộ trình nhằm củng cố ngành công nghiệp xe điện thông minh, trong đó đặt mục tiêu triển khai quy mô lớn xe tự lái vào năm 2030.

Bên cạnh công nghệ tự lái, Bắc Kinh đặt mục tiêu xây dựng nhiều nhà sản xuất xe Trung Quốc lọt vào nhóm 10 hãng xe lớn nhất thế giới xét về doanh số. Chính phủ cũng muốn nâng cao sức hấp dẫn toàn cầu của các thương hiệu ôtô Trung Quốc và tăng tiếng nói của nước này trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế.

Lộ trình mới coi ngành công nghiệp ôtô tiếp tục đóng vai trò là một trong những trụ cột của nền kinh tế Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang nổi lên nhanh chóng trong lĩnh vực xe điện, phần mềm ôtô và công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

Trung Quốc siết chặt các tiêu chuẩn công nghệ

Để kiểm soát các rủi ro đi kèm với tốc độ phát triển nhanh, Trung Quốc sẽ siết chặt các quy định liên quan đến sản xuất xe, an toàn giao thông, công nghệ tự lái và cập nhật phần mềm. Nhà chức trách cũng sẽ nghiên cứu các cơ chế phê duyệt đặc biệt đối với những linh kiện quan trọng và các mẫu xe được sản xuất với số lượng nhỏ.

Để kiểm soát các rủi ro đi kèm với tốc độ phát triển nhanh, Trung Quốc sẽ siết chặt các quy định liên quan đến sản xuất xe, an toàn giao thông, công nghệ tự lái và cập nhật phần mềm.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát năng lực sản xuất ôtô và pin, nhằm hạn chế đầu tư quá mức, thúc đẩy quá trình hợp nhất trong ngành và loại bỏ các công suất sản xuất kém hiệu quả.

Nhà chức trách cũng sẽ tăng cường thực thi luật chống độc quyền, cải thiện giám sát chất lượng sản phẩm và thúc đẩy cạnh tranh công bằng. Chính phủ trung ương đồng thời sẽ kiềm chế các hình thức ưu đãi không phù hợp từ chính quyền địa phương, vốn có thể góp phần làm gia tăng đầu tư dư thừa và cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Trung Quốc tạo điều kiện để các hãng xe tiếp cận thị trường quốc tế

Đối với hoạt động mở rộng ra nước ngoài, Trung Quốc dự kiến ban hành các hướng dẫn giúp các nhà sản xuất ôtô tuân thủ quy định tại các thị trường quốc tế. Đây là bước đi đáng chú ý khi các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng cạnh tranh.

Trung Quốc dự kiến ban hành các hướng dẫn giúp các nhà sản xuất ôtô tuân thủ quy định tại các thị trường quốc tế, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các công ty nước ngoài trong nghiên cứu và phát triển.

Bắc Kinh cũng khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các công ty nước ngoài trong nghiên cứu và phát triển xe cũng như các linh kiện chủ chốt, đầu tư và mở rộng thị trường toàn cầu.

Lộ trình được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất, cạnh tranh giá gay gắt và sự phân mảnh giữa nhiều nhà sản xuất. Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc ngày càng mở rộng sang châu Âu, Đông Nam Á và các thị trường khác, làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nhà sản xuất ôtô truyền thống.

Lộ trình được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất, cạnh tranh giá gay gắt và sự phân mảnh giữa nhiều nhà sản xuất.

Việc đặt mốc năm 2030 cho triển khai quy mô lớn xe tự lái cho thấy Trung Quốc đang muốn chuyển trọng tâm cạnh tranh từ sản xuất xe điện sang các công nghệ có giá trị gia tăng cao hơn, bao gồm phần mềm, trí tuệ nhân tạo và hệ thống lái tự động.